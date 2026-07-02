Santiago del Moro destacó el juego de Gran Hermano Generación Dorada y eligió la edición más aburrida

Santiago del Moro afirmó que Gran Hermano Generación Dorada se distingue por su dinamismo y por la dificultad de seguir el ritmo del juego

La nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada despertó debates y análisis dentro y fuera de la pantalla. Santiago del Moro, conductor del ciclo, compartió sus impresiones sobre una temporada que, según sus palabras, se distingue por su dinamismo y por las dificultades que plantea incluso para quienes siguen el juego con detenimiento.

“Esta para mí como casa me parece que es la casa más fascinante que hemos tenido”, sostuvo Del Moro en una charla distendida, aludiendo al clima constante de movimiento y competencia que domina la convivencia. “Ha sido una de las más criticadas, pero es una casa que nunca ha parado y creo que lo que les cuesta a muchos es encontrar el tono y la velocidad que tiene una casa”, agregó, dejando en claro que el ritmo interno desafía tanto a participantes como a la audiencia.

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Del Moro señaló que hay cinco o seis nombres en Gran Hermano que podrían ganar sin generar sorpresa en la audiencia

El conductor no esquivó las críticas recibidas por esta edición, pero defendió la esencia de la competencia: “Hay mucho cacique”, sintetizó, apuntando a la fuerte presencia de personalidades que buscan liderar e imponer su impronta. Para del Moro, ese nivel de protagonismo colectivo genera una incertidumbre inusual sobre el resultado final.

La conversación giró hacia una de las características más valoradas por el público este año: la diversidad de posibles ganadores. “Sabés que lo lindo para mí que tiene esta edición, Santi, que realmente no se sabe quién va a ganar”, intervino Tato Algorta, presente en el stream, subrayando la amplitud de candidatos legítimos.

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Santiago del Moro: “Es una casa que entraron muy fuerte a jugar”

“Hay cinco o seis nombres que, si ganan, no te sorprenden”, reconoció el ganador de la última edición, lo que motivó la intervención del conductor recapitulando su experiencia al frente del reality. “De las cuatro que he hecho, la más aburrida, entre comillas, o la que se hizo más larga, para mí fue la tuya”, sentenció, y explicó el motivo. “Porque a la semana, ya se sabía que eras el ganador”.

Del Moro hizo un breve pantallazo por las cuatro ediciones que lo tuvieron como conductor. “Ni lo de Marcos Ginocchio fue tan fuerte. La otra era todo Furia hasta que se cayó en el último mes. La tuya, a la semana ya eras el favorito, tuviste un fandom rapidísimo y era m uy difícil jugar en esa casa”.

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En ese panorama, Santiago definió a la Generación Dorada como “una casa en la que entraron muy fuerte a jugar”, lo que multiplicó la cantidad de estrategias y movidas sorpresivas. Ese clima de competencia feroz y cambiante, según el conductor, es lo que vuelve fascinante a esta generación de participantes.

Del Moro comparó Gran Hermano Generación Dorada con las ediciones de Marcos Ginocchio y Furia para destacar el valor de una definición imprevisible

A lo largo de la conversación, en el streaming La Cumbre, quedó en evidencia que la edición Generación Dorada de Gran Hermano se distingue por la ausencia de un claro favorito y por la intensidad de sus interacciones. La multiplicidad de líderes y la falta de certezas sobre el desenlace convierten cada gala en un episodio cargado de tensión y expectativa.

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En esta temporada, el desarrollo del juego ha estado marcado por la incertidumbre sobre quién logrará imponerse en la final. A diferencia de años anteriores, donde un participante se perfilaba como ganador desde el inicio, en esta edición la competencia se mantiene abierta entre varios nombres fuertes, lo que ha favorecido la atención constante del público y la imprevisibilidad del resultado.

Del Moro mira atrás para explicar el presente: Marcos Ginocchio, el “Furia, Furia” que cambió y la Generación Dorada que deja todo abierto

El consenso dentro del equipo de Gran Hermano parece ser que la actual edición logró una combinación de factores que la hacen única. La convivencia de múltiples personalidades fuertes, la ausencia de un liderazgo claro y la imposibilidad de anticipar el ganador han renovado el interés de seguidores y críticos.

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Del Moro resumió el fenómeno con una frase que resuena en la audiencia: “Es una casa que nunca ha parado”, planteando que la sucesión de conflictos, alianzas y estrategias mantiene en vilo tanto a los jugadores como al público. Esta dinámica, aunque criticada por algunos sectores, es la que para el conductor explica el atractivo de la Generación Dorada: una edición en la que todo puede pasar hasta el último momento.

Santiago Algorta el día de su consagración en Gran Hermano