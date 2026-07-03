Deportes

Egipto espera por Argentina o Cabo Verde en octavos de final: así están el cuadro del Mundial 2026 y la agenda completa de partidos

La Copa del Mundo 2026 ya tiene seis cruces confirmados, a la espera de los últimos duelos

Guardar
Google icon
Egipto eliminó por penales a Australia (Foto: Reuters/Issei Kato)
Egipto eliminó por penales a Australia (Foto: Reuters/Issei Kato)

El mapa de los octavos de final comienza a quedar cada vez más claro. Tras la victoria en los penales de Egipto ante Australia, sólo restan por definirse los últimos dos clasificados a los octavos de final. Los africanos, en la siguiente, fase se medirán contra el ganador del cruce que protagonizarán más tarde Argentina y Cabo Verde.

La Albiceleste, vigente campeona del mundo, será otra de las selecciones que saldrá hoy al campo de juego. Con el estadio de Miami colmado de simpatizantes, los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán prolongar su excelente andar en lo que va de la competencia. Iniciaron su camino con una goleada por 3-0 ante Argelia. Luego doblegaron 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania.

PUBLICIDAD

El conjunto africano, por su parte, es una de las revelaciones del certamen tras quedarse con el segundo puesto del Grupo H, solamente por detrás de España y por delante de Uruguay y Arabia Saudita.

En el cierre de la jornada, Colombia chocará ante Ghana en Kansas. El elenco sudamericano parte como favorito luego de quedarse con el Grupo K, ubicándose por delante de la Portugal de Cristiano Ronaldo, la República Democrática del Congo y Uzbekistán. El seleccionado africano, por su parte, finalizó tercero en el Grupo L, atrás de Inglaterra y Croacia y solamente por delante de Panamá.

PUBLICIDAD

La actividad de la Copa del Mundo no se detiene, ya que luego de los tres partidos de este viernes que cerraron los 16avos de final, se disputarán los primeros dos cruces de octavos de final el sábado 4 de julio: Canadá jugará ante Marruecos en Houston y la favorita Francia enfrentará a Paraguay en Filadelfia en el siguiente turno.

El domingo 5 habrá otras dos presentaciones con Brasil-Noruega en la sede de New York/New Jersey y la aparición en cancha de otro de los anfitriones: México buscará alcanzar los cuartos de final contra Inglaterra en un electrizante cruce en el Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Ciudad de México.

El lunes 6 de julio, Estados Unidos soñará con dar otro paso en la Copa del Mundo que organiza ante Bélgica en Seattle. Aunque previamente se jugará un cruce esperado con España ante Portugal.

La persiana de esta instancia se bajará el martes 7 ya que se disputarán las últimas dos llaves. En el primer turno del día, el vencedor de Argentina-Cabo Verde irá ante Egipto en Atlanta. Luego, se repetirá la fórmula con Suiza y el vencedor de Colombia-Ghana en Vancouver (Canadá).

LA AGENDA DE PARTIDOS DE 8VOS DE FINAL DEL MUNDIAL

Sábado 4 de julio

14.00: Canadá vs. Marruecos

18.00: Paraguay vs. Francia

Domingo 5 de julio

17.00: Brasil vs. Noruega

21.00: México vs. Inglaterra

Lunes 6 de julio

16.00: Portugal vs. España

21.00: Estados Unidos vs. Bélgica

Martes 7 de julio

13.00: Argentina/Cabo Verde vs. Egipto

17.00: Suiza vs. Colombia/Ghana

* Horarios de Argentina

LA AGENDA DE LOS CRUCES DE 16AVOS DEL MUNDIAL 2026

Viernes 3 de julio

19.00hs: Argentina (1°J) vs. Cabo Verde (2°H)

22.30hs: Colombia (1°K) vs. Ghana (3° Grupo L)

