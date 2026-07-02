¿Nafta Súper o Premium?: qué autos pueden cargar el combustible más barato sin asumir riesgos

Ante el aumento de precios del combustible, muchos usuarios dudan respecto a cargar nafta Súper o Premium. (Maximiliano Luna)

La suba del precio del petróleo ha generado distintos efectos en varios mercados del mundo, y una de las consecuencias directas es el crecimiento de las ventas de autos eléctricos en Europa, probablemente el mercado en el que más se está apreciando el aumento del combustible.

Como se sabe, en el mercado local existen cuatro tipos de combustible con sus respectivas calidades. Está la nafta convencional y el combustible diésel. En ambos casos hay una especificación mínima de octanaje y una de un nivel superior. Para simplificarlo, está la nafta Súper (95 octanos) y la nafta Premium (98 octanos) por un lado, y el gasoil común y el premium también.

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En Argentina, tomando la referencia de YPF en la Ciudad de Buenos Aires, los números de referencia son Nafta Súper $2.048 el litro; nafta Premium $2.246; Gasoil $2.115; y Gasoil Premium $2.323.

Lo que muchos usuarios desconocen es que en la mayoría de los autos nafteros que se venden en el mercado, la nafta Súper cumple con las especificaciones solicitadas por los fabricantes, y el combustible premium puede quedar reservado para vehículos de alta gama, con motores de mayor performance que requieren un combustible de 98 octanos como mínimo.

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En el mercado argentino hay cuatro tipo de combustibles, dos naftas convencionales y dos diésel. (Maximiliano Luna)

Por ese motivo, los autos comunes nafteros de marcas generalistas como puede ser un Fiat Cronos, un Peugeot 208, Chevrolet Onix, Renault Kwid, Toyota Yaris o VW Polo, es decir vehículos con motor aspirado o turbo convencionales, es posible usar nafta Súper sin poner en riesgo la mecánica.

En cambio, eso no sucede con las pick up turbodiésel modernas, que por la exigencia de menor contenido de azufre de las propias automotrices, requieren casi obligatoriamente cargar diésel premium y no diésel común, que sí se puede utilizar en motores gasoleros que no tienen turbo.

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El costo de un tanque lleno

En este tipo de vehículos, con tanques de combustible de 48 a 50 litros de capacidad, llenar el depósito en la Ciudad de Buenos Aires cuesta cerca de $98.000, mientras que cargarle Premium lleva ese precio hasta los $108.000. En provincia de Buenos Aires, donde el combustible es más caro históricamente, dependiendo del municipio o la zona, el mismo tanque de Súper cuesta cerca de $104.000 y el de combustible de alto octanaje en muchos casos ya supera los $120.000.

En cualquier caso, la diferencia está cerca del 10% en el costo de ambos tanques completos. Dos años atrás, la diferencia de precio era mucho mayor y 4 tanques de Premium equivalían a 5 tanques de Súper. Las petroleras ajustaron esa diferencia y hoy es necesario cargar 9 tanques del combustible más caro para que el mismo dinero alcance para 10 tanques de la nafta de 95 octanos. Es un dato que sirve para ponderar el beneficio y el ahorro de uno u otro combustible.

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Los autos convencionales no necesitan cargar combustible Premium, la nafta Súper cumple las condiciones exigidas por los fabricantes

Los especialistas aseguran que las naftas Premium tienen un aditivado que puede estar más relacionado con la limpieza y el mantenimiento del sistema de alimentación del vehículo, que por rendimiento o cumplimiento de especificación.

En general, el consejo es el de respetar la indicación del fabricante del vehículo, aunque en general, tanto para los motores aspirados como los turbo (que trabajan con una mayor relación de compresión), se suele recomendar combustible de 95 octanos. Ante esta situación, cargar nafta Súper no tiene que haber problemas.

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A diferencia de lo que ocurría 20 años atrás, los estándares de calidad de los combustibles argentinos son cada vez más altos por una demanda natural de la propia evolución técnica de los motores modernos, y eso es lo que ha permitido una adopción generalizada de nafta Súper en la mayoría de los autos.

Sin embargo, ese estándar de calidad del combustible a veces no se mantiene inalterable en todo el proceso de distribución y almacenamiento. En muchos casos, la diferencia la hacen las estaciones de servicio, por lo que la primera recomendación es tratar de cargar regularmente en estaciones de confianza, tanto sea por tener una calidad histórica de combustibles sin problemas, como por ser instalaciones nuevas o renovadas en los últimos años.

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A diferencia de los autos, las pickup turbodiésel requieren cargar gasolil Premium por la alta compresión de ese tipo de motores. (Ford Argentina)

Ante esta problemática, existe un temor natural de cargar nafta Súper y poner en riesgo la vida útil de componentes vitales del motor o el sistema de combustible. Los especialistas recomiendan cargar Súper dos o tres veces y alternar con un tanque de Premium para limpiar, pero no agregar un aditivo a la nafta Súper para reemplazar las cualidades de la nafta Premium sin estar seguros qué tipo de aditivo es el que se utiliza.

Además, los aditivos muchas veces levantan la suciedad residual del fondo de los tanques y las envían al sistema de inyección, lo que puede causar daños o mal funcionamiento. Un auto en garantía, de hecho, podría tener daños que el fabricante no reconozca si se detecta presencia de un aditivo no recomendado.

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