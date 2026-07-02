Las temperaturas de la superficie del océano alcanzan máximos históricos y científicos advierten que el planeta entra en un “territorio desconocido”

La temperatura de la superficie de los océanos alcanzó un récord el 21 de junio de 2026, según Copernicus y el Servicio Marino de Copernicus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La superficie de los océanos alcanzó su temperatura más alta registrada el 21 de junio de 2026, afectando a ecosistemas marinos, economías costeras y generando preocupación en organismos internacionales. El fenómeno, confirmado por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) y el Servicio Marino de Copernicus (CMEMS), incide en la vida de millones de personas y en los patrones climáticos globales, según reportes de agencias y autoridades europeas.

De acuerdo con un comunicado de Copernicus, la temperatura media global del océano fuera de las zonas polares llegó a 20,86 grados Celsius (69,54°F), mientras que el Servicio Marino de Copernicus registró 21 grados Celsius (69,8°F). Ambos valores superan los máximos previos de 2023 y 2024, y fueron verificados de forma independiente por los sistemas de monitoreo europeos. El hallazgo fue difundido por medios como Reuters y CNN, y citado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

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Este nuevo récord ocurre en un contexto de calentamiento sostenido, impulsado por la acumulación de gases de efecto invernadero y la presencia del fenómeno El Niño, según la OMM. Las autoridades científicas advierten sobre posibles consecuencias para la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la frecuencia de eventos climáticos extremos.

¿Por qué suben las temperaturas superficiales del océano?

La principal causa del aumento de la temperatura superficial del océano es la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, producto de la quema de combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas. Según los informes de Copernicus y la OMM, este exceso de gases impide que la Tierra libere el calor al espacio, generando un incremento sostenido de la temperatura global.

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El fenómeno El Niño, declarado oficialmente en junio de 2026 por la OMM, contribuye a intensificar el calentamiento en el Pacífico central y oriental, alterando los patrones de lluvias y temperaturas en varias regiones del planeta. El ciclo natural de El Niño suele aumentar el riesgo de olas de calor, sequías e inundaciones, según los expertos de Copernicus.

La OMM atribuyó el calentamiento oceánico a la acumulación de gases de efecto invernadero y a la influencia de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los datos oficiales sobre el récord de temperatura oceánica?

El Servicio de Cambio Climático de Copernicus informó que, el 21 de junio de 2026, la temperatura promedio diaria de la superficie oceánica fuera de las zonas polares fue de 20,86°C (69,54°F), superando el récord de 20,83°C (69,49°F) de los dos años anteriores. Por su parte, el Servicio Marino de Copernicus registró ese día 21,0°C (69,8°F), un aumento de 0,1°C respecto a los máximos previos.

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Ambos servicios utilizan datos recogidos por satélites, boyas y barcos, integrados en el sistema de observación climática europeo. El comunicado conjunto, difundido por Reuters, señala que “estos nuevos valores confirman la tendencia de calentamiento del océano global y reflejan tanto el impacto del cambio climático como la influencia del fenómeno El Niño”.

Según la Organización Meteorológica Mundial, los océanos absorben aproximadamente el 90% del exceso de energía acumulada en el planeta, resultado del aumento de gases de efecto invernadero. Este almacenamiento de calor afecta la frecuencia e intensidad de tormentas, huracanes y olas de calor marinas, impactando a ecosistemas y actividades humanas.

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¿Qué impacto tiene el aumento de la temperatura del océano?

El incremento de la temperatura oceánica modifica la distribución del calor a nivel global, altera los ecosistemas marinos y afecta la economía de regiones costeras. El director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, Carlo Buontempo, afirmó en un comunicado recogido por The Guardian que “las condiciones actuales podrían indicar el inicio de una nueva fase, llevando nuevamente a un territorio desconocido”.

El Servicio Marino de Copernicus, gestionado por Mercator Ocean International, reportó que el calentamiento afecta tanto a la superficie como a las capas subsuperficiales del océano. En los últimos tres años, el océano extrapolar (zonas entre 60°N y 60°S) mostró anomalías de temperatura entre 0,35°C y 0,73°C por encima del promedio histórico.

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La OMM advirtió que este fenómeno puede intensificar olas de calor, modificar patrones de precipitaciones y aumentar la frecuencia de eventos extremos, como huracanes y ciclones. Los impactos potenciales incluyen cambios en la disponibilidad de recursos pesqueros, alteración de hábitats y riesgos para la salud pública.