*Horarios de Argentina

EL CUADRO DE PLAYOFF DEL MUNDIAL 2026

LOS GOLES DE 16AVOS DE FINAL DEL MUNDIAL

EGIPTO 1 (4)-(2)1 AUSTRALIA

SUIZA 2-0 ARGELIA

Mundial 2026 - Suiza 2 - Argelia 0

PORTUGAL 2-1 CROACIA

Mundial 2026 - Portugal 2 - Croacia 1

ESPAÑA 3-0 AUSTRIA

Mundial 2026 - España 3 - Austria 0

ESTADOS UNIDOS 2-0 BOSNIA

Mundial 2026 - Estados Unidos 2 - Bosnia 0

BÉLGICA 3-2 SENEGAL

Mundial 2026 - Bélgica 3 - Senegal 2

INGLATERRA 2-1 RD CONGO

Mundial 2026 - Inglaterra 2 - RD Congo 1

MÉXICO 2-0 ECUADOR

Mundial 2026 - México 2 - Ecuador 0

FRANCIA 3-0 SUECIA

Mundial 2026 - Francia 3 - Suecia 0

NORUEGA 2-1 COSTA DE MARFIL

Mundial 2026 - Noruega 2 - Costa de Marfil 1

PAÍSES BAJOS (2) 1-1 (3) MARRUECOS

ALEMANIA 1-1 (3-4) PARAGUAY

BRASIL 2-1 JAPÓN

SUDÁFRICA 0-1 CANADÁ

Mundial 2026 - Sudáfrica 0 - Canadá 1

LA TABLA DE LOS MEJORES TERCEROS

* Clasificaron los 8 mejores terceros de los 12 grupos

LAS TABLAS DE POSICIONES DEL MUNDIAL 2026

LAS 30 SELECCIONES ELIMINADAS DEL MUNDIAL

  • Australia (16avos de final)
  • Austria (16avos de final)
  • Argelia (16avos de final)
  • Croacia (16avos de final)
  • Bosnia y Herzegovina (16avos de final)
  • Senegal (16avos de final)
  • RD Congo (16avos de final)
  • Ecuador (16avos de final)
  • Suecia (16avos de final)
  • Costa de Marfil (16avos de final)
  • Sudáfrica (16avos de final)
  • Japón (16avos de final)
  • Alemania (16avos de final)
  • Países Bajos (16avos de final)
  • Uruguay (fase de grupos)
  • Arabia Saudita (fase de grupos)
  • Escocia (fase de grupos)
  • República Checa (fase de grupos)
  • Corea del Sur (fase de grupos)
  • Uzbekistán (fase de grupos)
  • Qatar (fase de grupos)
  • Haití (fase de grupos)
  • Turquía (fase de grupos)
  • Curazao (fase de grupos)
  • Túnez (fase de grupos)
  • Irak (fase de grupos)
  • Irán (fase de grupos)
  • Jordania (fase de grupos)
  • Panamá (fase de grupos)
  • Nueva Zelanda (fase de grupos)

LA AGENDA DE PARTIDOS

Temas Relacionados

Mundial 2026World Cup 2026Playoffs Mundial 202616avos de final Mundial 2026Selección Francia Mundial 2026Selección Noruega Mundial 2026Playoff World Cup 2026Cuadro Mundial 2026CopaDelMundo2026Selección Inglaterra Mundial 2026Selección Portugal Mundial 2026Selección Canadá Mundial 2026Selección Sudáfrica Mundial 2026Selección Brasil Mundial 2026Selección Japón Mundial 2026Selección Alemania Mundial 2026Selección Paraguay Mundial 2026Selección México Mundial 2026Selección Argentina Mundial 2026Selección España Mundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Australia-Egipto, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: la clasificación a octavos se define en los penales

Los Socceroos y los Faraones igualaron 1-1 Dallas y resolverán en la tanda un lugar en la próxima ronda de la Copa del Mundo. Su rival saldrá del cruce entre la selección argentina y Cabo Verde

Australia-Egipto, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: la clasificación a octavos se define en los penales

Dibu Martínez cambió su look para el decisivo partido del Mundial contra Cabo Verde: el recuerdo sobre Qatar que causó furor

El arquero titular de la selección argentina se volvió a pintar en uno de los parietales de su cabeza los colores de la bandera nacional

Dibu Martínez cambió su look para el decisivo partido del Mundial contra Cabo Verde: el recuerdo sobre Qatar que causó furor

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: Scaloni confirmó la formación para buscar el pase a octavos

Lionel Messi y el combinado albiceleste buscarán doblegar a los africanos para avanzar a los octavos de final

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: Scaloni confirmó la formación para buscar el pase a octavos

River Plate empató 2-2 con Flamengo en un amistoso que se disputó en Portugal: los goles

En plena pretemporada, el equipo de Coudet igualó con dos tantos de Sebastián Driussi. Giovanni González y Mauro Arambarri, dos de los cinco refuerzos, sumaron minutos

River Plate empató 2-2 con Flamengo en un amistoso que se disputó en Portugal: los goles

El show de Novak Djokovic en Wimbledon: espectacular match point, triunfo récord y un tierno baile con su hija

El serbio avanzó a octavos de final al vencer al francés Arthur Rinderknech y lo celebró con una divertida coreografía junto a Tara, de 8 años. Nole alcanzó la marca de victorias en la Catedral que estaba en poder de Roger Federer

El show de Novak Djokovic en Wimbledon: espectacular match point, triunfo récord y un tierno baile con su hija

DEPORTES

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: Scaloni confirmó la formación para buscar el pase a octavos

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: Scaloni confirmó la formación para buscar el pase a octavos

Australia-Egipto, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: la clasificación a octavos se define en los penales

River Plate empató 2-2 con Flamengo en un amistoso que se disputó en Portugal: los goles

El show de Novak Djokovic en Wimbledon: espectacular match point, triunfo récord y un tierno baile con su hija

La inesperada declaración del director de Alpine que sembró incertidumbre en el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

TELESHOW

Todo Miami albiceleste: los famosos argentinos que coparon el estadio para ver a la Selección ante Cabo Verde

Todo Miami albiceleste: los famosos argentinos que coparon el estadio para ver a la Selección ante Cabo Verde

Evangelina Anderson deslumbró con una sesión de fotos en bikini y un guiño para la Selección: “Siempre alentando”

El baby shower íntimo de Sofía Aldrey cada vez más alejada del ruido mediático: “Todo desborda de amor”

El sentido mensaje de Franco Torchia por la muerte de su padre: “Necesitás descansar mucho”

El apasionado reencuentro de Sofía Jujuy con su novio tras una semana de críticas: “Se me va a salir el corazón”

INFOBAE AMÉRICA

Ortega y Murillo entregaron 536.6 hectáreas para exploración y explotación minera en Nicaragua

Ortega y Murillo entregaron 536.6 hectáreas para exploración y explotación minera en Nicaragua

Honduras: Economistas alertan por lenta ejecución del presupuesto y piden agilizar el gasto estatal

El Ministerio de Gobernación fija un nuevo régimen salarial para la Policía Nacional Civil de Guatemala

El filo del puñal: Joven dominicana se convierte en el feminicidio 48 tras ser asesinada por su pareja

El devastador incendio forestal duplica su tamaño y se convierte en la prioridad número uno en Estados Unidos