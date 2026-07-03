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Así se se prepararon Caro Calvagni, Agus Gandolfo y Rocío Espósito para el partido de la Scaloneta: looks, hijos y ansiedad

Las esposas de Nico Tagliafico, Lautaro Martínez y Gerónimo Rulli mostraron cómo vivieron la previa del encuentro ante Cabo Verde

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La esposa del Toro está viviendo este Mundial acompañada de su familia (Video: Instagram)

Con el partido ante Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026 programado para las 19h (horario argentino), las parejas de los jugadores de la Selección se prepararon desde Miami con la camiseta puesta y los chicos listos para alentar. Cada una a su manera, todas dieron el presente en redes antes de encaminarse al Hard Rock Stadium, y sus stories pintaron un cuadro de previa mundialista con looks cuidados, mensajes de aliento y familias enteras movilizadas por el partido.

Caro Calvagni, esposa de Nico Tagliafico, eligió el balcón del hotel para su foto de previa. Con la camiseta número 3 de su marido anudada a la cintura, falda negra y el mar de Miami de fondo, posó con los ojos cerrados y una mano en el cuello, en una imagen que combinó la relajación del destino con la tensión propia de los minutos previos a un partido mundialista. Escuchaba “Partidazo” de Danny Ocean en el momento de publicar la story y acompañó la imagen con tres corazones celestes y blancos, sin necesidad de agregar más palabras.

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Agus Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, reunió a la familia completa para la foto. Ella y sus dos hijos posaron juntos con la camiseta número 22 de papá: la versión adulta para ella, las infantiles para los chicos, uno de los cuales llevaba además una trompeta albiceleste en la mano. Los tres se agacharon juntos frente a la entrada del hotel, con las sonrisas de quien ya tiene el partido en la cabeza y las entradas en el bolsillo. El mensaje que eligió fue tan directo como el estado de ánimo del grupo: “Listos”.

Mujer en balcón con camiseta de la selección argentina y falda negra, ante un edificio, palmeras, playa y mar bajo cielo celeste
Caro Calvagni, esposa de Nico Tagliafico, posa con la camiseta de la selección argentina en un balcón con vista al mar.
Una mujer, una niña y un niño posan sonrientes, todos vestidos con camisetas de la selección argentina, en el interior de un edificio con escaleras
Agus Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, posa junto a sus dos hijos, quienes visten la camiseta de la selección argentina en un entorno interior.

Rocío Espósito, esposa de Gerónimo Rulli, fue la que más lejos llevó la apuesta fashion de la jornada. Desde la terraza de un hotel con vista al mar, posó con un corset confeccionado con la tela de la camiseta albiceleste, con tirantes rematados en moños negros, bermuda de jean ancha y ojotas de taco negro. El escudo de la AFA con las tres estrellas quedó al frente del corset como detalle central del conjunto, y las pulseras doradas en la muñeca completaron un look que se alejó por completo de la camiseta tradicional sin perder los colores de la Selección.

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En una segunda foto, Rocío apareció en una selfie grupal junto a su hermano Lautaro Espósito y un nene que sostenía una pelota de fútbol, todos con la camiseta puesta y el mar turquesa de Miami de fondo. La imagen resumió en un solo cuadro el espíritu de la jornada: familia, camiseta y partido.

Cuatro personas sonriendo: mujer, hombre con bigote, hombre con camiseta argentina y gafas, niño con camiseta verde y pelota. Fondo con mar y playa
Rocío Espósito posa sonriente junto a Gerónimo Rulli, su hijo y otro hombre, quienes visten prendas deportivas de la selección argentina en un entorno de playa.
Mujer joven de pie en un balcón, con vista a la playa y el mar. Viste un top corset con el escudo de la selección argentina, pantalones de mezclilla y sandalias
Rocío Espósito posa en un balcón con vista a la playa y el mar, luciendo un corset con los colores y el escudo de la selección argentina.

Ludmila Isabella, pareja de Nico González, vivió la previa en dos actos. El primero, una foto de espejo en la habitación del hotel junto a otra mujer y dos nenes, todos con los brazos en alto y emojis de banderas argentinas pegados en la puerta del placard. La energía del grupo era visible: sonrisas abiertas, brazos levantados y maletas todavía a la vista en el fondo de la habitación, como si el entusiasmo no hubiera dado tiempo a terminar de acomodarse.

El segundo acto fue la caravana al estadio: un auto repleto de mujeres y chicos con camisetas de la Selección, los nenes apretujados en el asiento trasero y abrazados entre ellos, con las credenciales del Mundial ya colgadas al cuello. La imagen de los chicos juntos, revueltos y felices, fue la postal más espontánea de toda la previa.

Siete personas, incluyendo adultos y niños, en el interior de un vehículo. Visten camisetas de la selección argentina. Un ticket y una gorra celeste están en un asiento
Ludmila Isabella y su familia visten la camiseta argentina en camino a un evento relacionado con la Copa Mundial 2026.
Dos mujeres y dos niños sonríen y posan en una habitación. Una mujer viste una camiseta de la selección argentina. Tres banderas argentinas decoran una puerta
Ludmila Isabella, pareja de Nico González, posa con dos niños y otra mujer en una habitación, llevando indumentaria y con banderas que aluden a la selección argentina.

En caso de que Argentina supere a Cabo Verde en estos 16avos de final, el seleccionado nacional avanzará a los octavos de final del Mundial 2026, donde el próximo martes 7 de julio, a las 13h (horario argentino), tendrá como rival a Egipto.

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