El aumento de la temperatura superficial del océano altera ecosistemas marinos, economías costeras y patrones climáticos globales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta el récord de temperatura oceánica a diferentes regiones del mundo?

El aumento de la temperatura superficial del océano tiene efectos directos en múltiples regiones. En Europa, la ola de calor registrada en junio de 2026 coincidió con el récord oceánico. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde el 21 de junio se contabilizaron más de 1.300 muertes asociadas al exceso de temperatura, mientras que el Ministerio de Salud de Francia informó cerca de 1.000 fallecimientos adicionales en comparación con el promedio semanal.

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En América del Norte, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) reportó alertas de calor extremo para más de 46 millones de personas a finales de junio, con temperaturas superiores a 35°C (95°F) en varias ciudades. Las olas de calor marinas afectan la pesca y la seguridad alimentaria, según reportes de la FAO.

En regiones del Pacífico, el fenómeno El Niño genera lluvias intensas y sequías alternadas, impactando la agricultura y los sistemas de abastecimiento de agua. De acuerdo con la OMM, estos patrones pueden extenderse hasta 2027, dependiendo de la evolución de las condiciones oceánicas.

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¿Qué dijeron los expertos y organizaciones internacionales sobre el récord?

El director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, Carlo Buontempo, advirtió que el planeta podría estar entrando en “territorio desconocido” debido a la magnitud del calentamiento oceánico. “Con el océano en estos niveles y El Niño en el horizonte, es probable que se rompan más récords de temperatura en los próximos meses”, afirmó Buontempo en declaraciones recogidas por CNN.

Pierre-Yves Le Traon, director científico de Mercator Ocean International, subrayó la importancia de los sistemas de monitoreo para anticipar posibles alteraciones en los ecosistemas. “Es fundamental continuar utilizando las herramientas disponibles para supervisar el aumento de la temperatura superficial del océano, adaptarse y reducir nuestras emisiones”, enfatizó Le Traon en el comunicado oficial de Copernicus.

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La Organización Meteorológica Mundial recomendó fortalecer la vigilancia de las temperaturas oceánicas y avanzar en la reducción mundial de emisiones de gases de efecto invernadero, acciones cruciales para limitar el impacto de estos fenómenos.

Los océanos absorben cerca del 90% del exceso de energía del planeta y ese calor puede intensificar tormentas, huracanes y olas de calor marinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué antecedentes existen sobre el calentamiento oceánico?

El nuevo récord de 2026 se suma a una serie de años con temperaturas oceánicas en ascenso. Según informes de Copernicus y la OMM, tanto 2023 como 2024 batieron registros en varios meses, tendencia atribuida al cambio climático y a la variabilidad natural de eventos como El Niño.

Desde 2023, la temperatura media global del océano fuera de las zonas polares ha mostrado anomalías superiores a 0,3°C en comparación con el promedio de décadas anteriores. Los informes científicos apuntan a una aceleración del calentamiento en la última década, coincidiendo con incrementos en la concentración de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero.

¿Qué medidas se están tomando ante el calentamiento del océano?

Los organismos internacionales han intensificado el monitoreo y la investigación sobre el calentamiento oceánico. La OMM y Copernicus publican boletines periódicos y alertas sobre la evolución de la temperatura y los riesgos asociados.

En varios países, las autoridades sanitarias y ambientales han implementado campañas de prevención y adaptación ante olas de calor, incluyendo recomendaciones para la población vulnerable y la preparación de servicios médicos y de emergencia. El fortalecimiento de la vigilancia y la cooperación internacional figuran entre las prioridades señaladas por la OMS y la FAO.

¿Qué se puede esperar en los próximos meses tras este récord de temperatura?

Las proyecciones de Copernicus y la OMM indican que la tendencia de calentamiento podría continuar durante el resto del año, con posibles impactos en la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos, como huracanes, tormentas y olas de calor marinas. La persistencia de El Niño podría agravar algunos de estos efectos en distintas regiones.

Los expertos recomiendan mantenerse informados a través de fuentes oficiales y seguir las directrices de organismos internacionales y nacionales ante eventos extremos relacionados con el clima. El monitoreo constante permitirá adaptar respuestas y mitigar riesgos para la salud, la economía y el medio ambiente.stintas regiones.