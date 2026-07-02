Deportes

Perdió en Wimbledon, terminó internado y sorprendió a todos con un peculiar menú en la cama del hospital

El estadounidense Learner Tien pidió pan de molde durante un cambio de lado por problemas estomacales, necesitó asistencia médica en pleno partido y horas después subió una foto que se volvió viral en las redes: rodeado de hamburguesas

Guardar
Google icon
Learner Tien
La imagen que compartió Learner Tien desde el hospital, con una vía intravenosa y una bandeja de comida rápida, se volvió viral tras su eliminación en Wimbledon

Un partido de tenis puede dar giros insólitos, pero pocos como el que protagonizó Learner Tien en la segunda ronda de Wimbledon. Lo que empezó como una eliminación más en el circuito terminó en una postal insólita: el joven estadounidense, con una vía intravenosa en el brazo, disfrutando de una bandeja repleta de hamburguesas, papas fritas y nuggets desde una cama de hospital.

La historia arrancó en la cancha. Tien, nacido hace 20 años en California, número 17 del escalafón mundial, tercera mejor raqueta de su país y una de las promesas más firmes del tenis norteamericano, cayó ante el húngaro Marton Fucsovics (76°) por 6-7(6), 6-4, 7-6(4) y 6-3.

PUBLICIDAD

Durante el partido arrastró serios problemas estomacales que se hicieron cada vez más difíciles de disimular. En uno de los cambios de lado pidió pan de molde para comer, con la esperanza de calmar el malestar y recuperar algo de energía para seguir compitiendo. El recurso no alcanzó: el cuadro empeoró y, en otro de los descansos, el médico del torneo tuvo que ingresar a la cancha para asistirlo en pleno encuentro, una escena que descolocó a todos los presentes.

Lejos de mejorar, el malestar se agravó tras la derrota y Tien terminó internado esa misma noche, conectado a un suero. Horas más tarde, ya con un panorama aparentemente más tranquilo, subió a sus redes sociales una imagen desde la habitación que no tardó en viralizarse. En la escena no se veía su rostro, pero sí el entorno hospitalario y una mesa con comida rápida: hamburguesas, papas fritas y nuggets de una reconocida cadena alimentaria. El contraste con el pedido de pan de apenas unas horas antes resultó tan llamativo que rápidamente generó repercusión.

PUBLICIDAD

El norteamericano, campeón de los ATP de Metz (2025) y Ginebra (2026), que había alcanzado los cuartos de final del Australian Open en la primera mitad de la temporada y a quien John McEnroe llegó a proyectar como un futuro finalista de Grand Slam, no logró superar la segunda ronda, la misma instancia que había alcanzado la temporada pasada sobre el césped londinense.

Ahora, según trascendió, apunta a recibir el alta médica para retomar la preparación de cara a la gira norteamericana sobre canchas duras, su superficie de mayor rendimiento, con la mira puesta en el US Open, el único major en el que todavía no pudo superar la primera ronda.

Learner Tien durante su partido de segunda ronda en Wimbledon (Crédito: REUTERS/Toby Melville)
Learner Tien durante su partido de segunda ronda en Wimbledon (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

Lo de Tien reabre un capítulo poco explorado del tenis de elite: los pedidos extraños que algunos jugadores realizan en pleno partido, lejos del guion habitual de bananas, dátiles y bebidas isotónicas. El antecedente más recordado es el del estadounidense Jenson Brooksby, quien en la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal en 2022 sacó una hamburguesa de su bolso y la fue comiendo a mordiscos en cada cambio de lado frente a Roberto Bautista Agut. La escena sorprendió a rivales, jueces y espectadores, aunque finalmente el estadounidense cayó en sets corridos.

Luciano Darderi también fue el centro de la escena durante su derrota en las semifinales del ATP de Marrakech en 2026 frente al santiagueño Marco Trungelliti. El tenista nacido en Villa Gesell, pero que compite bajo la bandera italiana, sorprendió al público cuando, en el segundo set, se tomó un café en pleno partido antes de disponerse a sacar para su siguiente game de servicio.

