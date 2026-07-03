El baby shower íntimo de Sofía Aldrey cada vez más alejada del ruido mediático: “Todo desborda de amor”

Sofía Aldrey celebró un baby shower para anticipar la llegada de su primer hijo

La espera de un primer hijo suele estar rodeada de rituales y emociones que quedan grabados en la memoria familiar. En el caso de Sofía Aldrey, el baby shower organizado por su círculo más cercano ocupó un lugar central en el relato de esta etapa, con imágenes y mensajes que reflejaron el clima íntimo y afectuoso que marcó la celebración. La empresaria compartió en sus redes sociales un carrusel de postales que condensan la atmósfera de junio, el mes en que los preparativos y la anticipación por la llegada del bebé que espera con Nacho Vivas ocuparon la escena principal de su vida. Esa que supo estar en primera plana en tiempos de su romance con Fede Bal y que pudo reconstruir por fuera de las primeras planas.

Las fotos del evento muestran a Sofía rodeada de amigas, familiares y seres queridos, todos reunidos en torno a una decoración cuidadosamente pensada, donde predominó el color celeste. Banderines con la frase “Baby Shower”, globos, flores, una pequeña torta decorada y alfajorcitos artesanales ocuparon la mesa, marcando un tono sencillo pero cálido. En una de las imágenes, se observa a Sofía posando junto a un grupo de mujeres, con la panza descubierta, y al fondo, la ornamentación temática resume la intención de la reunión: dar la bienvenida al futuro integrante de la familia.

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Sofía Aldrey sus amigas durante el baby shower

La elección del color celeste en la decoración y los detalles se prolonga en los globos, los banderines y la repostería, en la que sobresale una torta decorada con pequeños cangrejos y corazones turquesa, además de las tradicionales galletitas con la palabra “baby”. La sencillez y el cuidado en cada elemento marcan el espíritu de la celebración, que se extendió durante varios encuentros organizados por los distintos círculos afectivos de la empresaria.

El anuncio del embarazo llegó a fines de marzo y, desde entonces, la empresaria se mostró activa compartiendo con sus seguidores los hitos de la espera. El baby shower fue uno de esos momentos, pero no el único: en las imágenes seleccionadas para su publicación, se la ve también en situaciones cotidianas, como organizando ropa de bebé, visitando espacios familiares y compartiendo risas con niños pequeños y ahijados.

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Luego del escánadalo con Fede Bal, Sofía encaró una nueva vida fuera de los flashes

En una de las fotos, aparece abrazando a su madre en una peluquería, ambas con batas negras, en un gesto que anticipa el clima de complicidad y acompañamiento que atraviesa la etapa. Otras postales la muestran rodeada de amigas y familiares, siempre con la panza en primer plano, como símbolo de la inminente llegada. En el mensaje que acompañó las imágenes, la empresaria escribió: “Se fue junio, un mes de mucho amor. Todos esperando con ansias a este bebito”.

La rutina de “nesting” —término con el que se refiere a la preparación del hogar y los detalles para la llegada del bebé— también ocupó un lugar en el relato de Sofía. Según sus propias palabras, estuvo “mucho nesting dejando todo listo para su llegada. Full mundialista siempre con el amor de mi vida que me acompaña en todo y va a ser el mejor papá. Mucho baby shower y grandma shower para festejar su llegada”. La referencia al “full mundialista” apunta a la convivencia entre la espera personal y el acompañamiento de los eventos deportivos televisados.

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La mesa de un baby shower íntimo de Sofía Aldrey exhibe una torta decorada, galletitas temáticas, una variedad de alimentos y flores

El baby shower no fue el único evento celebrado en honor a la llegada del bebé. Sofía mencionó también la organización de un “grandma shower”, una reunión pensada para agasajar a las futuras abuelas y fortalecer los lazos familiares en torno a la maternidad. Las imágenes reflejan el clima de camaradería y apoyo entre mujeres de distintas generaciones, con Sofía siempre en el centro de la escena, recibiendo gestos de cariño y acompañamiento.

La empresaria expresó en su publicación: “Gracias a todas las mujeres increíbles que me rodean. Familia, amigos, bebitos ahijados, todo desborda de amor. Un mes desbordada de amor”. Estas palabras resumen el tono de gratitud y reconocimiento hacia quienes la han acompañado en este proceso, tanto en los festejos como en el día a día.

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Sofía Aldrey posa embarazada junto a su madre

En otra de las imágenes, Sofía aparece sentada en un sillón sosteniendo a dos bebés en brazos, en una escena que anticipa el rol de madre y el vínculo con las nuevas generaciones. El acompañamiento de amigas, familiares y ahijados se volvió una constante en las actividades previas al nacimiento, con reuniones que alternaron lo festivo y lo cotidiano.

El embarazo de Aldrey es el primer hijo que tendrá junto a Nacho Vivas, con quien inició una relación a mediados de 2024. La noticia fue confirmada públicamente en septiembre de ese año, luego de meses de especulaciones y rumores en el ambiente del espectáculo. Ambos ocupan un lugar destacado tanto en la vida social de Mar del Plata como en la Ciudad de Buenos Aires, y su vínculo estuvo precedido por una trama de relaciones y polémicas mediáticas.

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Sofía Aldrey y su pareja posan para un selfie en un ascensor, celebrando el baby shower íntimo de su primer hijo

Sofía fue pareja de Fede Bal hasta 2020. La separación estuvo marcada por un escándalo de supuestas infidelidades, lo que alimentó durante un tiempo las versiones cruzadas y la atención mediática. Por su parte, Nacho Vivas había sido novio de Estefanía Berardi, panelista de televisión y también marplatense, quien negó reiteradamente los rumores de un romance pasado con Bal, aunque las especulaciones persistieron en el ambiente.

La confirmación del romance entre Aldrey y Vivas generó reacciones en el mundo del espectáculo, especialmente por las conexiones entre los protagonistas y el trasfondo de historias sentimentales compartidas. Berardi abordó la noticia en LAM, donde el conductor Ángel de Brito mencionó el entramado de vínculos y la repercusión generada en su entorno.

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En suma, el baby shower de Sofía Aldrey no solo fue un evento social, sino un reflejo de la red de afectos y del momento de transformación vital que atraviesa la empresaria. “Todos esperando con ansias a este bebito”, sintetiza el sentimiento compartido por quienes la acompañan en la dulce espera.