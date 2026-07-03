Costa Rica

Costa Rica en alerta verde: 250 personas permanecen en albergues por impacto de la onda tropical 19

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que las mayores afectaciones se concentran en Sarapiquí y Limón, mientras el país permanece a la espera de una nueva onda tropical prevista para este fin de semana

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Escuelas y gimnasios fueron habilitados como refugios temporales para quienes debieron evacuar sus hogares. Crédito: CNE
Escuelas y gimnasios fueron habilitados como refugios temporales para quienes debieron evacuar sus hogares. Crédito: CNE

Las fuertes lluvias asociadas al paso de la onda tropical número 19 continúan generando afectaciones en distintas regiones de Costa Rica. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) confirmó que un total de 250 personas permanecen resguardadas en nueve albergues temporales, habilitados para brindar protección y asistencia a las familias que debieron abandonar sus viviendas debido al riesgo por inundaciones y el incremento del caudal de varios ríos.

Los incidentes se reportan principalmente en los cantones de Sarapiquí, Limón, Siquirres, Talamanca, Pococí y San Carlos, donde las precipitaciones ocasionaron desbordamientos, anegamientos y situaciones de emergencia que mantienen movilizados a los comités municipales de emergencia y a distintas instituciones de respuesta.

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Según informó la CNE, las mayores afectaciones se concentran en Sarapiquí y en la provincia de Limón, zonas donde las lluvias han sido persistentes y los niveles de los ríos continúan representando un riesgo para las comunidades cercanas.

La Comisión Nacional de Emergencias monitorea el nivel de los ríos Puerto Viejo, Sucio y San Juan, que continúan muy crecidos. Crédito: CNE
La Comisión Nacional de Emergencias monitorea el nivel de los ríos Puerto Viejo, Sucio y San Juan, que continúan muy crecidos. Crédito: CNE

Actualmente permanecen habilitados nueve albergues temporales distribuidos entre las regiones Huetar Norte, Heredia y Huetar Caribe. El centro con mayor ocupación es el instalado en el Liceo La Virgen, en Sarapiquí, donde permanecen 89 personas. También destacan el Gimnasio de Batán, con 54 personas, y la Escuela El Tigre, que alberga a 39 personas.

Los demás refugios funcionan en el salón comunal de Pital de San Carlos, Finca 11, Iglesia La Trinidad, Escuela La Conquista, el Polideportivo de Siquirres y la Escuela Unión Campesina, sumando en conjunto las 250 personas desplazadas por las condiciones meteorológicas.

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En estos espacios, las familias reciben alimentación, atención básica y acompañamiento por parte de los comités municipales de emergencia, mientras las autoridades continúan evaluando los daños en las comunidades afectadas y determinan cuándo será seguro el retorno a sus hogares.

La Cruz Roja Costarricense ayudó con el rescate de personas que se mantenían atrapadas en sus hogares por el alto nivel del agua. Cortesía: Cruz Roja

La CNE también informó que mantiene coordinación con los gobiernos locales para garantizar el abastecimiento de alimentos y otros insumos de asistencia humanitaria destinados a las personas afectadas por las lluvias.

Uno de los principales focos de preocupación continúa siendo el comportamiento de varios ríos del Caribe y la Zona Norte, cuyos caudales permanecen considerablemente elevados.

Las autoridades advirtieron que siguen muy crecidos los ríos Puerto Viejo, Sucio, Sarapiquí, San Juan, Pacuare, Pacuarito y Chocolate, por lo que hicieron un llamado a la población para mantenerse alejada de estos cauces y evitar actividades recreativas o desplazamientos innecesarios en sus cercanías.

La Comisión Nacional de Emergencias coordina la asistencia humanitaria y la provisión de insumos básicos. Crédito: CNE
La Comisión Nacional de Emergencias coordina la asistencia humanitaria y la provisión de insumos básicos. Crédito: CNE

Asimismo, recomendaron prestar especial atención a cualquier cambio repentino en el nivel de los ríos, especialmente durante las horas de lluvia intensa, debido al riesgo de crecidas súbitas que podrían poner en peligro a las comunidades ribereñas.

Aunque las condiciones meteorológicas podrían presentar periodos de mejoría temporal, la emergencia aún no concluye. La CNE recordó que Costa Rica permanece bajo alerta verde, debido a que durante este fin de semana se prevé el ingreso de la onda tropical número 20, un nuevo sistema que podría generar más lluvias sobre gran parte del territorio nacional.

Ante ese escenario, las autoridades solicitaron a la ciudadanía mantenerse atenta a los comunicados oficiales y evitar difundir información no verificada en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Autoridades mantienen la alerta verde ante la inminente llegada de la onda tropical número 20, reforzando el llamado a la prevención y vigilancia en las comunidades afectadas. Crédito: CNE
Autoridades mantienen la alerta verde ante la inminente llegada de la onda tropical número 20, reforzando el llamado a la prevención y vigilancia en las comunidades afectadas. Crédito: CNE

También insistieron en la importancia de seguir las recomendaciones emitidas por los organismos de emergencia, preparar planes familiares de evacuación en las zonas de mayor riesgo y reportar cualquier incidente a través de los canales oficiales.

Mientras continúan las labores de monitoreo, evaluación y asistencia, los equipos de respuesta permanecen desplegados en las comunidades afectadas para atender nuevas emergencias y brindar apoyo a las familias que resulten impactadas por las condiciones del tiempo.

La CNE reiteró que la evolución de las lluvias será vigilada de forma permanente en coordinación con los comités municipales de emergencia, con el objetivo de responder oportunamente ante cualquier aumento en los niveles de los ríos o nuevas situaciones que comprometan la seguridad de la población.

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