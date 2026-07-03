Australia-Egipto, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Televisación: DSports (Latinoamérica) / TyC Sports, DSports y Paramount (Argentina) / DANZ (España) / ViX (México) / DSports (Perú) / DSports (Colombia) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports (Uruguay) / Peacock, FOX, FOX One y Telemundo (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)
Horario: 15:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 14:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 13:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 12:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 20:00 (España).
¿Cómo llega Australia?
Los Socceroos clasificaron a los 16avos de final de la Copa del Mundo tras finalizar en la segunda posición del Grupo D, detrás del local Estados Unidos. Iniciaron su camino con una victoria por 2-0 ante Turquía. Si bien luego cayeron contra los norteamericanos, con el empate 0-0 ante Paraguay aseguraron su boleto a la siguiente fase.
Probables formaciones:
Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Jordan Bos, Aziz Behich; Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe, Cristian Volpato; Nestory Irankunda. DT: Tony Popović.
Egipto: Mostafa Shobeir Oufa; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Mahmoud Saber, Marwan Ateya, Emam Ashour; Mohamed Salah, Mostafa Ziko y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.
Bienvenidos al minuto a minuto del duelo de 16avos de final en el Mundial 2026 que animarán Australia y Egipto en el estadio de Dallas.