Deportes

El show de Gustavo Alfaro en la conferencia previa a Paraguay-Francia: la teoría de la “tormenta eléctrica” con la que comparó a su rival

El entrenador de la Albirroja analizó el choque de octavos de final del Mundial 2026

Guardar
Google icon

Paraguay afrontará mañana ante Francia, por los octavos de final del Mundial, el duelo más exigente de toda su campaña, con una desventaja física marcada por los 120 minutos y la tanda de penales que necesitó ante Alemania en 16avos frente a un rival que resolvió su serie en 60 minutos y llega como el número uno del mundo. Gustavo Alfaro describió esa diferencia con un contraste concreto en conferencia de prensa: mientras su equipo debió sostener un desgaste completo hasta la definición, los galos liquidaron la fase con margen para administrar energías e incluso hacer cinco cambios.

“Yo soy un hombre de campo. Cuando en Rafaela (ciudad de Santa Fe) venía una tormenta eléctrica, tenías que resguardarte porque no había pararrayos. Te tenés que resguardar y no abajo de un árbol porque puede caer ahí. Francia es una tormenta eléctrica y esos rayos que salen de cualquier parte van dirigidos al centro del arco. Entonces sabés que se te avecina una tormenta eléctrica”, explicó el entrenador, que recurrió a una imagen de su infancia para retratar la amenaza del rival. “Hay que ver de qué manera evitás los rayos”, añadió, al descartar que la clave pase por un sistema táctico aislado. Las frases, que se sumaron a su ya habitual repertorio, se viralizaron en cuestión de minutos en las redes sociales.

PUBLICIDAD

El avance a octavos no alteró la mirada del entrenador sobre el recorrido de su equipo. Recordó que hace un año y nueve meses Paraguay “estaba afuera de todo”, con cinco puntos sobre 18, un solo gol convertido y tres derrotas consecutivas en la Copa América. Desde ese punto de partida, explicó, el salto ya se había producido con la clasificación al Mundial. “Les dije que ‘ya ganaron’ cuando se clasificaron al Mundial, pero eso no quiere decir que venimos de paseo acá a ofrecer los puntos, venimos a competir”, afirmó.

También relativizó el efecto anímico del triunfo sobre Alemania. Dijo que en apenas 72 horas el fútbol puede cambiar por completo el escenario de análisis y aseguró que, en lo personal, no modifica su valoración ni haber clasificado terceros, ni vencer a Alemania, ni un eventual triunfo ante Francia, ni una eliminación, porque conoce el origen del proceso. El técnico incluso puso en números la dimensión del desafío. Si ante Alemania calculaba una posibilidad de 8%, ahora estimó que las chances de avanzar rondan el 3%. Aun así, sostuvo que atravesar partidos de este tipo ya representa una mejora para Paraguay, por la escasa frecuencia con la que puede medirse en cruces directos con potencias de esa talla.

PUBLICIDAD

“Yo estoy liberado desde que vinimos a jugar contra Estados Unidos, no siento ninguna presión”, señaló. Aclaró que esa liberación no implica ausencia de responsabilidad ni indiferencia ante una eliminación, sino una disposición competitiva que, según transmitió al plantel, ya estaba presente antes del triunfo frente a Alemania. Como prueba de ese estado, mencionó la reacción posterior a la derrota ante Estados Unidos, la capacidad para sacar adelante el partido ante Turquía con 10 hombres y la lucidez mostrada frente a Alemania. Esa libertad, sostuvo, no llevará a su equipo a confundir audacia con imprudencia: “No vamos a salir tirando caños en el borde del área mañana”.

El entrenador también subrayó que sus jugadores llegan al cierre de una temporada larga y con fatiga acumulada. Señaló que esa combinación, sumada a la temperatura, explica por qué en estas instancias se observan tantos bloques bajos y tan pocas presiones altas sostenidas. “Nosotros estamos bien, las enseñanzas que nos ha dejado el partido con Alemania son muchas y muy importantes”, afirmó. Aun así, aclaró que esa evolución no garantiza nada ante el próximo rival y recordó que el logro reciente tuvo un carácter excepcional para el fútbol paraguayo, hasta el punto de que se decretó un feriado nacional.

En este marco, sostuvo que muchos de los cambios ante Alemania se debieron a razones físicas. Al desgaste corporal se agregó el impacto psicológico, mental y emocional de una definición por penales, seguida por la necesidad de reenfocarse de inmediato para otro partido decisivo. “Evitar un alargue es fundamental para administrar la reserva física”, resumió. La frase funciona también como explicación de una de las diferencias centrales entre ambos equipos antes del cruce con Francia.

