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¿Te espían en WhatsApp? El truco para saber si han entrado en tu cuenta en secreto

En la herramienta ‘Dispositivos vinculados’ se encuentra una lista con todos los equipos como computadoras, tabletas y navegadores con sesión activa en la cuenta

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WhatsApp registra en tiempo real cada dispositivo con acceso activo a la cuenta, aunque la mayoría de sus usuarios lo ignora. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp registra en tiempo real cada dispositivo con acceso activo a la cuenta, aunque la mayoría de sus usuarios lo ignora. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Muchos usuarios de WhatsApp desconocen que la aplicación registra en tiempo real cada dispositivo con acceso activo a su cuenta, un dato que puede revelar si alguien entró a sus conversaciones sin permiso.

La señal de alerta más común es sutil: mensajes que aparecen como leídos sin que el usuario los haya abierto, o respuestas enviadas que él no escribió.

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Cuando eso ocurre, el primer paso es revisar la sección ‘Dispositivos vinculados’, la herramienta nativa de WhatsApp que lista todos los equipos como computadoras, tabletas y navegadores con sesión activa en la cuenta.

(WhatsApp)
Dispositivos vinculados es la sección de WhatsApp donde se listan los equipos —computadoras, tabletas y navegadores— con sesión activa. (WhatsApp)

Cómo acceder a los dispositivos vinculados

El procedimiento varía según el sistema operativo, pero es idéntico en su lógica. En Android, hay que abrir WhatsApp, tocar el ícono de tres puntos verticales en la esquina superior derecha y seleccionar ‘Dispositivos vinculados‘.

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En iPhone, el acceso está en ‘Configuración‘, en la esquina inferior derecha, y luego en ‘Dispositivos vinculados‘.

En ambos casos, la pantalla muestra el nombre de cada dispositivo conectado, junto con la fecha y hora de su última actividad.

Los pasos difieren entre Android e iPhone, pero el resultado es el mismo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Los pasos difieren entre Android e iPhone, pero el resultado es el mismo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Si en esa lista aparece un equipo desconocido identificado, por ejemplo, como “Chrome (Windows)” o “Safari (Mac)” sin que el usuario recuerde haber iniciado sesión allí, el paso inmediato es tocarlo y seleccionar ‘Cerrar sesión’.

La plataforma también ofrece la opción ‘Cerrar sesión en todos los dispositivos’ para desconectar de forma simultánea cualquier acceso no autorizado. Una vez ejecutada esa acción, quien estaba monitoreando los chats pierde el acceso de inmediato.

Cuánto tiempo puede durar una sesión abierta

WhatsApp desconecta automáticamente los dispositivos vinculados que permanecen inactivos durante 30 días.

Sin embargo, si alguien abrió una sesión en un equipo que usa con regularidad, esa conexión puede mantenerse activa de forma indefinida sin que el dueño de la cuenta lo note.

Vista de cerca de una persona sosteniendo un celular con ambas manos, mostrando en pantalla el logo de WhatsApp y un escudo rojo con un candado tachado y una exclamación.
En iPhone, el acceso está en 'Configuración', en la esquina inferior derecha, y luego en 'Dispositivos vinculados'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, la propia plataforma recomienda revisar la lista de dispositivos vinculados de manera periódica, no solo ante sospechas puntuales.

La cuenta admite hasta cuatro dispositivos vinculados de forma simultánea al teléfono principal. Ese teléfono es el que conserva el control: desde él se pueden cerrar sesiones remotas en cualquier momento, incluso si el dispositivo vinculado está en uso en ese instante.

Qué hacer después de cerrar una sesión sospechosa

Detectar y cerrar un acceso no autorizado es el primer paso, pero no el último. Es recomendable activar la verificación en dos pasos una vez identificado el problema: en ‘Configuración‘, luego ‘Cuenta‘ y finalmente ‘Verificación en dos pasos‘, el usuario puede establecer un PIN de seis dígitos que se solicitará cada vez que alguien intente registrar el número en un dispositivo nuevo.

Mano sosteniendo un smartphone con la pantalla de WhatsApp. Se ve el logo de WhatsApp y la opción de configuración de 'Two-step verification' para añadir PIN y email.
Tras detectar un acceso sospechoso, conviene activar la verificación en dos pasos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conviene habilitar las notificaciones push, ya que WhatsApp las usa para alertar cuando un nuevo dispositivo intenta vincularse a la cuenta.

Si el usuario recibe esa alerta y no reconoce el intento, puede rechazarlo desde la misma notificación.

Mantener la aplicación actualizada a su versión más reciente y evitar el uso de versiones modificadas de WhatsApp son medidas adicionales que reducen la superficie de exposición a accesos no autorizados.

Qué son los ajustes estrictos de seguridad de WhatsApp

(WhatsApp)
WhatsApp lanzó los "Ajustes estrictos de la cuenta", que agrupan en un solo toque las restricciones de privacidad más avanzadas de la app. (WhatsApp)

WhatsApp lanzó los ajustes estrictos de la cuenta, una función de seguridad que centraliza en un solo toque las restricciones de privacidad más avanzadas de la plataforma.

Al activarla, la aplicación bloquea archivos adjuntos y multimedia enviados por personas que no están guardadas como contactos, silencia llamadas de números desconocidos, desactiva las vistas previas de enlaces y restringe las invitaciones a grupos solo a contactos autorizados.

También oculta la foto de perfil, el estado y la hora de conexión a cualquier persona fuera de la agenda del usuario.

La función está disponible en Ajustes > Privacidad > Opciones avanzadas y solo puede activarse desde el dispositivo principal, no desde WhatsApp Web ni desde la versión de escritorio.

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