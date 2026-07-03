Dónde ver por internet Argentina vs Cabo Verde: Roja Directa y Fútbol Libre, URL prohibidas

Argentina y Cabo Verde se enfretan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. (Composición Infobae)

Los aficionados que buscan ver por internet el partido entre Argentina y Cabo Verde, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, han convertido a términos como “Roja Directa”, “Fútbol Libre” y otras plataformas similares en algunas de las búsquedas más populares del momento.

Sin embargo, recurrir a estos sitios representa un riesgo tanto para la seguridad de los dispositivos como para la información personal de los usuarios, además de tratarse de servicios que no cuentan con los derechos oficiales de transmisión.

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La recomendación es utilizar únicamente las aplicaciones y plataformas autorizadas para seguir el encuentro. Además de ofrecer una mejor calidad de imagen y estabilidad, estos servicios evitan la exposición a programas maliciosos, fraudes y robo de datos personales, riesgos frecuentes en las páginas de streaming ilegal.

Expertos en ciberseguridad recomiendan no ver partidos gratis en páginas como Roja Directa y Fútbol Libre. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué Roja Directa y Fútbol Libre no son una alternativa segura

Cada vez que se disputa un partido importante, miles de usuarios buscan enlaces gratuitos para evitar pagar una suscripción. Esa popularidad ha convertido a plataformas como Roja Directa y Fútbol Libre en un objetivo habitual para los ciberdelincuentes.

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Estas páginas funcionan de manera similar a otras aplicaciones de streaming no oficiales, como Magis TV o Xuper TV, que operan fuera de las tiendas oficiales y distribuyen contenidos sin autorización.

Al no encontrarse en Google Play Store o App Store, muchas veces obligan al usuario a descargar archivos desde sitios externos o abrir múltiples ventanas emergentes, un mecanismo ampliamente utilizado para distribuir malware.

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Diversos especialistas en ciberseguridad advierten que estos sitios pueden instalar programas capaces de acceder a fotografías, documentos, credenciales de acceso e incluso información bancaria almacenada en el dispositivo.

Páginas como Roja Directa y Fútbol Libre ocultan malware que se instala en tu dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otros casos, los usuarios son dirigidos a formularios falsos que solicitan datos personales o información financiera bajo el pretexto de verificar la identidad o activar la transmisión.

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El riesgo no termina en el celular

Los peligros no se limitan únicamente al dispositivo donde se accede a estas plataformas. Si un equipo infectado comparte la misma red WiFi con computadoras, televisores inteligentes, tablets u otros dispositivos conectados, el software malicioso puede propagarse y comprometer toda la red doméstica.

Los expertos también advierten sobre el uso de dispositivos modificados para instalar aplicaciones piratas, ya que pueden convertirse en una puerta de entrada para programas espía, troyanos y herramientas de acceso remoto utilizadas por delincuentes informáticos.

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A esto se suma una experiencia de visualización muy inferior a la de los servicios oficiales.

Las transmisiones ilegales suelen presentar baja resolución, interrupciones constantes, exceso de publicidad y retrasos de varios minutos respecto a la señal oficial. En los encuentros más importantes, además, es habitual que los enlaces dejen de funcionar debido a bloqueos realizados por los titulares de los derechos de transmisión.

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Las páginas para ver fútbol gratis son peligrosas y pueden infectar todo tu hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde ver Argentina vs Cabo Verde por internet de forma oficial

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde podrá seguirse a través de las plataformas que poseen los derechos oficiales del Mundial 2026, las cuales varían según el país.

En España, la cobertura está disponible mediante DAZN, que transmite los 104 partidos del torneo, mientras que RTVE Play ofrece gratuitamente 33 encuentros, incluyendo los de mayor relevancia, y Movistar Plus+ también incorpora la señal para quienes cuentan con el servicio.

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En Latinoamérica, la principal alternativa es DGO, que transmite todos los partidos mediante DSports en países como Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Uruguay. En México, la cobertura principal corresponde a ViX, mientras que Disney+ ofrece algunos encuentros seleccionados dependiendo de los derechos de cada territorio.

Argentina enfrenta a Cabo Verde por el pase a los octavos de final del Mundial 2026. - Crédito: AFP

Una forma más segura de disfrutar el Mundial 2026

El duelo entre Argentina y Cabo Verde genera una enorme expectativa, especialmente por el buen rendimiento mostrado por la selección africana durante la fase de grupos y por el atractivo de ver nuevamente a Lionel Messi en una instancia decisiva del torneo.

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Precisamente por tratarse de uno de los encuentros más seguidos del Mundial, también aumenta la circulación de enlaces fraudulentos que prometen acceso gratuito al partido.

Optar por plataformas oficiales no solo garantiza una mejor calidad de transmisión, sino que reduce significativamente los riesgos de sufrir robos de información, infecciones por malware o fraudes financieros.

Para seguir el Mundial 2026 con tranquilidad, la mejor decisión continúa siendo utilizar únicamente las aplicaciones autorizadas que cuentan con los derechos oficiales de transmisión en cada país.