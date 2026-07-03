Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Televisación: DSports (Latinoamérica) / TV Pública, TyC Sports, Telefe, Disney+, DSports y Paramount (Argentina) / DANZ (España) / ViX, TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México) / DSports (Perú) / Caracol TV y RCN TV (Colombia) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / Peacock, FOX, FOX One y Telemundo (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)
Horario: 19:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 18:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 17:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 16:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 00:00 del 4 de junio (España).
¿Cómo llega Argentina?
El combinado albiceleste, vigente campeón del mundo, arriba a esta instancia con puntaje ideal tras ganar en sus tres presentaciones dentro del Grupo J. Superó 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania.
Probables formaciones:
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Pina, Laros Duarte, Jovane Cabral, Jamiro Monteiro; Ryan Mendes y Dailon Livramento. DT: Pedro Leitão Brito.
Bienvenidos al minuto a minuto del duelo de 16avos de final en el Mundial 2026 que animarán Argentina y Cabo Verde en el estadio de Miami.