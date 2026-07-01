Por qué no se ve Roja Directa, la plataforma de partidos gratis

Las autoridades incautaron Roja Directa en el marco de la Operación Offsides. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Roja Directa, el sitio web utilizado para ver partidos de fútbol en forma gratuita, fue incautado por las autoridades como parte de la Operación Offsides.

Este es un esfuerzo global coordinado liderado por el Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual de Estados Unidos, con la participación de fuerzas de seguridad internacionales y socios del sector privado.

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La medida tuvo como objetivo proteger a los consumidores y hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual en todo el mundo.

Algunos de los gobiernos y organismos que integran la operación figuran el Departamento de Justicia y el servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el Gobierno de Ecuador a través del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, el Ministerio Público Fiscal de Argentina y Europol, la agencia policial de la Unión Europea.

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Autoridades globales confiscan el sitio web Roja Directa TV por infracción de derechos de propiedad intelectual en una campaña contra la piratería de contenido deportivo. (Roja Directa)

Qué páginas web son similares a Roja Directa y por qué evitar usarlos

Tras la incautación de Roja Directa en el marco de la Operación Offsides, muchos usuarios buscan alternativas para ver partidos de fútbol sin costo. Sin embargo, los sitios que operan bajo el mismo modelo representan riesgos legales y de ciberseguridad que conviene conocer antes de usarlos.

Entre las plataformas más similares se encuentran Fútbol Libre, Magis TV, Xuper TV y Tarjeta Roja.

Todas comparten una característica común: ninguna cuenta con derechos oficiales para transmitir los contenidos que ofrecen, lo que las coloca en una zona de ilegalidad desde el momento en que el usuario accede a ellas.

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Fútbol Libre, Magis TV, Xuper TV y Tarjeta Roja operan bajo el mismo modelo.

El primer problema es legal. Al consumir contenido sin autorización, el usuario queda expuesto a posibles bloqueos por parte de su proveedor de internet e incluso a acciones judiciales, ya que retransmitir material protegido vulnera los derechos de propiedad intelectual de sus titulares.

El riesgo más inmediato, no obstante, es técnico. Según la firma de ciberseguridad ESET, estas aplicaciones no están disponibles en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, lo que obliga al usuario a descargarlas desde sitios alternativos que eluden los controles de seguridad, un canal habitual para la distribución de software malicioso.

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Una vez instaladas, solicitan permisos que no corresponden a un servicio de streaming convencional: acceso al almacenamiento externo, capacidad de instalar paquetes adicionales sin intervención del usuario y lectura de archivos multimedia.

Ninguna está disponible en Google Play Store ni en App Store. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El robo de información de los usuarios que utilizan este tipo de aplicaciones es teóricamente factible”, advirtió David González Cuautle, investigador de ESET Latinoamérica.

El problema tampoco se limita al dispositivo donde se instala la aplicación. Si el equipo infectado comparte una red WiFi con otros dispositivos, una smart TV, una tablet, una computadora, el malware puede propagarse a toda la red doméstica a través de spyware, troyanos o herramientas de acceso remoto no autorizado.

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Cómo ver el Mundial 2026 de forma segura

Ante esos riesgos, la alternativa segura es limitarse a las plataformas que cuentan con derechos oficiales de transmisión otorgados por la FIFA.

La opción segura son las plataformas con derechos oficiales de la FIFA. (Imágen Ilustrativa Infobae)

En América Latina, DGO cubre el torneo completo en Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay. En México, ViX es la opción principal, complementada por las apps oficiales de TV Azteca y TelevisaUnivision.

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En España, RTVE Play transmite 33 partidos sin costo (entre ellos todos los de la selección española, las semifinales y la final), mientras que DAZN concentra los derechos de los 104 encuentros.

En Estados Unidos, Peacock ofrece cobertura completa en español a través de la señal de Telemundo Deportes, y la app de Fox Sports cubre el torneo en inglés.

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Alianza entre YouTube y la FIFA

YouTube y la FIFA acordaron una alianza como plataforma preferente para el Mundial 2026: por primera vez, los socios mediáticos oficiales podrán transmitir en vivo los primeros 10 minutos de cada partido en sus canales, además de emitir una selección de encuentros completos.