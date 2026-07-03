Dibu Martínez cambió su look para el decisivo partido del Mundial contra Cabo Verde: el recuerdo sobre Qatar que causó furor

El nuevo look de Dibu Martínez para el duelo ante Cabo Verde

(Desde Estados Unidos) Dibu Martínez es un baluarte de la selección argentina. Desde que se ganó ser el arquero titular del conjunto de Lionel Scaloni, no hizo más que convertirse en uno de los jugadores más queridos por el público gracias a sus grandes actuaciones en las conquistas de ambas Copas Américas y lo que fue la gesta en el Mundial de Qatar 2022. Justamente allí, en uno de los duelos eliminatorios de la última Copa del Mundo, fue que el portero del Aston Villa se cambió el look del pelo y fue furor.

En la antesala del encuentro ante Australia por los octavos de final, Martínez sorprendió a todos cuando apareció con uno de los parietales de su cabeza con la bandera argentina. Ese corte de pelo, mientras avanzó el certamen en Doha y con la coronación del equipo de Messi ante Francia aquel 18 de diciembre en el Lusail, se hizo famoso en Argentina. Sobre todo entre los más chicos, que adoptaron a Dibu como su nuevo ídolo y referente.

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Hoy, de cara al primer duelo eliminatorio ante Cabo Verde en Miami por los 16avos de final del máximo torneo de selecciones organizado por la FIFA, el arquero repitió su look. ¿Sólo un cambio de peinado o cábala? Eso se verá después del partido, cuando Dibu hable en la zona mixta con los medios presentes en el estadio. Hay que recordar que en esa ocasión, Argentina se impuso 2-1 y pasó de ronda de forma angustiante, ya que sufrió hasta el final y recién abrochó la clasificación a cuartos cuando el oriundo de Mar del Plata le contuvo lo que era el empate de los oceánicos a Garang Kuol. Una vez que el marplatense se quedó con la pelota, Lisandro Martínez y varios compañeros se abalanzaron para celebrar dicha atajada como si hubiera sido un gol a favor.

El cambio de look de Dibu Martínez en su llegda al estadio de Miami (Foto: Reuters/Marco Bello)

Luego del estreno del look con los colores celeste y blanco en el Mundial, Martínez repitió el mismo corte para la semifinal de la reciente Copa América 2024 que también se jugó en los Estados Unidos ante Canadá. Allí también el resultado fue positivo: 2-0 para la Selección con goles de Julián Álvarez y el astro rosarino. Pero, ¿cuándo fue la última vez que se había pintado el pelo con la insignia patria? Dibu lo hizo para un acontecimiento que dio la vuelta al mundo.

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En abril de 2025, Martínez se presentó junto al resto de sus compañeros del Aston Villa en el estadio Parque de los Príncipes, el recinto donde hace las veces de local el París Saint Germain, para disputar el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League ante el combinado parisino. Ese mismo look lo había inaugurado en la histórica victoria del seleccionado ante Brasil y en un duelo contra el Nottingham Forest por la Premier League.

El de esta tarde en Miami no será un partido más para el futbolista de 33 años. Es que el número 23 de Argentina persigue el récord de mayor cantidad de vallas invictas. Con el cero en su arco ante Austria, Martínez llegó a 43 encuentros con la Albiceleste sin que le anoten un gol en 62 partidos con el buzo del seleccionado. El registro que persigue está en manos de Chiquito Romero, quien acumuló 47 arcos en cero en 96 presencias entre 2008 y 2019. La distancia entre ambos se redujo en cada partido de este Mundial, salvo en el último con los jordanos, que le anotaron el primer tanto gracias a un anticipo de Mousa Al-Tamari en el inicio del segundo tiempo en el Dallas Stadium.

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