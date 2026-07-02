La lupa de Palermo sobre el Mundial: su particular elogio a Messi, el encuentro con Scaloni y las chances de Argentina

Martín Palermo junto a Cafú en la Casa Conmebol en Miami

(Desde Estados Unidos) El calor y la humedad aprietan en la zona de South Beach en Miami. A pocas cuadras de la playa, las camisetas de la selección argentina abundan en una zona que, en las próximas horas, recibirá a miles de fanáticos que desembarcarán en la península con la intención de ver al combinado campeón del mundo este viernes frente a Cabo Verde por el pase a los octavos de final del Mundial. Mientras eso sucedía, en la entrada de la Casa Conmebol, las camisetas de Boca Juniors aparecían en buen número. ¿Las razones? Una visita especial para todos los Xeneize residentes en la ciudad o los que se tomaron un vuelo para ver a un tal Lionel Messi.

“Lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida…”, empezaron a cantar los hinchas cuando la imagen de Martín Palermo se hizo presente. El Titán, que fue contratado por una cadena de TV como analista de la Copa del Mundo, se presentó con su esposa Jessica Geneaux y el hijo de la pareja Gianluca para recorrer el museo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, con piezas históricas como camisetas icónicas de Maradona, botines y las pelotas de los Mundiales.

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Pasaron ya 16 años de aquel inolvidable gol a Grecia en Sudáfrica 2010 con la derecha tras un rebote del arquero por un tiro del número 10. Hoy, Palermo llegó a esta Copa del Mundo en Norteamérica en otro rol. “Estoy como comentarista, opinando, que es otra cosa. Creo que estamos ya en la instancia donde se empiezan a jugar muchas cosas y, bueno, esperando el partido con Cabo Verde, que seguramente Argentina va a poder seguir en crecimiento y sabiendo que todavía hay mucho más por dar. Creo que el seleccionado todavía tiene mucho más por rendir dentro de la cancha”, fue su primer análisis en diálogo con Infobae y otros medios argentinos y de Sudamérica.

Una de las primeras consultas para el máximo goleador en la historia de Boca fue cuál es su mirada sobre el rendimiento superlativo del capitán de la Selección, que anotó seis goles en los primeros tres encuentros del torneo. Y ahí fue cuando Martín se quedó sin palabras. “Lo dije después del último partido contra Jordania… Como que ya no tenés calificativo o una palabra más para agregar a todo lo que él sigue haciendo a su edad.. Obviamente que no te dan las palabras para seguir analizándolo, porque cada partido tiene algo nuevo para ofrecer”, analizó el histórico 9.

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“Ojalá que el camino sea hasta la final y después ya él sabrá”, respondió sobre si veía a Leo jugar el Mundial 2030. “Él conoce su físico, son 39 años, con un recorrido muy, muy largo en toda su carrera. Así que por ahora lo seguimos disfrutando. Yo tengo el mejor recuerdo de cuando jugué con él en el 2010, y ahora verlo desde afuera me genera mucha admiración”, completó.

Martín Palermo elogió a Messi y habló de su encuentro con Scaloni durante el Mundial

Uno de los momentos virales en lo que va del certamen que organiza la FIFA se vivió en lo que fue la primera conferencia de prensa del entrenador de Pujato. En Kansas City, antes del duelo frente a los argelinos, Palermo tomó el micrófono, se puso en el rol de periodista y aprovechó para hablarle a Scaloni. Tras su cruce, ambos se emocionaron hasta las lágrimas y el ex delantero, hoy técnico, recordó ese instante. “Nos conocemos desde hace mucho tiempo y recordamos la etapa que vivimos en Estudiantes. Es el técnico campeón del mundo y todo lo que logró me genera una admiración absoluta. Lo del otro día con Leo fue un lindo momento”, comentó Martín.

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Al momento de dar su opinión sobre quiénes son los seleccionados candidatos a luchar por el título de campeón mundial, el mítico goleador se puso el traje de analista y no dudó elegir a los campeones defensores de Qatar 2022. “La selección argentina está muy bien y con chances de ganar la Copa. Es una selección muy bien armada y además espero que los equipos sudamericanos lleguen lo más lejos posible”, reflexionó Palermo.

Acto seguido, el entrenador que viene de dirigir a Fortaleza de Brasil sumó al conjunto que tiene a Kylian Mbappé como uno de los grandes candidatos a repetir en la definición por el trofeo. “Francia tiene un muy buen funcionamiento colectivo e individual, un gran poderío en todas las líneas. Igual, ya hay selecciones europeas muy importantes afuera como Alemania y Países Bajos”, dijo. ¿Compra una posible semifinal contra Brasil? “Siempre es atractivo poder jugar contra una selección como esa, pero a los dos les queda mucho por delante para pensar en este cruce”, concluyó.

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Cuando parecía que la visita de Martín Palermo al espacio de la Conmebol en Miami había terminado, una asistente de la entidad lo invitó a salir. En la calle, unos 80 fanáticos del Loco esperaron al rayo del sol para verlo. ¿Y qué fue lo primero que hizo el artillero que marcó una época en el fútbol argentino? Tomó un marcador para dejarle su autógrafo a un hincha de Boca en la piel mientras escuchaba una frase que muestra la huella que dejó en el corazón de todos los xeneizes. “Gracias por las alegrías que nos hiciste vivir, Martín”.

El director técnico de la Selección Argentina, sorprendido por la presencia de su ex compañero en Estudiantes de la Plata, no pudo contener las lágrimas al recordar los días en que el "Titán" lo ayudó en sus primeros pasos como jugador profesional