Perdió en Wimbledon, terminó internado y sorprendió a todos con un peculiar menú en la cama del hospital

La imagen que compartió Learner Tien desde el hospital, con una vía intravenosa y una bandeja de comida rápida, se volvió viral tras su eliminación en Wimbledon

Un partido de tenis puede dar giros insólitos, pero pocos como el que protagonizó Learner Tien en la segunda ronda de Wimbledon. Lo que empezó como una eliminación más en el circuito terminó en una postal insólita: el joven estadounidense, con una vía intravenosa en el brazo, disfrutando de una bandeja repleta de hamburguesas, papas fritas y nuggets desde una cama de hospital.

La historia arrancó en la cancha. Tien, nacido hace 20 años en California, número 17 del escalafón mundial, tercera mejor raqueta de su país y una de las promesas más firmes del tenis norteamericano, cayó ante el húngaro Marton Fucsovics (76°) por 6-7(6), 6-4, 7-6(4) y 6-3.

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Durante el partido arrastró serios problemas estomacales que se hicieron cada vez más difíciles de disimular. En uno de los cambios de lado pidió pan de molde para comer, con la esperanza de calmar el malestar y recuperar algo de energía para seguir compitiendo. El recurso no alcanzó: el cuadro empeoró y, en otro de los descansos, el médico del torneo tuvo que ingresar a la cancha para asistirlo en pleno encuentro, una escena que descolocó a todos los presentes.

Lejos de mejorar, el malestar se agravó tras la derrota y Tien terminó internado esa misma noche, conectado a un suero. Horas más tarde, ya con un panorama aparentemente más tranquilo, subió a sus redes sociales una imagen desde la habitación que no tardó en viralizarse. En la escena no se veía su rostro, pero sí el entorno hospitalario y una mesa con comida rápida: hamburguesas, papas fritas y nuggets de una reconocida cadena alimentaria. El contraste con el pedido de pan de apenas unas horas antes resultó tan llamativo que rápidamente generó repercusión.

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El norteamericano, campeón de los ATP de Metz (2025) y Ginebra (2026), que había alcanzado los cuartos de final del Australian Open en la primera mitad de la temporada y a quien John McEnroe llegó a proyectar como un futuro finalista de Grand Slam, no logró superar la segunda ronda, la misma instancia que había alcanzado la temporada pasada sobre el césped londinense.

Ahora, según trascendió, apunta a recibir el alta médica para retomar la preparación de cara a la gira norteamericana sobre canchas duras, su superficie de mayor rendimiento, con la mira puesta en el US Open, el único major en el que todavía no pudo superar la primera ronda.

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Learner Tien durante su partido de segunda ronda en Wimbledon (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

Lo de Tien reabre un capítulo poco explorado del tenis de elite: los pedidos extraños que algunos jugadores realizan en pleno partido, lejos del guion habitual de bananas, dátiles y bebidas isotónicas. El antecedente más recordado es el del estadounidense Jenson Brooksby, quien en la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal en 2022 sacó una hamburguesa de su bolso y la fue comiendo a mordiscos en cada cambio de lado frente a Roberto Bautista Agut. La escena sorprendió a rivales, jueces y espectadores, aunque finalmente el estadounidense cayó en sets corridos.

Luciano Darderi también fue el centro de la escena durante su derrota en las semifinales del ATP de Marrakech en 2026 frente al santiagueño Marco Trungelliti. El tenista nacido en Villa Gesell, pero que compite bajo la bandera italiana, sorprendió al público cuando, en el segundo set, se tomó un café en pleno partido antes de disponerse a sacar para su siguiente game de servicio.

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Otro caso, aunque no vinculado con la comida, fue el de Harriet Dart en el WTA de Rouen. La británica solicitó al árbitro que interviniera por el presunto mal olor corporal de su oponente. “¿Puedes pedirle que use desodorante? Huele muy mal”, dijo durante el encuentro. El pedido también se hizo viral y terminó con una disculpa pública de la propia jugadora.