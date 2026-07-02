Este robot humanoide no cocina ni limpia, pero promete estar enamorado para siempre de ti

Robots humanoides que no hacen trabajo del hogar y fueron construidos para hacer compañía. (UBTech )

La empresa china UBTech presentó un nuevo robot humanoide impulsado por inteligencia artificial que busca convertirse en un compañero emocional para las personas. A diferencia de otros robots domésticos, este modelo no está diseñado para limpiar la casa ni realizar tareas del hogar. Su objetivo es ofrecer conversación, apoyo emocional y compañía constante, con la promesa de establecer un vínculo duradero con su propietario.

El dispositivo, denominado U1, fue presentado durante un evento tecnológico organizado por la compañía, donde se mostró su capacidad para mantener conversaciones, reconocer emociones y adaptarse a las preferencias de cada usuario con el paso del tiempo.

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Según sus desarrolladores, el robot puede brindar “amor eterno”, una propuesta que refleja el creciente interés de varias empresas chinas por desarrollar humanoides orientados a la interacción social.

Este robot humanoide no fue creado para limpiar el hogar. (UBTech)

Un robot creado para combatir la soledad

UBTech asegura que el U1 fue concebido para acompañar a personas que viven solas o que buscan un apoyo emocional permanente. Gracias a su sistema de inteligencia artificial, el robot puede conversar durante horas, escuchar a su usuario y responder de manera personalizada según la información que aprende con el uso cotidiano.

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La empresa explica que el androide analiza el tono de voz, las expresiones faciales y otros indicadores para detectar estados como estrés o cansancio. Cuando identifica alguno de estos escenarios, ofrece palabras de apoyo y recomendaciones para mejorar el bienestar de la persona.

Con el paso del tiempo, el sistema memoriza gustos, hábitos y rutinas, lo que le permite ofrecer respuestas cada vez más adaptadas a cada usuario.

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Robot humanoide que fue creado para dar soporte emocional a los humanos. (UBTech)

Apariencia realista y funciones pensadas para el día a día

Uno de los aspectos que más llama la atención del U1 es su diseño hiperrealista. El robot cuenta con piel sintética de textura suave y un rostro capaz de mover los ojos, la boca y la cabeza para transmitir expresiones durante las conversaciones.

Está disponible en versiones masculina y femenina, además de ofrecer distintas opciones de personalización. Los compradores pueden modificar el aspecto físico del robot para que recuerde a una persona conocida, una celebridad o incluso a un personaje ficticio.

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Además de conversar, el androide incorpora funciones prácticas para la vida diaria. Puede recordar la toma de medicamentos, sugerir prendas de vestir según el contexto y detectar algunos indicadores relacionados con la salud del usuario.

Su autonomía alcanza aproximadamente cuatro horas antes de requerir una nueva carga.

Robot humanoide creado con motivos de dar afecto a su comprador. (UBTech)

No reemplaza a un asistente doméstico

Pese a su apariencia humana, UBTech aclara que el U1 no pretende sustituir a los robots dedicados a las tareas del hogar. El dispositivo no cocina, no limpia, no lava ropa ni realiza trabajos domésticos. Su función principal consiste en ofrecer compañía e interacción emocional.

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La empresa también descarta que el robot haya sido diseñado para mantener relaciones íntimas con los usuarios. El enfoque del proyecto está orientado exclusivamente al acompañamiento social y emocional.

Un desarrollo que también genera preocupación

La aparición de este tipo de robots ha despertado interés, pero también cuestionamientos entre especialistas en tecnología y ética.

Uno de los principales debates gira en torno a la dependencia emocional que podría desarrollarse entre las personas y sistemas de inteligencia artificial diseñados para generar vínculos afectivos.

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Estos robots humanoides solo sirven para conversar y acompañar a las personas. (UBTech)

También existen dudas sobre el tratamiento de los datos personales que recopilan estos dispositivos durante las conversaciones diarias.

Ante estas preocupaciones, UBTech sostiene que toda la información será protegida mediante sistemas de cifrado y asegura que los datos de los usuarios no serán utilizados para entrenar nuevos modelos de inteligencia artificial.

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El precio también representa una barrera importante. El modelo básico parte de unos 12.000 dólares, mientras que las versiones más avanzadas pueden superar los 145.000 dólares, convirtiéndolo en un producto dirigido a un segmento muy reducido del mercado.