El entrenador cerró su análisis con una ubicación precisa del adversario en el mapa del torneo. Dijo que, antes del Mundial, identificaba a Argentina, Brasil, España y Francia como los cuatro grandes candidatos, y que dentro de ese grupo colocaba al conjunto francés como “el número uno. Entonces, les tocó cruzarnos con nosotros. Bueno, se lo vamos a tratar de hacer lo más difícil que podamos”, afirmó. Antes, había dejado una última definición sobre la lectura del juego: “Nosotros sentimos que se pueden jugar varios partidos en el medio del partido”.

Temas Relacionados

Gustavo AlfaroSelección ParaguayParaguayMundial 2026World CupSelección FranciaFrancia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: Lionel Messi marcó el gol del campeón del mundo en Miami

El combinado albiceleste busca doblegar a los africanos para avanzar a los octavos de final. Egipto ya espera al ganador

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: Lionel Messi marcó el gol del campeón del mundo en Miami

La estrategia fallida de Australia: cambió de arquero para la tanda de penales ante Egipto pero quedó eliminado del Mundial

El entrenador de los Socceroos, Tony Popovic, apostó a un movimiento decisivo antes de la definición desde los doce pasos, pero el seleccionado africano fue más certero en las ejecuciones y celebró la clasificación

La estrategia fallida de Australia: cambió de arquero para la tanda de penales ante Egipto pero quedó eliminado del Mundial

“Jamás del lado de los que dicen barbaridades”: Giménez publicó fotos de su lesión y difundió un crudo descargo tras la eliminación de Uruguay del Mundial

Tras el golpe en la fase de grupos, el defensor exhibió en redes el estado de su tobillo semanas antes del debut

“Jamás del lado de los que dicen barbaridades”: Giménez publicó fotos de su lesión y difundió un crudo descargo tras la eliminación de Uruguay del Mundial

La sugerente frase con la que Marcelo Gallardo se despidió de la transmisión del Mundial: ¿ya tiene nuevo club?

El ex entrenador de River Plate formó parte del staff de ESPN, pero avisó que tiene otros compromisos. Prometió que volverá a la final

La sugerente frase con la que Marcelo Gallardo se despidió de la transmisión del Mundial: ¿ya tiene nuevo club?

El particular amuleto familiar que repitió Emiliano Dibu Martínez en su llegada al estadio para Argentina-Cabo Verde

El arquero del combinado albiceleste sorprendió con un objeto en su cuello que utilizó en las últimas presentaciones del Mundial 2026

El particular amuleto familiar que repitió Emiliano Dibu Martínez en su llegada al estadio para Argentina-Cabo Verde

DEPORTES

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: Lionel Messi convirtió un golazo para adelantar al campeón en Miami

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: Lionel Messi convirtió un golazo para adelantar al campeón en Miami

Pelotazo desde mitad de cancha, control impecable y definición precisa: el golazo de Lionel Messi para abrir el marcador ante Cabo Verde

La estrategia fallida de Australia: cambió de arquero para la tanda de penales ante Egipto pero quedó eliminado del Mundial

“Jamás del lado de los que dicen barbaridades”: Giménez publicó fotos de su lesión y difundió un crudo descargo tras la eliminación de Uruguay del Mundial

La sugerente frase con la que Marcelo Gallardo se despidió de la transmisión del Mundial: ¿ya tiene nuevo club?

TELESHOW

Así se se prepararon Caro Calvagni, Agus Gandolfo y Rocío Espósito para el partido de la Scaloneta: looks, hijos y ansiedad

Así se se prepararon Caro Calvagni, Agus Gandolfo y Rocío Espósito para el partido de la Scaloneta: looks, hijos y ansiedad

Mauro Icardi volvió a atacar a Yanina Latorre por las redes: “Te voy a hundir”

Todo Miami albiceleste: los famosos argentinos que coparon el estadio para ver a la Selección ante Cabo Verde

Evangelina Anderson deslumbró con una sesión de fotos en bikini y un guiño para la Selección: “Siempre alentando”

El baby shower íntimo de Sofía Aldrey cada vez más alejada del ruido mediático: “Todo desborda de amor”

INFOBAE AMÉRICA

Mulino y Fujimori hablan por teléfono y ponen el TLC Panamá-Perú en el centro de la agenda

Mulino y Fujimori hablan por teléfono y ponen el TLC Panamá-Perú en el centro de la agenda

Equipo de trabajo de la ONU alerta por el abandono estatal a las familias de 45,000 desaparecidos en Guatemala

Estudiantes y maestros intoxicados tras incidente químico en instituto educativo de San Salvador

Costa Rica en alerta verde: 250 personas permanecen en albergues por impacto de la onda tropical 19

Reino Unido suspendió una legislación controvertida antes de que Burnham asuma el cargo de primer ministro