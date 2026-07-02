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Por qué la China Suárez se fue de la casa de los sueños: los motivos de la fuerte crisis con Mauro Icardi

La actriz abandonó la propiedad que compartía con el futbolista en Nordelta y se instaló en su residencia en el barrio San Jorge. Todos los detalles

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La China Suárez abandonó la casa de los sueños de Mauro Icardi: las razones (Instagram)
La China Suárez abandonó la casa de los sueños de Mauro Icardi y se separaron por primera vez desde que oficializaron su noviazgo (Instagram)

La relación entre la China Suárez y Mauro Icardi atraviesa su momento más delicado desde que formalizaron su relación hace casi un año y medio. Por primera vez, la actriz tomó la decisión de abandonar la “casa de los sueños” en Nordelta, llevándose solo un bolso, a sus dos hijos Magnolia y Amancio y un perro. Así se instaló en su casa del barrio privado San Jorge, que adquirió el año pasado. Icardi eligió quedarse en Nordelta junto a sus dos hijas. Según testigos del entorno, ella pasea por el country, saca a pasear a la mascota y almuerza en el club house del country con sus niños.

Yanina Latorre dio detalles de la crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi (Instagram)
Yanina Latorre dio detalles de la crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi. "Parte de la crisis es por el contrato de fútbol", contó (Instagram)

El silencio de la pareja fue interrumpido por una serie de publicaciones de Yanina Latorre en redes sociales, que aportaron detalles inéditos sobre la crisis. “El comunicado del representante de Mauriño confirma lo que conté: está sin club”, publicó la conductora este jueves, en referencia al presente profesional de Icardi. En otra historia, la panelista precisó junto a una foto de la propiedad de la actriz: “La Nipona sigue en su casa de San Jorge. No volvió a la casa de los sueños”. La información sobre el paradero de la China y sus hijos circuló rápidamente y alimentó las versiones sobre la gravedad del conflicto.

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Latorre sumó otro dato: “Un detalle no menor... Icardi sin club y los hijos de la Nipona sin colegio. Qué desastre y qué egoísta. Ella nunca debería haberlos llevado. No se cambia el centro de vida de los chicos”. La ausencia de los niños en la escuela y la incertidumbre laboral de Icardi aparecen como dos elementos centrales en la discusión. En el entorno de la pareja, la decisión de mudarse y dejar a los niños temporalmente fuera del sistema escolar generó polémica. En particular por la reacción de Benjamín Vicuña, padre de los chicos, quien en un principio no habría estado de acuerdo con esta situación, aunque luego terminó cediendo debido a la intervención de los abogados de ambas partes.

Mauro Icardi le puso un like a una publicación de Ekaterina Ojeda que luego eliminó (Instagram)
Mauro Icardi atraviesa una fuerte crisis sentimental con la China Suárez desde que circuló la información que habría intentado un acercamiento con la modelo Ekaterina Ojeda (Instagram)

Latorre, atenta a cada detalle, relató: “Y también, parte de la crisis de la Nipona y el ex de Wanda... es por el contrato de football”. La panelista sumó su postura: “En esta banco a Mauro, ella se enoja con él por el tema del club. Señora, cuide a sus hijos y déjelos en sus colegios de siempre, Mauro no es el padre”. El conflicto entre la China Suárez e Icardi parece tener varias aristas: la situación laboral del futbolista, el futuro escolar de los niños y la aparición de terceras personas.

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ekaterina ojeda
Ekaterina Ojeda irrumpió en el mundo del espectáculo desde que contó que Mauro Icardi la habría contactado en un boliche (Instagram)

La presencia de Ekaterina Ojeda surgió de esta manera como un motivo de discordia. El nombre de Eka resuena con fuerza desde que se viralizó una información sobre el supuesto acercamiento de Icardi a la joven una noche en un boliche porteño, en el que estaba junto a la China. Desde ese día, su presencia no dejó de crecer en redes y en los programas de espectáculos. Además, pasó a ser representada por la agencia de modelos de Wanda Nara y comenzar a tener contratos con marcas de todo tipo.

Ekaterina Ojeda habló después de los rumores de crisis entre Mauro Icardi y la China Suárez: “Él me escribió”. Así dejó en claro una de las razones de la crisis entre el futbolista y la actriz

En ese contexto, otro detalle que sumó a la crisis de pareja, fue un like que el futbolista le dejó en una de las publicaciones de la joven modelo. Si bien lo eliminó, algunas cuentas lo capturaron y se viralizó en las redes.

Por su parte, Ekaterina habló en entrevistas televisivas sobre el vínculo con Icardi. “Sí, me dieron su número de teléfono. Lo tengo. Me lo dieron y me avisaron que me iba a escribir”, reconoció la modelo sobre el intercambio de mensajes con el delantero. “Tengo entendido que le dieron mi teléfono a él también”, agregó en diálogo con LAM.

Retrato de frente de una mujer rubia joven con ojos celestes, labios delineados, cabello largo. Lleva collar plateado con colgante rojo de corazón y top negro
Ekaterina Ojeda habló sobre el intercambio que mantuvo con Mauro Icardi en el VIP de un reconocido boliche porteño (Instagram)

Según Juan Etchegoyen, la pelea entre la China y Mauro fue intensa y llevó a la actriz a mudarse junto a sus hijos. Gustavo Méndez confirmó: “La China y Mauro se pelearon, pero como tantas otras veces. La separación es otra cosa”. Sin embargo, el nombre de Eka golpeó de lleno en la relación.

El desenlace coincide con la no renovación del contrato de Icardi en el Galatasaray, el club turco que ya nombró a otro capitán y dejó al futbolista sin equipo desde el 30 de junio. Yanina Latorre lo resumió: “No es el único problema que tiene”. En medio de rumores, posteos y versiones cruzadas, la pareja enfrenta su primera gran crisis, con la familia dividida y el futuro en suspenso.

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