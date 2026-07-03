El show de Gustavo Alfaro en la conferencia previa a Paraguay-Francia: la teoría de la “tormenta eléctrica” con la que comparó a su rival

"FRANCIA ES UNA TORMENTA ELÉCTRICA" ⛈️



✍️ Gustavo Alfaro



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Paraguay afrontará mañana ante Francia, por los octavos de final del Mundial, el duelo más exigente de toda su campaña, con una desventaja física marcada por los 120 minutos y la tanda de penales que necesitó ante Alemania en 16avos frente a un rival que resolvió su serie en 60 minutos y llega como el número uno del mundo. Gustavo Alfaro describió esa diferencia con un contraste concreto en conferencia de prensa: mientras su equipo debió sostener un desgaste completo hasta la definición, los galos liquidaron la fase con margen para administrar energías e incluso hacer cinco cambios.

“Yo soy un hombre de campo. Cuando en Rafaela (ciudad de Santa Fe) venía una tormenta eléctrica, tenías que resguardarte porque no había pararrayos. Te tenés que resguardar y no abajo de un árbol porque puede caer ahí. Francia es una tormenta eléctrica y esos rayos que salen de cualquier parte van dirigidos al centro del arco. Entonces sabés que se te avecina una tormenta eléctrica”, explicó el entrenador, que recurrió a una imagen de su infancia para retratar la amenaza del rival. “Hay que ver de qué manera evitás los rayos”, añadió, al descartar que la clave pase por un sistema táctico aislado. Las frases, que se sumaron a su ya habitual repertorio, se viralizaron en cuestión de minutos en las redes sociales.

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El avance a octavos no alteró la mirada del entrenador sobre el recorrido de su equipo. Recordó que hace un año y nueve meses Paraguay “estaba afuera de todo”, con cinco puntos sobre 18, un solo gol convertido y tres derrotas consecutivas en la Copa América. Desde ese punto de partida, explicó, el salto ya se había producido con la clasificación al Mundial. “Les dije que ‘ya ganaron’ cuando se clasificaron al Mundial, pero eso no quiere decir que venimos de paseo acá a ofrecer los puntos, venimos a competir”, afirmó.

También relativizó el efecto anímico del triunfo sobre Alemania. Dijo que en apenas 72 horas el fútbol puede cambiar por completo el escenario de análisis y aseguró que, en lo personal, no modifica su valoración ni haber clasificado terceros, ni vencer a Alemania, ni un eventual triunfo ante Francia, ni una eliminación, porque conoce el origen del proceso. El técnico incluso puso en números la dimensión del desafío. Si ante Alemania calculaba una posibilidad de 8%, ahora estimó que las chances de avanzar rondan el 3%. Aun así, sostuvo que atravesar partidos de este tipo ya representa una mejora para Paraguay, por la escasa frecuencia con la que puede medirse en cruces directos con potencias de esa talla.

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"FRANCIA ES LA NÚMERO UNO DEL MUNDO... LES TOCÓ CRUZARNOS CON NOSOTROS", Alfaro sobre el seleccionado francés



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“Yo estoy liberado desde que vinimos a jugar contra Estados Unidos, no siento ninguna presión”, señaló. Aclaró que esa liberación no implica ausencia de responsabilidad ni indiferencia ante una eliminación, sino una disposición competitiva que, según transmitió al plantel, ya estaba presente antes del triunfo frente a Alemania. Como prueba de ese estado, mencionó la reacción posterior a la derrota ante Estados Unidos, la capacidad para sacar adelante el partido ante Turquía con 10 hombres y la lucidez mostrada frente a Alemania. Esa libertad, sostuvo, no llevará a su equipo a confundir audacia con imprudencia: “No vamos a salir tirando caños en el borde del área mañana”.

El entrenador también subrayó que sus jugadores llegan al cierre de una temporada larga y con fatiga acumulada. Señaló que esa combinación, sumada a la temperatura, explica por qué en estas instancias se observan tantos bloques bajos y tan pocas presiones altas sostenidas. “Nosotros estamos bien, las enseñanzas que nos ha dejado el partido con Alemania son muchas y muy importantes”, afirmó. Aun así, aclaró que esa evolución no garantiza nada ante el próximo rival y recordó que el logro reciente tuvo un carácter excepcional para el fútbol paraguayo, hasta el punto de que se decretó un feriado nacional.

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En este marco, sostuvo que muchos de los cambios ante Alemania se debieron a razones físicas. Al desgaste corporal se agregó el impacto psicológico, mental y emocional de una definición por penales, seguida por la necesidad de reenfocarse de inmediato para otro partido decisivo. “Evitar un alargue es fundamental para administrar la reserva física”, resumió. La frase funciona también como explicación de una de las diferencias centrales entre ambos equipos antes del cruce con Francia.

El entrenador cerró su análisis con una ubicación precisa del adversario en el mapa del torneo. Dijo que, antes del Mundial, identificaba a Argentina, Brasil, España y Francia como los cuatro grandes candidatos, y que dentro de ese grupo colocaba al conjunto francés como “el número uno. Entonces, les tocó cruzarnos con nosotros. Bueno, se lo vamos a tratar de hacer lo más difícil que podamos”, afirmó. Antes, había dejado una última definición sobre la lectura del juego: “Nosotros sentimos que se pueden jugar varios partidos en el medio del partido”.

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