No todas las pantallas que usas generan el mismo nivel de adicción: de cuál debes tener más cuidado

Los teléfonos móviles inteligentes encabezan la adicción a las pantallas por encima de tabletas, ordenadores y consolas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada pantalla que usamos en el día: celular, televisor, computador, consola de vidoejuegos y demás, tiene un diferente impacto en nuestra salud mental, siendo algunas más adictivas que otras, pero habiendo una que prevalece notariamente.

El mito de que todas las pantallas enganchan por igual se desvanece ante los datos y experiencias recogidas en los últimos años. Analizar estas diferencias y comprender cuál de estos dispositivos tiene mayor potencial adictivo resulta clave para entender los retos de la hiperconectividad actual.

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Durante las décadas pasadas, el contacto con la tecnología se daba de forma distinta. En los años 90 y principios de los 2000, el entretenimiento portátil giraba en torno a consolas y eran dispositivos que requerían atención activa, por lo que la sensación era de control: el jugador elegía a qué y cuánto jugar.

Hoy la escena ha cambiado. Los niños y adolescentes siguen rodeados de pantallas, pero la forma de interactuar con ellas se ha transformado. Ahora, los smartphones y las tabletas son la vía principal para el entretenimiento, y su diseño se apoya en algoritmos que determinan qué contenido se muestra y cuándo.

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Los algoritmos de Instagram, TikTok y YouTube impulsan el uso compulsivo del móvil con vídeos cortos, reproducción automática y scroll infinito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El usuario, especialmente el más joven, se convierte en un sujeto más pasivo, expuesto a sugerencias automáticas y recomendaciones constantes para “ver después”.

Cuál es la pantalla que genera mayor adicción

No todas las pantallas generan el mismo nivel de adicción. Los teléfonos móviles inteligentes se ubican en la cima cuando se analiza el potencial adictivo de los dispositivos digitales. En España, apenas el 0,6 % de los hogares carece de teléfono móvil, mientras que la penetración de Internet alcanza el 97,4 % de las viviendas.

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La dependencia del móvil se percibe en los hábitos cotidianos. Según una encuesta de RTVE, los españoles pasan casi cuatro horas al día utilizando el móvil, un promedio que se eleva aún más en la población adolescente y joven. El 71 % de los encuestados considera que debería reducir el tiempo que dedica a su dispositivo, señalando especialmente aplicaciones como Instagram o TikTok como focos de uso compulsivo.

El atractivo de estas plataformas reside en el diseño de sus algoritmos, que fomentan la permanencia mediante la reproducción automática de vídeos cortos y la promesa de recompensas instantáneas. Esta lógica de uso continuo entrena el cerebro para buscar estímulos inmediatos, dificultando la concentración sostenida y la gestión del tiempo personal.

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Los estudios vinculan el consumo excesivo de vídeos cortos en pantallas con menos concentración, peor memoria y más estrés y ansiedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los contenidos de Instagram, TikTok y YouTube se consumen bajo la lógica del “scroll” infinito, donde no existe un final claro y cada nuevo vídeo se presenta como una invitación a seguir mirando. El resultado es una pérdida de la noción del tiempo y una erosión paulatina de la capacidad para desconectar.

Según estudios de la Asociación Estadounidense de Psicología, el consumo excesivo de vídeos cortos afecta la capacidad de mantener el foco, empeora la toma de decisiones y la memoria, y está vinculado a mayores niveles de estrés y ansiedad. Además, se observan efectos negativos sobre la calidad del sueño, la soledad y el bienestar general.

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Este fenómeno es especialmente agudo entre los menores y adolescentes. Estudios de UNICEF muestran que uno de cada tres adolescentes españoles dedica hasta seis horas diarias al móvil. En el ámbito europeo, España ocupa el segundo lugar en tiempo de uso entre los adolescentes de 15 y 16 años, solo superada por Noruega.

Qué lugar ocupan las tablets y ordenadores

Las tabletas se sitúan entre el entretenimiento y la educación, sustituyendo en ocasiones a los libros de texto. Aunque muchos padres las ven como una opción más segura que los móviles, ambos permiten acceder a contenidos similares. Su uso en niños suele estar vinculado al consumo pasivo de vídeos y juegos.

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Las tabletas combinan entretenimiento y educación, pero en niños suelen concentrar un consumo pasivo de vídeos y juegos similar al del móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los lápices digitales aportan cierto equilibrio al fomentar la escritura manual. Los ordenadores, antes asociados al trabajo, ahora son más usados para videojuegos por los jóvenes, pero implican menos riesgos de adicción que los móviles y siguen siendo esenciales para tareas que exigen concentración.

Riesgos y recomendaciones en la infancia y adolescencia

El acceso temprano al móvil preocupa por la exposición a contenidos de riesgo y su impacto en la salud física y mental. Más de un tercio de los niños españoles tiene móvil a los 11 años; a los 15, la cifra supera el 90 %.

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El uso excesivo incrementa el sedentarismo y afecta el sueño y la socialización. Algunos países, como Australia, han prohibido redes sociales a menores de 16 años. Los estudios muestran que el móvil es el dispositivo más adictivo, seguido por tabletas, mientras que ordenadores y consolas presentan menor riesgo de dependencia.