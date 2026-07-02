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Cómo proteger tu Gmail del correo no deseado y evitar el spam en tu bandeja de entrada

Marcar mensajes como no deseados, crear reglas automáticas y denunciar suplantaciones permite reducir correos peligrosos y ordenar la bandeja

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Gmail, aplicación de correo electrónico de Google. (Google)
Cómo limpiar Gmail y frenar el spam con filtros, bloqueo y reportes - (Google)

El correo no deseado y el spam siguen siendo una amenaza constante para la seguridad y la eficiencia en el uso del correo electrónico. La acumulación de mensajes irrelevantes o peligrosos puede saturar la bandeja de entrada, dificultar la gestión de información importante y exponer datos personales a riesgos innecesarios. Mantener la bandeja de entrada de Gmail libre de spam es fundamental para preservar la privacidad y la productividad diaria.

Hoy, el volumen de mensajes promocionales, cadenas, ataques de suplantación y bombardeos de correo ha aumentado, impulsado por bases de datos filtradas y técnicas más sofisticadas de los ciberdelincuentes. Gmail integra herramientas para filtrar y bloquear este tipo de mensajes, pero el usuario debe conocer y aplicar acciones que refuercen la protección de su cuenta.

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Gmail, aplicación de correo electrónico de Google. (Google)
Desde el menú del mensaje se puede impedir que una dirección vuelva a llegar a la bandeja principal, enviando futuros correos a la carpeta de no deseados, una herramienta clave cuando el hostigamiento es persistente o repetitivo - (Google)

Marcar y gestionar el spam en Gmail

Una de las formas más efectivas de combatir el correo no deseado es aprovechar la función de marcar mensajes como spam. Si recibes un correo sospechoso, selecciona el mensaje y utiliza la opción “Marcar como spam” en la parte superior del panel de Gmail. Así, los futuros mensajes de ese remitente irán directamente a la carpeta de spam.

Si notas que algún correo legítimo llega por error a la carpeta de spam, puedes quitarle la etiqueta seleccionando “No es spam”. Además, para evitar que mensajes importantes sean filtrados, añade el remitente a tus contactos y crea filtros personalizados desde el menú de configuración.

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Puedes diseñar reglas para que ciertos correos se archiven, se destaquen o se eliminen automáticamente. Accede a “Configuración”, luego a “Filtros y direcciones bloqueadas” y selecciona “Crear un filtro”. De esta manera, los mensajes que cumplan con condiciones específicas (por ejemplo, remitente, asunto o palabras clave) se gestionarán según tus preferencias.

Qué hacer si recibes spam de tus propios contactos

Si un amigo o conocido envía mensajes sospechosos, es posible que su cuenta haya sido vulnerada.

Primer plano de dos manos con piel clara escribiendo sobre un teclado de computadora negro. La persona viste una camisa azul oscuro. El fondo está iluminado con luz suave.
La función deriva envíos sospechosos a la carpeta correspondiente y ajusta el filtrado, mientras que la opción “No es spam” corrige errores y ayuda a recuperar mensajes legítimos que quedaron bloqueados por accidente - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • No respondas al correo ni descargues archivos adjuntos.
  • Haz clic en “Parece sospechoso” para denunciar el mensaje al equipo de Gmail.
  • Informa a tu contacto por otro canal para que tome medidas de seguridad, como cambiar la contraseña y activar la verificación en dos pasos.

Bloquear remitentes y denunciar suplantación

Si recibes mensajes persistentes de un remitente no deseado, ábrelos y selecciona “Más” en la parte superior derecha, luego elige “Bloquear a este remitente”. Gmail enviará automáticamente a spam los futuros correos de esa dirección.

En caso de sospechar que una cuenta suplanta la identidad de una persona o empresa, utiliza la función “Es posible que [remitente] no te haya enviado este mensaje” y sigue las instrucciones para reportar el abuso. Google revisará el caso para evitar futuros intentos de suplantación.

El bombardeo de correo es una técnica de ataque que busca saturar la bandeja de entrada y ocultar alertas importantes, como notificaciones de seguridad bancaria. Gmail detecta estos eventos y muestra advertencias con enlaces a recursos de ayuda. Si recibes una alerta, revisa cuidadosamente la carpeta de spam y la bandeja de entrada en busca de mensajes críticos. Aplica una Revisión de Seguridad de Google y sigue las recomendaciones oficiales para reforzar la protección.

Usar las categorías y operadores de búsqueda

Reglas y categorías en Gmail ayudan a ordenar promociones y detectar phishing
Reglas y categorías en Gmail ayudan a ordenar promociones y detectar phishing

Activa las categorías de la bandeja de entrada para separar mensajes promocionales, sociales y notificaciones. Así, los correos menos relevantes no saturarán la pestaña principal y podrás encontrar información importante con mayor rapidez.

Utiliza operadores de búsqueda avanzados para filtrar mensajes rápidamente.

  • Busca listas de distribución con el operador (list:) seguido del dominio.
  • Filtra mensajes por categoría: (category:promotions newer_than:7d) para ver solo las promociones recientes.
  • Elimina correos masivos seleccionando varios mensajes y enviándolos a la papelera desde los resultados de una búsqueda.

Consejos finales para mantener Gmail protegido

  • Cambia tu contraseña periódicamente y utiliza combinaciones seguras.
  • Activa la verificación en dos pasos para una capa extra de seguridad.
  • Mantén actualizada la información de recuperación.
  • Desconfía de correos que soliciten datos personales o incluyan enlaces sospechosos.

Mantener tu Gmail libre de spam requiere una combinación de herramientas automáticas y buenas prácticas personales. Aplicar estos pasos garantiza una bandeja de entrada organizada, mayor seguridad y una experiencia digital eficiente.

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