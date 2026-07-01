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Apagar el teléfono antes de dormir puede mejorar la calidad del sueño y combatir la adicción al smartphone

Expertos vinculan el uso nocturno del smartphone con ansiedad y descanso de menor calidad, por lo que apagarlo al final del día ayuda a cortar estímulos

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Sueño - dormir - ciencia - celulares - tecnología - 22 de febrero
Apagar el celular antes de dormir, el hábito simple que puede mejorar el sueño y reducir la nomofobia - (Imagen ilustrativa Infobae)

En la era de la hiperconectividad, el uso excesivo del teléfono inteligente se ha consolidado como uno de los hábitos más extendidos y problemáticos para la salud digital. Cada vez más estudios y expertos coinciden en que apagar el celular al final del día puede ser una de las estrategias más efectivas para mejorar el descanso y reducir la dependencia tecnológica.

La relación entre el sueño, el bienestar emocional y el uso de dispositivos móviles es directa; por eso, establecer límites claros en el uso nocturno del smartphone es una necesidad urgente para millones de personas.

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La nomofobia (el miedo irracional a estar sin el teléfono) afecta a buena parte de la población, generando ansiedad, distracción y alteraciones en la rutina diaria. El simple acto de apagar el teléfono antes de dormir puede ayudar a contrarrestar estos efectos, favorecer la desconexión mental y recuperar el equilibrio entre tecnología y salud.

Primer plano del rostro de una mujer acostada en la cama, que mira un teléfono móvil que sostiene con su mano y emite luz sobre su cara.
El uso inmediato del teléfono móvil al despertar se vincula con una activación acelerada del cerebro y un aumento en la liberación de hormonas del estrés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de adicción al celular: ¿cómo identificarlas?

El primer paso para controlar el uso excesivo del teléfono es reconocer los signos de dependencia. Algunas señales frecuentes incluyen:

  • Revisar el celular de forma compulsiva: Desbloquear el dispositivo cada pocos minutos sin necesidad real es una de las conductas más habituales.
  • Ansiedad al estar lejos del celular: Si te sientes inquieto cuando el teléfono está apagado, sin batería o fuera de tu alcance, podrías estar experimentando nomofobia.
  • Descuido de actividades importantes: Priorizar el uso del teléfono sobre obligaciones laborales, académicas o sociales puede ser una señal de alerta.
  • Uso nocturno constante: Revisar el dispositivo antes de dormir o al despertar afecta el descanso y puede incrementar la fatiga diurna.
  • Uso en momentos inapropiados: Consultar el teléfono durante comidas, conversaciones o incluso al conducir indica una dependencia que interfiere en la vida cotidiana.

Consecuencias del uso excesivo del smartphone

El abuso del teléfono móvil puede tener repercusiones físicas y emocionales. Entre los problemas más frecuentes se encuentran:

Una persona acostada en la cama en una habitación oscura, mirando atentamente la pantalla iluminada de su teléfono celular.
Señales de adicción al teléfono, revisión compulsiva, ansiedad sin batería y uso en momentos inapropiados - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Problemas de visión: La exposición prolongada a la pantalla genera fatiga ocular y sequedad.
  • Dolores musculares: El uso constante puede causar molestias en cuello, espalda y manos.
  • Alteraciones del sueño: La luz azul de la pantalla inhibe la producción de melatonina, dificultando el sueño reparador.
  • Aislamiento social: La dependencia del celular puede reducir la interacción cara a cara y afectar las relaciones personales.

El impacto del teléfono en la calidad del sueño

Dormir bien es fundamental para la salud física y mental. El uso del celular en las horas previas al descanso afecta negativamente la calidad del sueño. La exposición a notificaciones, redes sociales y la luz brillante de la pantalla mantiene el cerebro activo y retrasa la desconexión necesaria para conciliar el sueño.

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Diversos estudios han demostrado que quienes apagan el teléfono al menos media hora antes de dormir logran dormirse más rápido y experimentan menos interrupciones durante la noche. El silencio y la ausencia de estímulos tecnológicos facilitan la relajación y mejoran el ciclo del sueño.

Estrategias para reducir la dependencia y mejorar el descanso

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La pantalla y la actividad en redes mantienen el cerebro en alerta y pueden inhibir melatonina, dificultando conciliar el sueño y aumentando despertares nocturnos, por lo que se recomienda reducir estímulos y cortar uso antes de acostarse - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si reconoces que el uso del smartphone está afectando tu descanso o tu vida diaria, estas acciones pueden ayudarte a recuperar el control:

  • Establece horarios definidos: Limita el tiempo de uso del celular, especialmente por la noche y en actividades sociales.
  • Activa el modo “No molestar”: Silencia notificaciones y llamadas desde una hora antes de dormir.
  • Configura límites en aplicaciones: Utiliza las herramientas de bienestar digital para restringir el acceso a redes sociales o juegos en horarios críticos.
  • Realiza actividades sin tecnología: Lee un libro, escucha música relajante o comparte momentos con familiares y amigos sin recurrir a dispositivos.
  • Apaga el teléfono completamente: Dejar el celular apagado durante la noche es una forma efectiva de evitar la tentación de revisarlo y eliminar interrupciones inesperadas.

Algunas marcas de teléfonos como Samsung, LG, Motorola o iPhone, ya incluyen funciones de bienestar digital o modos de descanso que ayudan a gestionar el tiempo frente a la pantalla, pero la decisión final depende del usuario.

Recuperar la calidad del sueño y reducir la adicción al smartphone requiere pequeños cambios en la rutina. Apagar el dispositivo antes de dormir es una de las medidas más sencillas y efectivas para proteger la salud física, mental y social. Priorizar el descanso y la desconexión es clave para mantener el equilibrio frente a la creciente presión tecnológica de la vida moderna.

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