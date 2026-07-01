Inglaterra vs. Congo en el Mundial 2026: por qué no debes ver el partido en Pelota Libre o Roja Directa

Inglaterra llega como favorita mientras los africanos quieren dar la sorpresa. (Foto: Bernadett Szabo - John Sibley/REUTERS)

Hoy, entre los partidos de los 16vos de final del Mundial 2026, el encuentro entre Inglaterra y Congo inaugura la programación, con ambas selecciones en busca de un lugar en la siguiente ronda.

En este contexto, algunas personas recurren a plataformas streaming no autorizadas o piratas como Pelota Libre o Roja Directa para evitar el pago de suscripciones premium. Estas alternativas, aunque parecen soluciones inmediatas, esconden amenazas para la seguridad digital y el marco legal de los usuarios.

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Por qué las aplicaciones pirata ponen en riesgo al dispositivo

Las aplicaciones no oficiales para ver partidos de fútbol suelen no estar disponibles en tiendas como Google Play Store o App Store. Esto obliga a los usuarios a descargar archivos desde sitios alternativos que carecen de controles de calidad y seguridad.

Las apps piratas no suelen estar disponible en tiendas de aplicaciones como Google Play Store. (Foto: Europa Press)

Los expertos en ciberseguridad señalan que estos espacios se han convertido en un canal para la difusión de software malicioso, lo que compromete la integridad de celulares y computadoras.

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El peligro no termina con la instalación. Estas aplicaciones pueden solicitar permisos excesivos que permiten a sus desarrolladores acceder a información privada o controlar funciones importantes del dispositivo.

De acuerdo con ESET, el uso de estas plataformas puede servir como vía de entrada para virus, spyware y otras amenazas, afectando tanto al usuario como a toda la red doméstica.

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Qué tipo de acceso piden las aplicaciones piratas y por qué es problemático

Las apps ilegales solicitan permisos invasivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El análisis de ESET indica que muchas apps piratas exigen acceso a información sobre otras aplicaciones en uso, algo innecesario para la transmisión de video. Con este acceso, una aplicación sospechosa puede descubrir datos confidenciales sobre el uso del dispositivo, lo que es una amenaza directa para la privacidad.

Además, otras aplicaciones buscan acceder al sistema de archivos del dispositivo, lo que les permite manipular, montar o desmontar sistemas de almacenamiento. Esta capacidad puede derivar en alteraciones o daños en archivos importantes, poniendo en peligro la información guardada en el dispositivo.

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Cómo pueden las apps piratas acceder a archivos personales

Algunas de estas plataformas solicitan autorización para leer y modificar archivos en el almacenamiento externo, incluyendo fotos, documentos, videos y grabaciones de audio.

Las aplicaciones piratas presentan errores y contienen virus. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esto concede a los desarrolladores externos la posibilidad de extraer información personal, alterar archivos, borrar datos o introducir malware en la memoria del dispositivo.

Asimismo, la advertencia de ESET es clara: al otorgar estos permisos, el usuario se expone al espionaje y robo de identidad, así como a la posible pérdida de información valiosa.

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A qué otros peligros se exponen los usuarios de apps piratas

Las apps piratas pueden enviar notificaciones directas a los dispositivos, lo que facilita la llegada de spam, intentos de phishing o contenido inapropiado.

Otro peligro es que algunas buscan autorización para instalar otros programas sin control, abriendo la puerta a la descarga de aplicaciones maliciosas disfrazadas de actualizaciones o herramientas complementarias.

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Qué sanciones legales puede tener el uso de plataformas piratas

Las leyes internacionales sancionan el contenido sin derechos de autor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de servicios streaming no autorizados constituye una infracción a la propiedad intelectual. Acceder o transmitir contenido deportivo sin el permiso de los titulares legales puede derivar en bloqueos por parte de los proveedores de internet e incluso en acciones judiciales.

ESET e INTERPOL advierte que la retransmisión ilegal de eventos deportivos es un delito en varios países y puede resultar en sanciones para quienes utilicen estos servicios.

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Las plataformas suelen sufrir cierres y bloqueos constantes, lo que deja a los usuarios sin acceso repentino y bajo el riesgo de investigación judicial asociada a delitos de piratería digital.

La sugerencia de los especialistas es optar por servicios oficiales y evitar las aplicaciones o sitios web de origen dudoso, incluso ante la tentación de ver los partidos del Mundial 2026 sin costo.

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