Tu WiFi está lento: los pasos para verificar si hay intrusos conectados

Cómo saber si alguien se conecta a tu WiFi y te baja la velocidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lentitud repentina en la conexión WiFi de casa es una de las señales más claras de que podrían estar usando tu red sin permiso. Detectar si hay dispositivos ajenos conectados es esencial para mantener la velocidad, la seguridad y la privacidad digital en el hogar.

Con el aumento del trabajo remoto, las clases virtuales y el consumo de contenidos en streaming, la demanda de una conexión estable se vuelve cada vez más crítica. El problema de las redes saturadas o vulneradas no solo afecta la experiencia de navegación, también expone información personal a riesgos innecesarios. Por eso, identificar y eliminar posibles intrusos se ha convertido en una prioridad para usuarios domésticos y pequeñas oficinas.

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Primer paso: utiliza aplicaciones del proveedor de internet

Algunos proveedores de servicios de internet ofrecen aplicaciones móviles que permiten ver en tiempo real los dispositivos conectados a tu WiFi. Estas herramientas, diseñadas para facilitar la gestión de la red, muestran nombres, direcciones IP y consumo de datos de cada equipo. Si tienes acceso a una app oficial, úsala como la primera opción para detectar intrusos.

Ingresar a la configuración con la dirección IP permite ver clientes vinculados, direcciones MAC e IP, e incluso consumo de datos en algunos modelos, un paso clave para identificar accesos no autorizados y recuperar estabilidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acceso directo al router: controla todos los dispositivos conectados

Si tu proveedor no ofrece una app específica, puedes verificar las conexiones accediendo a la configuración del router. Sigue estos pasos:

Escribe la dirección IP del router en el navegador. Las más comunes son 192.168.1.1 , 192.168.0.1 o 10.0.0.1 . Si no la conoces, revisa la etiqueta en la parte inferior del equipo.

Inicia sesión con el usuario y la contraseña. Por defecto suelen ser admin/admin .

Busca la sección de dispositivos conectados, que puede llamarse ‘Dispositivos conectados’, ‘Clientes DHCP’ o ‘DHCP’.

Visualiza todos los equipos vinculados, junto con sus nombres, direcciones MAC e IP. Algunos modelos muestran incluso el consumo de datos de cada dispositivo.

Los routers con tecnología WiFi Mesh (como Google WiFi, Amazon Eero o TP-Link Deco) tienen aplicaciones propias que facilitan esta tarea, permitiendo identificar y bloquear dispositivos no autorizados de manera sencilla.

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Desde el computador: revisa los usuarios de red en Windows

Otra alternativa para supervisar quién está conectado es el Administrador de tareas de Windows. Para ello:

Presiona Ctrl + Shift + Esc para abrir el Administrador de tareas.

Haz clic en la pestaña Rendimiento y selecciona Usuarios de red en el panel izquierdo.

Aparecerá una lista con todos los dispositivos y usuarios conectados, junto a su uso de ancho de banda.

Revisa tu router y detecta dispositivos ajenos conectados a tu red WiFi - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisa con atención la lista. Si encuentras algún nombre desconocido o extraño, existe la posibilidad de que un tercero esté utilizando tu red sin autorización.

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Señales de que hay intrusos en tu WiFi

Sospechar de la presencia de intrusos puede surgir ante ciertas señales:

Reducción notable de la velocidad de navegación o interrupciones frecuentes, especialmente cuando hay pocos dispositivos propios conectados.

Aumento inexplicable en el consumo de datos .

Aparición de dispositivos desconocidos en la lista de conexiones del router o de aplicaciones de gestión de red.

Encendido intermitente de luces en el router, incluso cuando todos los dispositivos están apagados.

Notificaciones de acceso inusual desde la app del proveedor de internet.

Desconexiones repentinas o problemas para conectar nuevos dispositivos debido a la saturación de la red.

Estas situaciones son más comunes en edificios o zonas con viviendas cercanas, donde los vecinos pueden intentar acceder si la red no está protegida adecuadamente.

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Cómo proteger tu red WiFi

Refuerza la seguridad de tu red con estos consejos:

Cambia la contraseña predeterminada del router por una clave fuerte, que incluya letras, números y símbolos.

Activa el cifrado WPA2 o WPA3 en la configuración.

Revisa periódicamente los dispositivos conectados y actualiza el firmware del router para corregir vulnerabilidades.

Si es posible, desactiva la opción WPS y oculta el nombre de la red (SSID).

Detectar y eliminar intrusos conectados a tu WiFi es esencial para garantizar una conexión rápida y segura. Aplicar estos pasos y mantener buenas prácticas de seguridad digital permite proteger tu información y evitar problemas de rendimiento en el día a día.

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