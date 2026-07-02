Deportes

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Cristiano Ronaldo y el combinado luso tendrán un duro choque ante los balcánicos para acceder a los octavos de final

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Televisación: DSports (Latinoamérica) / TyC Sports, Telefe, DSports y Paramount (Argentina) / DANZ (España) / ViX y TV Azteca (México) / DSports (Perú) / Caracol TV y RCN TV (Colombia) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports (Uruguay) / Peacock, FOX, FOX One y Telemundo (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

Horario: 20:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 19:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 18:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 17:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 01:00 del 3 de junio (España).

09:10 hsHoy

Probables formaciones:

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Francisco Conceicao, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. DT: Roberto Martínez

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Duje Caleta-Car, Josko Gvardiol, Martin Erlic; Mateo Kovacic, Luka Modric; Petar Sucic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic; Andrej Kramaric. DT: Zlatko Dalić.

09:00 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del duelo de 16avos de final en el Mundial 2026 que animarán Portugal y Croacia en el estadio de Toronto.

Imagen dividida. Izquierda: cuatro futbolistas de Portugal con camiseta roja y pantalón verde abrazándose. Derecha: tres futbolistas de Croacia con camiseta a cuadros
Portugal se medirá contra Croacia por los 16avos de final

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