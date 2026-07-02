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Wanda Nara apuntó contra la China Suárez en medio de su crisis con Icardi: “Es lógico que viva de Mauro”

Luego del escándalo que protagonizó el futbolista con una joven en un boliche, la conductora puso el foco en la actriz y su entorno

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La empresaria habló de los rumores de crisis entre la actriz y su exmarido y deslizó un palito para la actriz (Video: El Ejército de la mañana-Bondi Live)

Wanda Nara habló por teléfono con el programa El ejército de la mañana (Bondi Live) en uno de los momentos de mayor turbulencia pública para Mauro Icardi: el delantero del Galatasaray atraviesa rumores de crisis con la China Suárez por la aparición de Ekaterina Ojeda en escena, y todavía no tiene definido su contrato futbolístico para la próxima temporada. En ese contexto, la empresaria no esquivó ningún tema, entre ellos, la economía actual de su exmarido.

La conversación arrancó con una pregunta de Santi Riva Roy que citó textualmente un mensaje que Wanda le había enviado por WhatsApp. El conductor quiso saber si ella ratificaba, al aire, lo que había escrito en privado: que la China Suárez habría intercambiado el permiso de los padres de sus hijos para viajar a Turquía a cambio de renunciar a la cuota alimentaria, y que su presencia perjudicaba económicamente a Icardi porque él sostenía a toda su familia.

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Wanda no lo desmintió, aunque tampoco lo afirmó con la misma contundencia del mensaje privado. “Fueron muchas cosas que yo saqué de los medios. Todo esto ya se dijo en su momento. No recuerdo si fue Yanina o quién lo dijo en los medios”, respondió. Y agregó: “Son acuerdos que harán ellos, yo supongo que deben tener algún acuerdo”.

Wanda fue precisa al describir esa situación. “Esta chica dejó toda su carrera”, dijo, y desde ahí construyó su argumento. “Me parece que ser la acompañante de un deportista y vos no estar haciendo nada de tu vida y encima hacés que tus hijos sigan la carrera de tu novio, eso tiene un valor”. La conclusión llegó sin rodeos: “¿De qué vive? Es lógico que viva de Mauro”.

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Wanda aseguró que la China vive del dinero de Icardi

Wanda aclaró que no lo veía como algo negativo en sí mismo. “Mauro sabrá cómo son sus números”, dijo, y reconoció que acompañar tiene un precio. Pero la descripción que construyó fue la de una mujer que dejó de producir para depender del ingreso de su pareja, en un momento en que ese ingreso, además, está en duda por la falta de contrato del futbolista.

Pepe Ochoa amplió el planteo desde el piso. No se trataba solo de la China, dijo, sino también de su entorno: el amigo, la pareja del amigo, la madre, la maquilladora. Wanda no negó ese cuadro. “Ah, bueno, pero ya eso es una elección de Mauro y de ella y la economía de ellos”, respondió.

Ochoa insistió y la consultó sobre si creía que Icardi era capaz de sostener a todo ese entorno. La respuesta de Wanda fue una de las más reveladoras de la charla. “Sé que es lo que está haciendo, ¿no? No sé si es capaz o no capaz. Nunca hubiera pensado que hubiera sido capaz, pero es lo que hizo todo este tiempo, es lo que nos demostró”.

El eje económico derivó hacia las hijas que Wanda tiene con Icardi y si sentía que todo lo que describía iba en demérito del patrimonio de las nenas. Wanda fue tajante al respecto: “No. El patrimonio de mis hijas, por suerte, ya lo tengo asegurado y ya lo resguardamos con Mauro”.

Yanina Latorre lanzó la versión sobre el mal momento que estaría atravesando la pareja tras el escándalo con Eckaterina Ojeda, la joven que él habría intentado seducir en un boliche (Video: SQP/ América)

Lo que describió a continuación fue un acuerdo construido durante los años en que ella fue representante del futbolista. Todo el patrimonio acumulado en esa etapa, en la que Mauro jugaba y Wanda gestionaba su carrera, fue puesto al resguardo de las chicas. Ese acuerdo, sin embargo, no está del todo cerrado. Wanda mencionó audiencias pendientes en Italia donde Icardi coincidió en seguir protegiendo ese patrimonio.

“En las audiencias de Italia, él coincidía en que estaba bueno seguir dejando cosas al resguardo de las nenas, porque Mauro no sabe si yo el día de mañana decido ser mamá o si él decide ser papá, pero todo lo que se hizo hasta ahora fue en la carrera de Mauro, que yo era la representante y Mauro jugaba”, concluyó.

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