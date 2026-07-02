Se acerca el fallo del divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en medio de una nueva escalada mediática

'La Mañana con Moria' presenta una entrevista con Ana Rosenfeld. La abogada confirma que el fallo definitivo del divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi se emitirá hoy.

La mañana del jueves marcó un punto de inflexión para la familia mediática más observada de la Argentina y el fútbol internacional: el divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi quedó a un paso de volverse oficial desde los tribunales italianos. La confirmación llegó de boca de la abogada Ana Rosenfeld, quien explicó en directo en el ciclo La Mañana con Moria que la sentencia era inminente: “El divorcio sale hoy, lo estamos esperando de un momento al otro”.

La expectativa por la resolución definitiva se mantuvo durante toda la jornada, en medio de versiones y filtraciones que circularon a gran velocidad en redes sociales y medios. La noticia puso fin a meses de especulaciones sobre la situación personal y legal de la pareja, cuyo vínculo había estado marcado por acuerdos patrimoniales, conflictos económicos y la exposición constante de su vida privada.

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Mientras la separación legal avanza hacia su cierre, el reparto de los bienes comunes permanece en suspenso. El reclamo de Mauro Icardi sobre la división patrimonial no tendrá avances hasta noviembre de 2027, una postergación de casi un año y medio según lo informado por la abogada Rosenfeld. El futbolista había firmado en su momento un acuerdo por el cual las propiedades quedaban para Wanda Nara y él conservaba los salarios cobrados en el Galatasaray.

El futbolista realizó finalmente el pago de una millonaria cifra a su exesposa tras un fallo adverso de la Justicia. Los detalles (Video: SQP/ América TV

La letrada fue contundente al describir el escenario judicial: “El tema que discute Mauro, la división de los bienes, si estaba bien o mal hecha la separación, se pasó para noviembre del 2027, o sea, un año y medio por delante, porque la Justicia no interpreta que el señor Icardi vaya a tener razón con cuestionar, para nada, lo que firmó ante escribano, testigos y demás, y ratificó en la justicia”. Esta declaración dejó en claro que, para los jueces, los acuerdos firmados y ratificados ante escribano y la justicia tienen plena validez.

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En el centro de las discusiones surgieron acusaciones sobre supuestos movimientos irregulares de dinero. Rosenfeld desestimó cualquier versión sobre apropiación indebida o robo de fondos, al afirmar: “Nunca hubo ningún tipo de manotazo, como dicen, no me gusta usar la palabra, de robo de siete millones de euros. Están trascendiendo papeles que son absolutamente ilegítimos, falsos”.

Paralelamente al debate patrimonial, el tema de la manutención de las hijas y las obligaciones alimentarias ocupó un lugar destacado en la agenda mediática. Se difundió un comprobante entregado por las abogadas de Icardi, que supuestamente acredita una transferencia por U$S 398.500 en concepto de deuda alimentaria.

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“El divorcio sale hoy", aseguró Ana Rosenfeld

El comprobante, redactado en turco, aún no fue presentado formalmente en el expediente judicial y tampoco impactó en las cuentas bancarias de Wanda Nara, según la información aportada por Rosenfeld: “Al día de hoy, en el expediente no está presentado este recibo, ni en turco, ni en árabe, ni en castellano ni en japonés”.

De ese monto, una parte significativa quedará en manos de los abogados que gestionaron el depósito, el cual se demoró y generó intereses adicionales. Además, se destinará una porción al pago de una deuda de $100.000.000 de pesos que la justicia le impuso en su momento a Wanda Nara. Este entramado financiero complica el cierre definitivo de los aspectos económicos entre ambas partes.

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Las repercusiones del divorcio y los acuerdos económicos no solo afectan a la expareja, sino que inciden directamente en la vida cotidiana de sus hijas. Los movimientos futuros de Icardi dentro del fútbol internacional serán determinantes para definir el lugar de residencia y la dinámica familiar.

Resta confirmar cómo continuarán los días de Mauro Icardi junto con sus hijas

Mientras tanto, el padre permanecerá con las niñas algunos días más, hasta que, con autorización judicial, ellas viajen a Milán junto a su madre para pasar las vacaciones. Este esquema de custodia refleja la necesidad de adaptarse a las circunstancias laborales y personales de los adultos, priorizando el bienestar de las menores.

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La resolución legal de la separación representa un hito dentro de un proceso extenso y mediático, que combina acuerdos patrimoniales, reclamos cruzados y la gestión de la vida familiar a distancia.