José María Muscari declaró en la Justicia por el accidente fatal de Ernestina Pais: “Ella no llegaba tarde a ningún lado”

José María Muscari ofrece declaraciones a la prensa después de testificar ante un fiscal sobre el fallecimiento de Ernestina Pais y el accidente que lo precedió

A casi una semana del trágico accidente que terminó con la vida de Ernestina Pais, José María Muscari se presentó como testigo en la Fiscalía de San Isidro. El director y productor teatral de El divorcio del año acudió a declarar para esclarecer versiones que circularon en los días posteriores a la muerte de la actriz, quien se dirigía justamente al teatro para participar de la función prevista ese viernes. La declaración de Muscari, que llevó a cabo luego del comunicado que compartió en redes sociales, buscó aportar datos concretos para despejar rumores y evitar mayores malentendidos.

A la salida de la fiscalía, Muscari dialogó con la prensa y relató cómo vivió la convocatoria judicial. “En realidad, desde que me convocaron sabía muy claramente el contexto. En una causa quieren corroborar cuál era el trabajo de Ernestina, en qué consistía su labor, a qué hora tenía que llegar al teatro. Pero no hay más puntualidades que esas. El derrotero de los hechos es lo que publiqué”, explicó, en referencia directa a la secuencia de horarios y movimientos que ya había detallado públicamente en su cuenta de Instagram.

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La reconstrucción de los hechos fue uno de los puntos claves de su testimonio. Muscari aclaró que la función de El divorcio del año estaba pautada para las 21 y que el accidente ocurrió a las 19.30. “No estaba llegando tarde a ningún lado, Ernestina. Estaba llegando más temprano que sus compañeros. A una obra de teatro uno llega una hora antes. Ernestina iba a llegar una hora y cuarto antes”, subrayó. “Cualquier persona que diga que estaba llegando tarde está inventando algo que no es, una información que salió de no sé dónde. Si el accidente fue a las 19.30, a diez minutos de donde ella tenía que estar a las 20, estaba llegando temprano, no tarde. Y a las 20, además, estaba llegando con una hora de anticipación. Por lo cual, erradiquen cualquier pavada que saque el foco de una situación absolutamente triste, angustiante y que no tiene solución”, pidió el director.

"Ernestina iba a llegar una hora y cuarto antes”, explicó el director teatral luego de su declaración en la causa judicial

Durante el encuentro, Muscari también detalló que nadie del elenco ni de la producción la había estado llamando para apurarla antes del accidente. “Eso está bueno aclararlo, para que no se siga tergiversando algo que no existe”, señaló. El énfasis en estos datos buscó, según él mismo explicó, evitar que se traslade el peso del accidente a cuestiones ajenas a lo ocurrido y proteger, en particular, al hijo de Ernestina, Benicio. “Me surgió también el deseo de venir porque sé que hubo una intención de no molestar a Benicio en este momento, que me parece que está bueno que sea otra persona la que tenga que venir a corroborar. Lo mejor era que viniera yo y no su hijo. Que otra persona pueda dar esos datos para que no queden tomados del aire”, remarcó.

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El testimonio de Muscari también abordó el estado anímico de Ernestina en los días previos a la tragedia. “La veía muy bien. Lamentablemente, es aún más triste decirlo. Si hay alguien que quería vivir, era Ernestina y por eso creo que, para el elenco, para mí y calculo que mucho más para su familia, es muy angustiante la situación. No era una persona que estaba en una crisis”, sostuvo. Muscari hizo hincapié en que, si bien la actriz estaba en tratamiento por adicciones, su presente era de lucha y compromiso diario. “Obviamente, como es de público conocimiento, estaba en un tratamiento y toda persona que está en un tratamiento lo lucha, no unos meses, lo lucha para siempre, toda la vida. Porque cualquier persona que sabe algo, sabe que una persona que está en un tratamiento por algún tipo de adicción, en este caso, en Ernestina era por alcohol”, explicó.

El comunicado de José María Muscarial ser citado a declarar en la causa que investiga el accidente fatal de Ernestina Pais (X)

La declaración de Muscari tuvo la intención de poner paños fríos a la especulación y a los rumores que, desde el primer momento, circularon en redes sociales. Hizo hincapié en la importancia de respetar el dolor de la familia y de aportar información verificada para evitar que se desvirtúe el sentido de lo sucedido. Al mismo tiempo, su testimonio permitió reconstruir la secuencia de ese viernes: Pais salió en su auto rumbo al teatro Niní Marshall para sumarse a la función de El divorcio del año. El accidente vial ocurrió en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro, cuando el vehículo fue embestido por una formación ferroviaria. La noticia del fallecimiento impactó de lleno en el ambiente teatral, donde Pais era reconocida por su profesionalismo y su calidez.

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En los días posteriores a la tragedia, Muscari había publicado un comunicado en sus redes sociales para acompañar a la familia y pedir prudencia ante las versiones infundadas. “Hay un montón de angustias y de preguntas abiertas en todos nosotros, porque como es algo medio incomprensible lo que sucedió, nada, a la vez, cuando me convocaron del juzgado, me surgió el deseo de venir”, insistió el director en alusión a la idea de que, frente a una situación tan dolorosa, lo mejor es aportar claridad y evitar que el dolor se transforme en confusión o en falsas acusaciones.