Egipto espera por Argentina o Cabo Verde en octavos de final: así están el cuadro del Mundial 2026 y la agenda completa de partidos

Egipto eliminó por penales a Australia (Foto: Reuters/Issei Kato)

El mapa de los octavos de final comienza a quedar cada vez más claro. Tras la victoria en los penales de Egipto ante Australia, sólo restan por definirse los últimos dos clasificados a los octavos de final. Los africanos, en la siguiente, fase se medirán contra el ganador del cruce que protagonizarán más tarde Argentina y Cabo Verde.

La Albiceleste, vigente campeona del mundo, será otra de las selecciones que saldrá hoy al campo de juego. Con el estadio de Miami colmado de simpatizantes, los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán prolongar su excelente andar en lo que va de la competencia. Iniciaron su camino con una goleada por 3-0 ante Argelia. Luego doblegaron 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania.

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El conjunto africano, por su parte, es una de las revelaciones del certamen tras quedarse con el segundo puesto del Grupo H, solamente por detrás de España y por delante de Uruguay y Arabia Saudita.

En el cierre de la jornada, Colombia chocará ante Ghana en Kansas. El elenco sudamericano parte como favorito luego de quedarse con el Grupo K, ubicándose por delante de la Portugal de Cristiano Ronaldo, la República Democrática del Congo y Uzbekistán. El seleccionado africano, por su parte, finalizó tercero en el Grupo L, atrás de Inglaterra y Croacia y solamente por delante de Panamá.

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La actividad de la Copa del Mundo no se detiene, ya que luego de los tres partidos de este viernes que cerraron los 16avos de final, se disputarán los primeros dos cruces de octavos de final el sábado 4 de julio: Canadá jugará ante Marruecos en Houston y la favorita Francia enfrentará a Paraguay en Filadelfia en el siguiente turno.

El domingo 5 habrá otras dos presentaciones con Brasil-Noruega en la sede de New York/New Jersey y la aparición en cancha de otro de los anfitriones: México buscará alcanzar los cuartos de final contra Inglaterra en un electrizante cruce en el Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Ciudad de México.

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El lunes 6 de julio, Estados Unidos soñará con dar otro paso en la Copa del Mundo que organiza ante Bélgica en Seattle. Aunque previamente se jugará un cruce esperado con España ante Portugal.

La persiana de esta instancia se bajará el martes 7 ya que se disputarán las últimas dos llaves. En el primer turno del día, el vencedor de Argentina-Cabo Verde irá ante Egipto en Atlanta. Luego, se repetirá la fórmula con Suiza y el vencedor de Colombia-Ghana en Vancouver (Canadá).

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LA AGENDA DE PARTIDOS DE 8VOS DE FINAL DEL MUNDIAL

Sábado 4 de julio

14.00: Canadá vs. Marruecos

18.00: Paraguay vs. Francia

Domingo 5 de julio

17.00: Brasil vs. Noruega

21.00: México vs. Inglaterra

Lunes 6 de julio

16.00: Portugal vs. España

21.00: Estados Unidos vs. Bélgica

Martes 7 de julio

13.00: Argentina/Cabo Verde vs. Egipto

17.00: Suiza vs. Colombia/Ghana

* Horarios de Argentina

LA AGENDA DE LOS CRUCES DE 16AVOS DEL MUNDIAL 2026

Viernes 3 de julio

19.00hs: Argentina (1°J) vs. Cabo Verde (2°H)

22.30hs: Colombia (1°K) vs. Ghana (3° Grupo L)

*Horarios de Argentina

EL CUADRO DE PLAYOFF DEL MUNDIAL 2026

LOS GOLES DE 16AVOS DE FINAL DEL MUNDIAL

EGIPTO 1 (4)-(2)1 AUSTRALIA

SUIZA 2-0 ARGELIA

Mundial 2026 - Suiza 2 - Argelia 0

PORTUGAL 2-1 CROACIA

Mundial 2026 - Portugal 2 - Croacia 1

ESPAÑA 3-0 AUSTRIA

Mundial 2026 - España 3 - Austria 0

ESTADOS UNIDOS 2-0 BOSNIA

Mundial 2026 - Estados Unidos 2 - Bosnia 0

BÉLGICA 3-2 SENEGAL

Mundial 2026 - Bélgica 3 - Senegal 2

INGLATERRA 2-1 RD CONGO

Mundial 2026 - Inglaterra 2 - RD Congo 1

MÉXICO 2-0 ECUADOR

Mundial 2026 - México 2 - Ecuador 0

FRANCIA 3-0 SUECIA

Mundial 2026 - Francia 3 - Suecia 0

NORUEGA 2-1 COSTA DE MARFIL

Mundial 2026 - Noruega 2 - Costa de Marfil 1

PAÍSES BAJOS (2) 1-1 (3) MARRUECOS

ALEMANIA 1-1 (3-4) PARAGUAY

BRASIL 2-1 JAPÓN

SUDÁFRICA 0-1 CANADÁ

Mundial 2026 - Sudáfrica 0 - Canadá 1

LA TABLA DE LOS MEJORES TERCEROS

* Clasificaron los 8 mejores terceros de los 12 grupos

LAS TABLAS DE POSICIONES DEL MUNDIAL 2026

LAS 30 SELECCIONES ELIMINADAS DEL MUNDIAL

Australia (16avos de final)

Austria (16avos de final)

Argelia (16avos de final)

Croacia (16avos de final)

Bosnia y Herzegovina (16avos de final)

Senegal (16avos de final)

RD Congo (16avos de final)

Ecuador (16avos de final)

Suecia (16avos de final)

Costa de Marfil (16avos de final)

Sudáfrica (16avos de final)

Japón (16avos de final)

Alemania (16avos de final)

Países Bajos (16avos de final)

Uruguay (fase de grupos)

Arabia Saudita (fase de grupos)

Escocia (fase de grupos)

República Checa (fase de grupos)

Corea del Sur (fase de grupos)

Uzbekistán (fase de grupos)

Qatar (fase de grupos)

Haití (fase de grupos)

Turquía (fase de grupos)

Curazao (fase de grupos)

Túnez (fase de grupos)

Irak (fase de grupos)

Irán (fase de grupos)

Jordania (fase de grupos)

Panamá (fase de grupos)

Nueva Zelanda (fase de grupos)

LA AGENDA DE PARTIDOS