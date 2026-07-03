El Salvador

El Salvador: la Fiscalía y la policía desarticulan red acusada de desviar fondos con canjes ilegales

En una intervención que incluyó siete registros con allanamiento en Santa Ana y San Salvador, las autoridades detuvieron a siete sospechosos, entre ellos el presunto cabecilla, por defraudar a una distribuidora de bebidas

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Las autoridades incautaron $57,811 en efectivo, seis celulares, documentos bancarios y cuatro tarjetas micro SD durante los registros del caso./ (FGR)
Las autoridades incautaron $57,811 en efectivo, seis celulares, documentos bancarios y cuatro tarjetas micro SD durante los registros del caso./ (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), desarticuló una estructura que habría desviado más de $500,000 a través de canjes ilegales de puntos promocionales.

La operación incluyó siete registros con prevención de allanamiento en los departamentos de Santa Ana y San Salvador, donde fueron capturados siete integrantes, entre ellos el presunto cabecilla y autor intelectual, Jonathan Alexander Amaya Escobar.

Según información de la FGR, el grupo está acusado de defraudar a una empresa dedicada a la distribución de bebidas a nivel nacional. Amaya Escobar, quien se desempeñaba como especialista de mercadeo en la empresa afectada, tenía acceso a credenciales que le permitían operar el sistema de puntos de canje.

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De acuerdo con la investigación, manipuló el sistema para reactivar puntos ya utilizados por otros clientes y los reasignó a comercios con los cuales mantenía acuerdos ilícitos.

Los comercios involucrados, cuyos propietarios también fueron capturados, recibían y canjeaban los puntos sin haberlos acumulado legalmente. Así, obtenían premios promocionales o bebidas, productos que luego vendían en el mercado. Parte de las ganancias se transfería al propio Amaya Escobar, quien organizaba la operación y la distribución del dinero.

La FGR y la PNC advirtieron que el caso por fraude informático y agrupaciones ilícitas sigue abierto para identificar más implicados y posibles ramificaciones en otras regiones./ (FGR)
La FGR y la PNC advirtieron que el caso por fraude informático y agrupaciones ilícitas sigue abierto para identificar más implicados y posibles ramificaciones en otras regiones./ (FGR)

Durante los registros, las autoridades incautaron seis teléfonos celulares, documentos bancarios, cuatro tarjetas micro SD y $57,811 en efectivo, elementos que serán incorporados a la investigación. Los detenidos también enfrentan cargos por fraude informático y agrupaciones ilícitas.

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La Unidad de Cibercrimen de la Oficina Fiscal de San Salvador destacó la organización y la sofisticación del esquema. Un miembro de la Unidad, explicó que “la investigación ha determinado que los hechos ocurrieron de enero a julio del 2025″.

“El sujeto principal de los hechos en investigación ha logrado establecer que él, utilizando indebidamente las credenciales de acceso que le fueron asignadas en la sociedad, hizo la asignación de un aproximado a mil setecientas devoluciones de puntos que fueron asignados por parte de su persona a otros agentes, directamente a negocios, con los cuales había llegado a un acuerdo a efecto de hacer la devolución de puntos, que ya previamente habían sido reasignados”, explicó la fuente.

La investigación identificó que el fraude ascendió a $502,201.94 dólares. El mecanismo consistía en la reactivación y reasignación de puntos a comercios aliados, quienes los canjeaban por productos sin haber realizado compras previas que justificaran el beneficio.

La Fiscalía General de la República (FGR) brinda detalles sobre la operación realizada en Santa Ana y San Salvador para desarticular una estructura a la que se le atribuyendo el delito de fraude informático y agrupaciones ilícitas, tras haber desviado más de $500 mil en canjes ilegales de puntos promocionales./ (FGR)

“Este producto era proporcionado de manera fraudulenta, ya que estas personas en ningún momento habían realizado compras para poder obtener los puntos y ser canjeados por productos”, explicó la misma fuente.

En la operación participaron equipos de la PNC y de la FGR. Entre los capturados, además de Amaya Escobar, figuran César Eulises Enamorado Rodríguez, Héctor Medardo Díaz Cerna, Evelyn Yesenia Martínez de Díaz, Verónica Patricia Aguilar, María Ester Cerna Aguilar y José Alfredo Meléndez Monge. Todos enfrentarán cargos ante los tribunales correspondientes.

Durante el operativo, el representante de la Unidad de Cibercrimen advirtió sobre los riesgos de involucrarse en este tipo de esquemas. “Hacemos un llamado a la población a que se mantenga cautelosa ante este tipo de situaciones, ya que se pueden ver inmersos en calidad de imputados al acceder ante este tipo de personas inescrupulosas, a fin de querer obtener lo que es un provecho o un lucro económico para los mismos, lo cual, conlleva a consecuencias jurídicas y pueden enfrentar un proceso penal”, alertó.

La investigación sostiene que Amaya Escobar manipuló el sistema de puntos de una empresa de bebidas para reactivar beneficios ya utilizados por otros clientes./ (FGR)
La investigación sostiene que Amaya Escobar manipuló el sistema de puntos de una empresa de bebidas para reactivar beneficios ya utilizados por otros clientes./ (FGR)

La FGR y la PNC continúan con las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas y para identificar posibles ramificaciones del caso en otras regiones del país. Las autoridades reiteraron su compromiso de fortalecer los controles en sistemas informáticos de empresas y advirtieron que el uso indebido de plataformas digitales con fines de lucro ilegal será perseguido bajo la legislación vigente.

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