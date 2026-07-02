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Te llaman números desconocidos: el truco oculto en Android para saber quién es sin contestar

Una función disponible en dispositivos actualizados permite detectar spam o saber qué empresa está detrás de la llamada

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Es común recibir llamadas de números que no están en la agenda de contactos cada día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El constante ingreso de llamadas de números desconocidos genera preocupación por el riesgo de spam o contactos no deseados. Antes esto, los dispositivos Android cuentan con una función en su configuración que permite identificar quién está detrás de una llamada desconocida sin necesidad de responder.

Esta herramienta, presente en la mayoría de los teléfonos con Android 6.0 o superior, ofrece información sobre el origen de la llamada y advierte si se trata de spam, una empresa real o una posible suplantación de identidad.

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El sistema de identificador de llamadas y protección contra spam utiliza la base de datos de Google para analizar y mostrar detalles sobre el número entrante, aún cuando no se encuentra en la agenda del usuario.

De esta manera, se facilita la toma de decisiones antes de contestar, brindando mayor seguridad y control sobre las comunicaciones cotidianas.

Cómo opera el identificador de llamadas y la protección contra spam en Android

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La función avisa si la comunicación es spam o a qué empresa representa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El identificador de llamadas y la protección contra spam en Android funcionan mediante el envío de información sobre las llamadas a los servidores de Google. Cuando se recibe una llamada de un número desconocido, el teléfono consulta la base de datos para mostrar el nombre del emisor o advertir sobre posibles riesgos.

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Esta función viene activada por defecto en la mayoría de los dispositivos con la aplicación de Teléfono de Google.

Además, el sistema cuenta con detección de llamadas falsas, alertando si la persona que llama oculta su identidad o suplanta la de un contacto guardado. Recibir alertas frente a intentos de suplantación o llamadas sospechosas permite evitar fraudes y molestias innecesarias.

Qué se necesita para activar esta función en Android

El sistema operativo Android debe estar actualizado para acceder a esta función. (Foto: Europa Press)
El sistema operativo Android debe estar actualizado para acceder a esta función. (Foto: Europa Press)

Para utilizar estas herramientas es necesario contar con un dispositivo con Android 6.0 o superior y tener instaladas las aplicaciones Teléfono, Contactos y Mensajes de Google. Se sugiere mantener el sistema actualizado para un desempeño óptimo.

La herramienta resulta útil para quienes reciben comunicaciones constantes de números no almacenados y desean filtrar posibles intentos de spam o fraudes telefónicos.

Cómo activar o desactivar el identificador de llamadas y la protección contra spam

El identificador de llamadas y la protección contra spam están habilitados de manera predeterminada, pero el usuario puede modificar la configuración en cualquier momento.

Este es el apartado donde se puede activar la opción desde este sistema operativo. (Foto: captura)
Este apartado se puede encontrar desde la app de Teléfono en Android. (Foto: captura)

Para acceder, hay que abrir la aplicación Teléfono, seleccionar Más opciones, ingresar en Configuración y luego en Identificador de llamada y spam. En ese menú se puede activar o desactivar la opción “Ver ID de emisor y spam”.

Asimismo, existe la opción de filtrar llamadas de spam, lo que evita notificaciones y registros de llamadas perdidas, aunque las llamadas filtradas aparecen en el historial y el buzón de voz. Esto reduce la cantidad de interrupciones y previene la molestia de recibir llamadas no deseadas.

De qué forma activar el anuncio del identificador de llamada en Android

Para quienes prefieren no mirar la pantalla al recibir una llamada, Android permite activar el anuncio del identificador de llamada, que informa de viva voz el nombre o número del emisor.

Dedo tocando la pantalla de un celular con el logo de Android, mostrando efectos luminosos alrededor.
Android cuenta con otras funciones para reducir los riesgos al recibir comunicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El usuario debe abrir la app Teléfono, acceder a Configuración, seleccionar Anuncio del identificador de llamada y elegir entre las opciones disponibles: siempre, solo al usar auriculares o nunca.

Esta función facilita la identificación de llamadas, sobre todo para personas con dificultades visuales o que se encuentran ocupadas.

Cómo marcar una llamada como spam en Android

El sistema operativo de Google permite bloquear y marcar como spam cualquier número, lo que impide futuras comunicaciones y reporta el número para que otros usuarios reciban advertencias similares.

Solo hay que abrir la app Teléfono, seleccionar la llamada y elegir Bloquear o Marcar como spam. Otra alternativa es mantener presionada la llamada y seleccionar la misma opción en el menú emergente.

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