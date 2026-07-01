Cómo solucionar el problema de Android Auto que no permite hacer llamadas con la voz

El fallo en Android Auto impidió realizar llamadas mediante comandos de voz durante varios días. (Europa Press)

Durante los últimos días, usuarios de Android Auto, móviles Android y dispositivos de la marca como Pixel Buds han reportado dificultades para realizar llamadas mediante comandos de voz. El inconveniente surgió de manera repentina y afectó especialmente a quienes utilizan el asistente Gemini para contactar a personas de su agenda.

El fallo se presenta al intentar realizar una llamada diciendo “Ok, Google: llama a [nombre del contacto]”. En vez de iniciar la llamada, la pantalla del vehículo queda cargando varios segundos y finalmente muestra el mensaje “Algo salió mal”. Aunque la incidencia se reportó principalmente en Android Auto, el mismo problema puede reproducirse en teléfonos Android al usar Gemini, sin necesidad de estar conectado al coche.

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Mientras que desde el móvil aún es posible marcar manualmente, en el entorno de conducción la funcionalidad resulta esencial para mantener la seguridad y la experiencia del usuario. El fallo no se relaciona con la conexión de red ni con el dispositivo particular, sino que afecta a todos los usuarios que emplean los comandos de voz para llamar.

Google resolvió el problema lanzando una actualización para Android Auto y Gemini. (Reddit)

La causa exacta del error no fue detallada por la compañía, pero Google reconoció públicamente el problema y confirmó que trabaja en su resolución. De acuerdo con la información proporcionada, la empresa lanzó una actualización de software para restablecer el funcionamiento de las llamadas por voz tanto en Gemini como en Android Auto.

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Instrucciones para restaurar las llamadas por voz

Para solucionar el inconveniente, Google recomienda actualizar las aplicaciones relacionadas desde la Google Play Store. No se especificó si la causa principal reside en Android Auto o en Gemini, por lo que se aconseja revisar ambas aplicaciones y asegurarse de instalar la última versión disponible.

El procedimiento es sencillo:

Acceder a Google Play Store desde el dispositivo móvil.

Buscar las aplicaciones Android Auto y Gemini .

Actualizar ambas aplicaciones si hay una versión nueva disponible.

Usuarios deben actualizar ambas aplicaciones desde Google Play Store para restablecer las llamadas por voz. (Europa Press)

Una vez completada la actualización, la funcionalidad de llamadas mediante comandos de voz debería restablecerse tanto en el coche como en el teléfono.

Retorno a la normalidad

Tras el despliegue de la actualización, se espera que el servicio vuelva a la normalidad en cuestión de horas para todos los usuarios. Quienes utilizan comandos de voz para realizar llamadas desde el coche o el móvil podrán volver a contar con esta función sin interrupciones, evitando así molestias en el uso cotidiano de los productos de Google.

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Mejoras recientes en Android Auto

La última actualización de Android Auto ha introducido cambios significativos en la experiencia al volante. El sistema ahora ofrece una navegación inmersiva mediante Google Maps, que despliega una imagen tridimensional capaz de representar edificios, pasos elevados y elementos clave de la carretera, como carriles, semáforos y señales de tráfico.

Mejoras en entretenimiento y soporte para Dolby Atmos forman parte de las últimas actualizaciones del sistema. (Google)

El diseño renovado, basado en Material 3 Expressive, se adapta completamente a la pantalla del vehículo, permitiendo una visualización optimizada y acceso directo a funciones como contactos, apertura de puertas de garaje o el pronóstico del clima a través de widgets personalizables.

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En el ámbito del entretenimiento, Android Auto aprovecha el mayor tamaño y la calidad de las pantallas actuales, así como los sistemas de audio estéreo. YouTube ofrece reproducción en 60fps HD y las aplicaciones de audio como Spotify pueden emplear un modo solo audio en los pódcast para minimizar distracciones.

El sistema también ha sumado soporte para Dolby Atmos en aplicaciones y vehículos compatibles, y ha mejorado la interfaz visual de servicios como YouTube y Spotify para facilitar su uso durante la conducción. La integración de Gemini permitirá en el futuro nuevas funciones de asistencia inteligente y respuestas personalizadas a preguntas sobre el propio automóvil.

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