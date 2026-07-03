Este juego en desarrolló pidió 64 GB de RAM en plena crisis de hardware: ahora su desarrollador se retracta

La ficha de Steam de Cinder City sorprendió al recomendar 64 GB de RAM, cifra inédita en juegos de PC. (Steam)

El desarrollo de Cinder City ha reavivado el debate sobre la escalada de requisitos técnicos en el gaming para PC, tras aparecer en su ficha de Steam una recomendación inicial de 64 GB de RAM. La cifra, inédita hasta ahora en el sector, ha generado inquietud entre jugadores y especialistas, sobre todo en un contexto en el que este componente ha experimentado subidas de precio y escasez.

El anuncio de que Cinder City, un shooter cinematográfico en tercera persona ambientado en una Seúl futurista, recomendaría 64 GB de RAM para jugar en PC, provocó una oleada de reacciones. Según la ficha original del juego en Steam, esa cantidad de memoria se asociaba a la experiencia gráfica máxima, con todos los ajustes elevados, resoluciones altas y sin caídas de rendimiento.

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Los jugadores habituales utilizan 16 GB de RAM para jugar sin dificultades, y quienes buscan configuraciones avanzadas suelen optar por 32 GB, por lo que la cifra propuesta rompía el estándar actual.

La noticia fue recibida con escepticismo y cierto malestar en un momento donde la actualización de hardware se ha convertido en un reto económico para muchos usuarios. El temor a una tendencia creciente en las exigencias técnicas, sin una justificación clara en la mejora de la experiencia, ha sido recurrente en los foros.

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Los desarrolladores corrigieron el requisito tras el revuelo y ahora sugieren 32 GB como mínimo y recomendado. (Steam)

La explicación de los desarrolladores y el contexto de los requisitos

Big Fire Games y la editora NC salieron al paso tras la polémica. En un comunicado remitido al portal VGC, explicaron que el requisito de 64 GB de RAM había sido un error y que la información en Steam ya había sido corregida. Ahora, la recomendación se sitúa en 32 GB de RAM, tanto en los requisitos mínimos como en los recomendados, una cifra que sigue superando el estándar para la mayoría de los juegos actuales.

La compañía aclaró que las especificaciones publicadas corresponden a la versión más reciente en desarrollo y que podrían ajustarse a medida que avance la optimización. No es extraño que los juegos en fases tempranas muestren cifras infladas por falta de pulido técnico, para después reducir sus exigencias antes del lanzamiento final. De momento, NC y Big Fire Games no han comunicado la fecha de salida ni los requisitos definitivos.

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Cambios en la ficha técnica y dudas sobre la optimización

El ajuste en la cantidad de memoria RAM recomendada no ha sido el único cambio. La tarjeta gráfica sugerida ha pasado de una NVIDIA GeForce RTX 4060 a una RTX 4070, lo que refuerza la impresión de que el equipo de desarrollo sigue evaluando las necesidades reales del título.

El aumento de precios de la memoria RAM agrava la preocupación por requisitos elevados en nuevos títulos. (Steam)

Estos movimientos indican el proceso habitual de afinación técnica en los proyectos de gran escala, pero también alimentan la preocupación sobre la tendencia a elevar las barreras de entrada para los jugadores, especialmente en tiempos de crisis de hardware.

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La ficha de Steam sigue mostrando 32 GB de RAM como mínimo y recomendado, algo poco común incluso en los grandes lanzamientos recientes de la plataforma de Valve. La propia editora sugiere que los requisitos pueden disminuir conforme avance el trabajo de optimización, aunque no descarta mantener cifras elevadas si la experiencia lo demanda.

El debate sobre la escalada de requisitos en el gaming

La situación de Cinder City ha puesto en primer plano una inquietud latente en la comunidad: el incremento constante de las necesidades técnicas, muchas veces sin un salto proporcional en la calidad visual o jugable.

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Cinder City también elevó la tarjeta gráfica recomendada a una RTX 4070 durante el ajuste de especificaciones. (Steam)

En un mercado donde el precio de la memoria RAM y otros componentes sigue en alza, la posibilidad de que futuros juegos exijan configuraciones avanzadas preocupa tanto a quienes buscan actualizar sus equipos como a quienes ya cuentan con sistemas potentes.

Aunque la recomendación de 64 GB de RAM se ha retirado, la presencia de 32 GB en los requisitos mínimos y recomendados de Cinder City mantiene la discusión abierta sobre el rumbo de la industria y el papel de la optimización en los desarrollos actuales. Por ahora, la comunidad permanece atenta a nuevas actualizaciones y a los próximos pasos de NC y Big Fire Games.

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