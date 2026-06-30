Ver Mundial 2026 en Roja Directa y Fútbol Libre es seguro o no: esta es la realidad desconocida

Usar Roja Directa o Fútbol Libre para ver el Mundial 2026 pone en riesgo la seguridad del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usar Roja Directa y Fútbol Libre para ver gratis los partidos del Mundial 2026 representa un riesgo de seguridad: ninguna de las dos plataformas cuenta con los derechos para transmitir esos contenidos. Estas plataformas operan de forma similar a Magis TV o Xuper TV.

Según la firma de ciberseguridad ESET, las aplicaciones de streaming no oficiales presentan una vulnerabilidad de origen: al no estar disponibles en tiendas como Google Play Store o App Store, obligan al usuario a descargarlas desde sitios alternativos que eluden los controles de calidad y seguridad de esas tiendas, lo que los convierte en un canal habitual para la distribución de software malicioso.

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Además, su uso puede requerir que el usuario habilite permisos en sus dispositivos que comprometen la seguridad de los datos personales.

Su funcionamiento es similar al de Magis TV o Xuper TV.

Qué riesgos implica usar Roja Directa y Fútbol Libre

Usar Roja Directa y Fútbol Libre para ver gratis los partidos del Mundial 2026 expone a los usuarios a riesgos legales y de ciberseguridad. Para empezar, Ninguna de las dos plataformas cuenta con los derechos para transmitir los partidos del Mundial 2026.

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Eso significa que, al usarlas, el usuario se expone a posibles bloqueos por parte de su proveedor de internet e incluso a acciones judiciales, ya que retransmitir contenido sin autorización vulnera la propiedad intelectual de los titulares.

Pero el riesgo más inmediato es técnico. Roja Directa y Fútbol Libre operan de forma similar a Magis TV o Xuper TV: aplicaciones que no están disponibles en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store.

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Como no están en Google Play Store ni en App Store, el usuario debe descargarlas desde sitios que no aplican controles de seguridad. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Eso obliga al usuario a descargarlas desde sitios alternativos que eluden los controles de calidad y seguridad de esas plataformas, un terreno habitual para la distribución de software malicioso.

Una vez instaladas, estas aplicaciones suelen solicitar permisos críticos que no corresponden a un servicio de streaming convencional.

Según el análisis que ESET realizó sobre Magis TV, caso de referencia por su funcionamiento similar, entre los permisos más peligrosos se encuentran el acceso al almacenamiento externo del dispositivo, la capacidad de instalar paquetes adicionales sin intervención del usuario y la lectura de archivos de audio y multimedia.

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Estas apps pueden rastrear la ubicación del usuario, acceder a sus fotos, mensajes y videos, y enviarlos a servidores externos sin su consentimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estos riesgos implican que el robo de información de los usuarios que utilizan este tipo de aplicaciones es teóricamente factible”, advirtió David González Cuautle, investigador de ESET Latinoamérica.

Las apps pueden descargar herramientas capaces de rastrear la geolocalización, acceder a fotos, mensajes y videos, y enviarlos a servidores externos sin el consentimiento del usuario.

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El problema no se limita al dispositivo donde se instala la aplicación. Si el equipo infectado comparte red WiFi con otros dispositivos (una smart TV, una tablet, una computadora), el malware puede propagarse.

Los Set-Top Boxes modificados para ejecutar apps piratas representan un vector adicional: pueden infectar la red doméstica completa con spyware, troyanos o herramientas de acceso remoto no autorizado.

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La alternativa segura es usar únicamente plataformas con derechos oficiales de la FIFA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es decisión de cada persona evaluar si vale la pena dejar en bandeja de plata su información solo por evitar pagar una suscripción”, concluyó González Cuautle.

Cómo ver el Mundial 2026 de forma segura

Ante esos riesgos, la alternativa segura es limitarse a las plataformas que cuentan con derechos oficiales de transmisión otorgados por la FIFA.

En América Latina, DGO cubre el torneo completo en Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay. En México, ViX es la opción principal, complementada por las apps oficiales de TV Azteca y TelevisaUnivision.

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En España, RTVE Play transmite 33 partidos sin costo (entre ellos todos los de la selección española, las semifinales y la final), mientras que DAZN concentra los derechos de los 104 encuentros.

En Estados Unidos, Peacock ofrece cobertura completa en español a través de la señal de Telemundo Deportes, y la app de Fox Sports cubre el torneo en inglés.

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