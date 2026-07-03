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Evangelina Anderson deslumbró con una sesión de fotos en bikini y un guiño para la Selección: “Siempre alentando”

La modelo se encuentra junto a sus hijas Lola y Emma en Marbella y mostró cómo vive la previa del partido de la albiceleste ante Cabo Verde

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Evangelina Anderson y Martín Demichelis coinciden estos días en Marbella. La modelo y el exentrenador, que mantienen una relación cordial tras su separación y comparten la crianza de sus tres hijos, eligieron la costa malagueña como base durante la disputa del Mundial 2026. Con Argentina avanzando en el torneo y un partido de 16avos de final ante Cabo Verde en el horizonte inmediato, la ciudad española se convirtió en el escenario desde el que toda la familia sigue de cerca la campaña de la Selección.

Y Evangelina no se quedó callada. La modelo encendió sus redes con un posteo mundialista que no pasó desapercibido: una serie de fotografías en la playa que combinaron atardecer mediterráneo y los colores de la albiceleste en un look tan personal como declarativo. La publicación llegó con una frase que resume todo: “En donde sea, siempre alentándote”.

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La secuencia arranca adentro, con una selfie de espejo que presenta el look: bikini triangular en celeste y blanco, con la palabra “Argentina” en cursiva dorada y el número 26 estampado en el mismo tono. Desde ese primer plano —con el signo de la victoria levantado y un beso al teléfono— todo se traslada a la playa, donde la tarde hace el resto.

Mujer rubia de pie en la arena, de cara al mar, vestida con un bikini celeste y blanco con la palabra Argentina y el número 26
Con el número 26, los colores de la Scaloneta y su nombre, Evangelina mostró su apoyo por la selección
Una mujer rubia toma una selfi en un espejo con un teléfono móvil, viste un bikini blanco y celeste, y hace el signo de la paz con la mano izquierda
La selfie antes de partir rumbo a la playa en Marbella
Una mujer rubia arrodillada en la arena de una playa. Viste un bikini celeste y blanco y tiene las manos sobre la cabeza. El mar y el cielo azul completan la imagen
Eva eligió una bikini con los colores de la bandera argentina
Mujer rubia de pie en la arena de una playa, con bikini blanco y celeste, con número 25 y el texto Argentina, mar y cielo de fondo
A pesar de estar al otro lado del océano, Eva mostró su apoyo por la selección nacional

Las tomas en exteriores llegan con la luz del atardecer todavía alta. Evangelina camina descalza por la orilla, aparece arrodillada sobre la arena seca con una cámara compacta entre las manos, posa de frente al mar con los brazos en la cabeza y los ojos cerrados. El colgante dorado con forma de sol se repite en cada imagen y completa el conjunto junto a pulseras y anillos.

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La secuencia tiene la cadencia de una sesión pensada, pero con la textura de una tarde real: arena en los pies, viento en el pelo, el sol que baja y cambia el color de todo. Una toma desde arriba concentra el mensaje en un solo encuadre: la tela celeste y blanca, el 26 en dorado, la inscripción “Argentina” en cursiva, una síntesis del pulso del país en estos días: los ojos puestos en la Scaloneta y el sueño de la cuarta estrella, sin importar el lugar en el mundo.

Entre las imágenes hay una que se distingue del resto. Sobre un plato de cerámica verde agua, en lo que parece una mesa de restaurante al aire libre, descansan unas gafas de sol con montura de carey. La secuencia cierra con una de las tomas más dinámicas: Evangelina de perfil, girando sobre la arena, con el pelo suelto moviéndose y una sonrisa abierta. El mar al fondo, el sol ya muy bajo, la luz casi horizontal. Si bien no se mostró junto a su expareja los rumores de una posible reconciliación no tardaron en hacer eco entre los seguidores de la maestra de nivel inicial.

Primer plano de mujer con bikini blanco y celeste con diseño de Argentina, collar con dije de sol, pulsera, anillo y piercing abdominal. Fondo arenoso
Anderson apostó por accesorios en color dorado
Una mujer rubia sonríe en una playa, vestida con un bikini celeste y blanco, con la mano izquierda detrás de la cabeza y sosteniendo gafas de sol
"En donde sea, siempre alentándote", escribió en el pie de foto de la publicación
Mujer rubia de pie en una playa de arena, con un bikini azul y blanco, los brazos extendidos hacia los lados frente al mar y el cielo
La modelo se encuentra junto a sus dos hijas
Mujer rubia con gafas de sol negras, bikini con diseño de la bandera argentina y el número 26, collar dorado con forma de sol, anillo y pulseras en una playa con dunas
Eva eligió unos anteojos con forma de hoja para complementar su look mundialista (Instagram)

El contexto deportivo que enmarca el posteo no es menor. Argentina enfrenta a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026, por un lugar en los octavos de final en juego. Evangelina, instalada en Marbella junto a sus hijas Lola y Emma, eligió ese momento para hacer pública su adhesión a la causa celeste y blanca con el timing justo: en la previa directa del partido, cuando la atención de millones de argentinos está puesta en la Scaloneta y su victoria.

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