Otro caso, aunque no vinculado con la comida, fue el de Harriet Dart en el WTA de Rouen. La británica solicitó al árbitro que interviniera por el presunto mal olor corporal de su oponente. “¿Puedes pedirle que use desodorante? Huele muy mal”, dijo durante el encuentro. El pedido también se hizo viral y terminó con una disculpa pública de la propia jugadora.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoLearner TiemMarton FucsovicsWimbledonTenisGrand SlamHamburguesadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

EN VIVO: Lionel Scaloni habla en la previa de Argentina-Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial

El entrenador brindará una conferencia de prensa en Miami, antes del partido frente al seleccionado africano

EN VIVO: Lionel Scaloni habla en la previa de Argentina-Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial

La virtud que Argentina pondrá en juego y cuál será la estrategia del sorprendente Cabo Verde

Se viene el cruce de 16vos de final entre un equipo campeón del mundo y con mucho rodaje frente a otro que está haciendo sus primeras armas en el certamen más importante

La virtud que Argentina pondrá en juego y cuál será la estrategia del sorprendente Cabo Verde

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Cristiano Ronaldo y el combinado luso tendrán un duro choque ante los balcánicos para acceder a los octavos de final

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La lupa de Palermo sobre el Mundial: su particular elogio a Messi, el encuentro con Scaloni y las chances de Argentina

El máximo goleador en la historia de Boca Juniors se acercó hasta la Casa Conmebol en Miami y analizó el partido de la Selección ante Cabo Verde

La lupa de Palermo sobre el Mundial: su particular elogio a Messi, el encuentro con Scaloni y las chances de Argentina

Alemania prepara una categórica renovación tras su tercer fracaso consecutivo en un Mundial: las 6 estrellas que no jugarán más en la selección

La prensa alemana reveló los nombres que podrían abandonar el plantel y quiénes serían las posibles caras nuevas

Alemania prepara una categórica renovación tras su tercer fracaso consecutivo en un Mundial: las 6 estrellas que no jugarán más en la selección

DEPORTES

La virtud que Argentina pondrá en juego y cuál será la estrategia del sorprendente Cabo Verde

La virtud que Argentina pondrá en juego y cuál será la estrategia del sorprendente Cabo Verde

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La lupa de Palermo sobre el Mundial: su particular elogio a Messi, el encuentro con Scaloni y las chances de Argentina

EN VIVO: Lionel Scaloni habla en la previa de Argentina-Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial

Alemania prepara una categórica renovación tras su tercer fracaso consecutivo en un Mundial: las 6 estrellas que no jugarán más en la selección

TELESHOW

Wanda Nara apuntó contra la China Suárez en medio de su crisis con Icardi: “Es lógico que viva de Mauro”

Wanda Nara apuntó contra la China Suárez en medio de su crisis con Icardi: “Es lógico que viva de Mauro”

José María Muscari declaró en la Justicia por el accidente fatal de Ernestina Pais: “Ella no llegaba tarde a ningún lado”

Por qué la China Suárez se fue de la casa de los sueños: los motivos de la fuerte crisis con Mauro Icardi

Se acerca el fallo del divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en medio de una nueva escalada mediática

Santiago del Moro destacó el juego de Gran Hermano Generación Dorada y eligió la edición más aburrida

INFOBAE AMÉRICA

Shakira ofrece un segundo concierto en Miami con alta demanda de entradas y estas son las recomendaciones

Shakira ofrece un segundo concierto en Miami con alta demanda de entradas y estas son las recomendaciones

Las temperaturas de la superficie del océano alcanzan máximos históricos y científicos advierten que el planeta entra en un “territorio desconocido”

República Dominicana: alrededor de 700 destacamentos policiales tendrán registro digital de detenidos

El Salvador distribuyó más de 24 toneladas de medicamentos en hospitales venezolanos tras la emergencia por terremotos

El proceso de exoneración del IBI genera más incertidumbre entre jubilados nicaragüenses