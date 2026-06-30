Qué riesgos implica ingresar a Roja Directa y Tarjeta Roja para ver Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

A la izquierda está Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos; a la derecha, Edin Džeko, capitán de Bosnia y Herzegovina. (Composición Infobae)

El partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ha generado una fuerte expectativa entre los aficionados. Muchos buscan alternativas para ver el encuentro, recurriendo a plataformas en línea como Roja Directa y Tarjeta Roja.

Sin embargo, acceder a estos sitios para seguir el partido de eliminación directa expone a los usuarios a numerosos riesgos, tanto informáticos como legales, que pueden tener consecuencias graves para la seguridad de los dispositivos y la privacidad de quienes los utilizan.

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Peligros de usar Roja Directa y Tarjeta Roja para ver partidos online

El uso de plataformas como Roja Directa y Tarjeta Roja se ha popularizado entre quienes desean ver transmisiones deportivas de manera gratuita en internet. Estas páginas no cuentan con los derechos para emitir los contenidos que ofrecen, operando mediante enlaces a transmisiones no autorizadas y utilizando métodos para evadir los bloqueos legales, como el cambio constante de dominios o la redirección a páginas de terceros.

El partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina ha generado una fuerte expectativa entre los aficionados. (Imagen ilustrativa Infobae)

El principal problema reside en el modelo de negocio de estos sitios. Aunque el acceso es gratuito para el usuario, la rentabilidad se basa en la publicidad invasiva, acuerdos con casas de apuestas y sistemas de afiliados.

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Al ingresar, los visitantes se enfrentan a un entorno repleto de anuncios, ventanas emergentes y botones de reproducción falsos, diseñados para generar ingresos a costa de la experiencia y seguridad de la audiencia.

La estructura de estos portales convierte la navegación en una tarea riesgosa. Es común que los usuarios deban sortear múltiples obstáculos, como descargas engañosas y formularios que solicitan datos personales o bancarios bajo pretextos como la verificación de edad o ubicación.

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Cabe señalar que el objetivo de estas tácticas es captar información sensible, exponiendo al visitante a amenazas como phishing y robo de datos financieros.

Aunque el acceso es gratuito para el usuario, la rentabilidad se basa en la publicidad invasiva. (Imagen ilustrativa Infobae)

Riesgos informáticos y legales al acceder a sitios de streaming no autorizados

Acceder a Roja Directa o Tarjeta Roja implica riesgos informáticos significativos. Entre los peligros más frecuentes se encuentra la exposición a archivos maliciosos que pueden infectar computadoras y teléfonos móviles.

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Los usuarios pueden ser víctimas de troyanos, ransomware o spyware, programas capaces de robar información personal, secuestrar archivos o comprometer la seguridad de los dispositivos.

La abundancia de publicidad engañosa y anuncios disfrazados de botones de reproducción agrava la situación. Estas trampas pueden llevar a la instalación involuntaria de software no deseado o redirigir a páginas fraudulentas.

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Roja Directa es una plataforma de streaming ilegal. (Gemini)

Además, el entorno de navegación se ve saturado por ventanas emergentes difíciles de cerrar, lo que incrementa la probabilidad de cometer errores y caer en fraudes.

Desde el punto de vista legal, utilizar estos portales supone una infracción a los derechos de propiedad intelectual. La distribución y visualización de contenidos deportivos sin autorización es una actividad perseguida por las autoridades, y los usuarios pueden enfrentarse a consecuencias legales si son detectados accediendo a transmisiones ilegales.

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Experiencia de usuario y proliferación de sitios clonados

La experiencia de quienes intentan ver partidos a través de Roja Directa y Tarjeta Roja suele ser deficiente. Incluso si logran esquivar los riesgos de infección y fraude, la calidad de las transmisiones es baja, con imágenes pixeladas, interrupciones constantes y retraso respecto al tiempo real del evento. A esto se suma la frustración de los enlaces caídos en momentos clave del partido.

La experiencia de quienes intentan ver partidos a través de Roja Directa y Tarjeta Roja suele ser deficiente. (Imagen ilustrativa Infobae)

El éxito de estas plataformas ha dado lugar a una multiplicidad de clones y aplicaciones móviles que imitan sus nombres, como “Tarjeta Roja Directa” o “Fútbol Directo”.

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Estas variantes prometen acceso gratuito a eventos deportivos, pero en la mayoría de los casos solo sirven para replicar los mismos problemas: exposición a malware, publicidad engañosa y nula garantía de transmisión efectiva.

Este fenómeno lleva a los usuarios a una búsqueda incesante de enlaces funcionales, incrementando el riesgo de caer en fraudes y perder información personal o dinero.

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Mantener las direcciones de Roja Directa y Tarjeta Roja en el navegador o acceder a ellas con frecuencia implica múltiples peligros. (Imagen ilustrativa Infobae)

Alternativas legales y seguras para ver fútbol online en 2026

La recomendación para quienes desean ver el enfrentamiento entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, así como otros partidos de la Copa Mundial 2026, es optar por alternativas legales y seguras disponibles en cada país. Los servicios oficiales de televisión por cable, plataformas de streaming autorizadas y señales digitales ofrecen acceso garantizado, estable y protegido a los eventos deportivos.

Entre las opciones más utilizadas se encuentran ESPN, Disney+, TyC Sports Play y los canales deportivos tradicionales. Además, plataformas digitales como DGO, Flow, Telecentro Play o Claro TV permiten a los suscriptores seguir los partidos desde cualquier dispositivo conectado a internet, asegurando una experiencia de usuario óptima y la protección de los datos.

El uso de vías oficiales no solo evita problemas legales, sino que protege la integridad de los dispositivos y la privacidad del usuario. En la actualidad, la proliferación de sitios fraudulentos y la intensificación de las acciones legales contra la piratería han dejado obsoletas y peligrosas las alternativas representadas por Roja Directa y Tarjeta Roja.

Mantener las direcciones de Roja Directa y Tarjeta Roja en el navegador o acceder a ellas con frecuencia implica múltiples peligros. Entre los principales riesgos se encuentran la alta probabilidad de infección por virus y malware, la posibilidad de ser víctima de robo de datos financieros mediante phishing, la exposición constante a publicidad intrusiva y el deterioro general de la experiencia de usuario.