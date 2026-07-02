Calculadora del plazo fijo en julio 2026: cuánto gano en cada banco si invierto $300.000

Tasas de plazo fijo a 30 días muestran diferencias de hasta ocho puntos porcentuales según la entidad

El análisis de las tasas de plazo fijo vigentes en julio de 2026 muestra una dispersión significativa entre las distintas entidades bancarias y financieras del país. El monto final que recibe un ahorrista por invertir $300.000 en un plazo fijo a 30 días varía según el banco elegido y la tasa ofrecida. Los datos actualizados permiten observar diferencias que superan los $1.700 en un solo mes dependiendo de la entidad, lo que evidencia la importancia de comparar condiciones antes de tomar una decisión.

Entre los bancos de mayor presencia nacional, Banco de la Nación Argentina ofrece actualmente una tasa nominal anual (TNA) del 19%, lo que arroja un resultado de $304.684,93 para un depósito de $300.000 a 30 días. Banco Macro S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires presentan tasas de 19,5% y 21%, respectivamente, ubicándose por encima de la media de los bancos tradicionales. En el segmento de bancos privados, Banco BBVA Argentina S.A. paga 18,75%, mientras que Banco Santander Argentina S.A. ofrece una de las tasas más bajas del mercado, con 16%. El rendimiento para el mismo monto y plazo en el Santander es de $303.945,21, uno de los valores más bajos del cuadro.

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La diferencia entre la entidad que menos paga y la que más paga puede superar los $1.700 mensuales por cada $300.000 invertidos. Este diferencial se amplía si se considera la posibilidad de renovar el plazo fijo mensualmente a lo largo del año.

Las entidades digitales y compañías financieras muestran tasas considerablemente más altas que los bancos tradicionales. Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U., Reba Compañía Financiera S.A. y Banco del Sol S.A. lideran el ranking con una tasa del 23%, lo que permite alcanzar $305.671,23 por cada $300.000 invertidos. Otros bancos digitales como Banco Bica S.A. y Banco CMF S.A. ofrecen tasas del 22%, registrando un resultado de $305.424,66. En este grupo, Banco Meridian S.A. se destaca con una tasa de 22,5% y un monto final de $305.547,95.

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Dentro del segmento de bancos regionales y cooperativos, Banco de la Provincia de Córdoba S.A. ofrece una tasa de 20,75% y un resultado de $305.116,44. Banco Hipotecario S.A. se ubica en 20,5% ($305.054,79), mientras que Banco Dino S.A. paga 20% ($304.931,51). Estas entidades superan a la mayoría de los bancos de capital internacional y nacional en cuanto a rendimiento para el ahorrista minorista.

La comparación detallada de los rendimientos de plazo fijo en pesos a 30 días refleja una marcada dispersión en función de la entidad elegida. El monto final recibido por el ahorrista depende íntegramente de la tasa nominal anual publicada por cada banco o compañía financiera. En los bancos tradicionales, como Banco Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Credicoop Cooperativo Limitado, la tasa se ubica en 17,5%, lo que da como resultado $304.315,07. En el caso de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., la tasa es de 17,2% y el resultado para $300.000 a 30 días es de $304.241,10.

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El acceso a tasas más elevadas suele encontrarse en bancos digitales y compañías financieras, que permiten la constitución de plazo fijo de manera 100% online, tanto para clientes como para no clientes. Esta modalidad amplía las opciones para quienes buscan maximizar el rendimiento de sus ahorros. Al mismo tiempo, la competencia entre entidades impulsa estrategias diferenciadas: mientras los bancos tradicionales priorizan la retención de clientes y la administración del riesgo crediticio, las entidades digitales apuestan a captar nuevos depositantes mediante tasas más atractivas.

El análisis de los rendimientos evidencia que la diferencia mensual entre la entidad que menos paga y la que más paga puede superar los $1.700 por cada $300.000 invertidos. Este diferencial resulta relevante para quienes eligen renovar la inversión mes a mes, ya que la brecha se amplía con el paso del tiempo. Por ejemplo, quienes colocan su capital en Banco Santander Argentina S.A. reciben $303.945,21 al mes, mientras que quienes optan por Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U., Reba Compañía Financiera S.A. o Banco del Sol S.A. obtienen $305.671,23 en el mismo período.

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La modalidad de constitución del plazo fijo resulta un factor clave. Entidades digitales y financieras facilitan la apertura 100% online, sin exigir ser cliente previo, eliminando barreras de acceso y permitiendo comparar y elegir la mejor tasa disponible en el mercado de forma ágil. Este fenómeno genera una dispersión de tasas que no se observa en otros segmentos de productos bancarios.

El monto final recibido por el ahorrista depende únicamente de la tasa publicada por cada banco (Imagen Ilustrativa Infobae)

La política monetaria y la competencia entre entidades explican en parte la brecha existente entre los bancos tradicionales y los digitales o regionales. Las compañías financieras, al igual que algunos bancos regionales, sostienen tasas por encima del promedio de los grandes bancos, con el objetivo de atraer depósitos minoristas. En contraste, los bancos con mayor volumen de depósitos ajustan sus tasas en función de las condiciones macroeconómicas y de la administración de la liquidez.

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El escenario de tasas vigentes en julio de 2026 marca un mínimo histórico en comparación con el ciclo de los últimos doce meses. En septiembre de 2025, la tasa promedio de plazo fijo a 30 días para personas humanas llegó a un máximo de 49,14%. Desde entonces, las tasas descendieron de manera constante hasta ubicarse entre 16% y 23%, según la entidad. Este descenso acompañó la estrategia de los bancos tradicionales de ajustar progresivamente sus rendimientos, mientras que las entidades digitales y financieras sostuvieron tasas por encima del promedio.

La diferencia de más de ocho puntos porcentuales entre la tasa más baja y la más alta del mercado de plazo fijo en pesos a 30 días se traduce en una diferencia de más de $1.700 mensuales por cada $300.000 invertidos. El ahorrista que compara condiciones puede acceder a mejores retornos, mientras que quienes se mantienen en entidades tradicionales reciben rendimientos por debajo de los máximos del mercado.

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