República Dominicana: alrededor de 700 destacamentos policiales tendrán registro digital de detenidos

Unos 700 locales policiales de República Dominicana operarán con una plataforma informática para el registro y control operativo de destacamentos y detenidos de la Policía Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aproximadamente 700 locales policiales en República Dominicana comenzarán a operar bajo un nuevo modelo de gestión digital, tras el anuncio de la creación de una plataforma informática para el registro y control operativo de destacamentos y detenidos de la Policía Nacional. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) destinará 22 millones de pesos dominicanos (aproximadamente USD 370,000) para desarrollar e implementar este sistema, con el objetivo de reemplazar los procesos manuales que actualmente predominan en los destacamentos policiales del país.

El acuerdo para la puesta en marcha de la plataforma fue firmado por el presidente del Consejo Directivo de Indotel, Guido Gómez Mazara, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz. Entre las metas principales del proyecto se encuentra la modernización de los procedimientos de registro, custodia y liberación de personas detenidas, así como el fortalecimiento del control operativo y la trazabilidad de la información desde el momento de la detención.

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La iniciativa busca que los destacamentos policiales dispongan de procesos estandarizados y de información verificable, lo que permitirá una trazabilidad completa de cada caso. Según lo informado por Indotel, la plataforma digital reducirá la posibilidad de errores humanos, limitará la discrecionalidad en la gestión y disminuirá los riesgos asociados a registros incompletos o manipulados.

Entre las características técnicas anunciadas, se incluye la verificación de identidad en tiempo real mediante integración biométrica con la Junta Central Electoral (JCE), la supervisión automática de los plazos legales de detención, la utilización de bitácoras digitales firmadas electrónicamente, control de custodia, generación de reportes analíticos y acceso restringido para familiares y abogados.

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Indotel invertirá 22 millones de pesos dominicanos en el desarrollo e implementación del sistema digital para reemplazar procesos manuales en destacamentos policiales. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

De acuerdo con las autoridades responsables del proyecto, la implementación de la plataforma permitirá que hasta 30,000 usuarios puedan fiscalizar información relativa a horas de ingreso, nombres de los detenidos, cumplimiento de los plazos legales y demás condiciones del proceso de custodia en los diferentes locales policiales. Esta herramienta estará disponible para la Policía Nacional y, según se indicó, podría ser utilizada por otras instituciones en el futuro.

La transición de un sistema manual a uno digital fue destacada por el presidente de Indotel como un avance significativo en materia de control y transparencia institucional. Gómez Mazara sostuvo que la nueva plataforma “cierra el ciclo manual respecto del registro de detenidos, los plazos de ley y todos los aspectos que la legalidad requiere”, subrayando que “a partir de este momento, institucionalmente cuenten con un registro nacional de detenidos en la República Dominicana”.

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Por su parte, el director general de la Policía Nacional expresó su agradecimiento al Indotel y resaltó que la alianza estratégica fortalece la integridad institucional y contribuye a mejorar el servicio policial dirigido a la población. Cruz Cruz consideró que la herramienta digital representa un respaldo directo al proceso de transformación y modernización que desarrolla la Policía Nacional.

El nuevo sistema en República Dominicana incorporará verificación de identidad en tiempo real con integración biométrica de la Junta Central Electoral. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

La plataforma informática también permitirá el monitoreo de los plazos legales mediante alertas automáticas, lo que facilitará la supervisión del cumplimiento de la normativa vigente en materia de detenciones. Además, los familiares y abogados de los detenidos podrán acceder a información relevante de manera controlada, lo que, según las autoridades, contribuirá a una mayor transparencia y protección de los derechos ciudadanos.

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El Indotel ha manifestado que la nueva herramienta tecnológica permanecerá al servicio de la Policía Nacional mientras la institución lo requiera, con la posibilidad de extender su uso a otras entidades interesadas en fortalecer sus mecanismos de control y transparencia.

La creación de esta plataforma informática representa, según sus impulsores, un paso hacia la modernización de la gestión policial, orientada a garantizar un mayor control en los procedimientos de detención, la protección de los derechos de las personas y la supervisión adecuada de los plazos legales. Con este proyecto, las autoridades buscan consolidar un modelo más transparente y verificable en la administración de la seguridad ciudadana.

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