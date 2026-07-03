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Reino Unido suspendió una legislación controvertida antes de que Burnham asuma el cargo de primer ministro

La reforma, que debía regresar a la Cámara de los Comunes antes del receso de mediados de julio, no aparece en la agenda y el Ejecutivo admite que la retomará solo cuando lo permita el calendario

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El Reino Unido archivó una legislación británica que eliminaba juicios con jurado salvo en los delitos más graves antes de la salida de Keir Starmer. (Reuters)
El Reino Unido archivó una legislación británica que eliminaba juicios con jurado salvo en los delitos más graves antes de la salida de Keir Starmer. (Reuters)

La legislación británica que suprimiría los juicios con jurado salvo en los delitos más graves e introduciría una reforma del sector energético nacional ha sido discretamente archivada mientras el primer ministro Keir Starmer se prepara para dejar el cargo.

Las reformas previstas de los tribunales y las medidas para reforzar la seguridad energética mediante un mejor acceso a la energía verde no se han presentado ante el Parlamento, como se esperaba. Con el fin del mandato de Starmer acercándose, la actividad del gobierno y del Parlamento se ha paralizado en gran medida.

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El exalcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, es el probable próximo primer ministro y, a menos que surja algún desafío, asumirá la dirección del gobierno a finales de este mes. Sin embargo, se entiende que su equipo ha preferido no priorizar la legislación que ha resultado controvertida y que podría retrasar los procedimientos parlamentarios.

El proyecto de ley sobre tribunales debía volver al Parlamento antes del receso de verano a mediados de julio, pero no se ha incluido en la agenda de la Cámara de los Comunes para la próxima semana.

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Andy Burnham aparece como probable próximo primer ministro y su equipo decidió no priorizar la legislación controvertida para evitar demoras parlamentarias. (Reuters)
Andy Burnham aparece como probable próximo primer ministro y su equipo decidió no priorizar la legislación controvertida para evitar demoras parlamentarias. (Reuters)

El proyecto de ley incluye un cambio en la forma en que los delitos se juzgan ante un jurado, en lugar de un juez, otorgando a los magistrados mayor poder para dictar sentencia.

De aprobarse, aproximadamente la mitad de los delitos que actualmente se juzgan con jurado serían juzgados únicamente por un juez. Los delitos graves como el asesinato, el robo y la violación seguirían siendo juzgados por un jurado.

Esta política, propuesta por la administración actual para intentar reducir la acumulación de casos en los tribunales, ha sido muy controvertida entre algunos profesionales del derecho y miembros del Parlamento, quienes advierten que, en esencia, elimina el derecho a un juicio por jurado.

Starmer y el Secretario de Justicia, David Lammy, defendieron las reformas a pesar de la oposición e insistieron en que los cambios eran clave para reducir la acumulación de casos en los tribunales superiores, que se estima en alrededor de 80.000.

Sin embargo, en una declaración parlamentaria anunciada el jueves por el líder de la Cámara de los Comunes, no se mencionó que el proyecto de ley se presentaría nuevamente ante el Parlamento en un futuro próximo.

El gobierno de Starmer y David Lammy sostuvo que la reforma buscaba reducir una acumulación de alrededor de 80.000 casos en los tribunales superiores. (Reuters)
El gobierno de Starmer y David Lammy sostuvo que la reforma buscaba reducir una acumulación de alrededor de 80.000 casos en los tribunales superiores. (Reuters)

También se esperaba que el Proyecto de Ley de Independencia Energética se presentara ante el Parlamento, pero la propuesta legislativa, que incluye la controvertida cuestión de restringir las licencias de exploración de petróleo y gas, no figura en la agenda.

El proyecto de ley también propone medidas para modernizar la red eléctrica y reformar el proceso de creación de infraestructura energética, así como reducir la vinculación entre los precios de la electricidad y el gas para disminuir el coste de la energía verde para los consumidores.

El proyecto de ley sobre los disturbios en Irlanda del Norte también debía volver a debatirse antes del verano.

Se trata de una legislación diseñada para sustituir una ley vigente que ofrecía inmunidad condicional a los autores de algunos delitos cometidos durante el conflicto de Irlanda del Norte.

Un portavoz del gobierno declaró: “Estamos centrados en impulsar el cambio para los trabajadores, al tiempo que construimos una Gran Bretaña más fuerte y justa para el futuro. Seguiremos tramitando estos proyectos de ley cuando el calendario parlamentario lo permita”.

Bloomberg

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