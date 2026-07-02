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EN VIVO: Lionel Scaloni habla en la previa de Argentina-Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial

El entrenador brindará una conferencia de prensa en Miami, antes del partido frente al seleccionado africano

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Horario de la conferencia de prensa de Lionel Scaloni:

15:45 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 14:45 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 13:45 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 12:45 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 20:45 horas (España).

TV: TyC Sports, ESPN, DSports.

16:30 hsHoy

Scaloni cumplirá 100 partidos como director técnico de la Selección

El entrenador es el segundo con más partidos en la historia de la Albiceleste por detrás de Guillermo Stábile (124).

Lionel Scaloni cumplirá 100 partidos al frente de la Selección ante Cabo Verde (REUTERS/Hannah Mckay)
Lionel Scaloni cumplirá 100 partidos al frente de la Selección ante Cabo Verde (REUTERS/Hannah Mckay)
16:10 hsHoy

La previa de Agentina-Cabo Verde

16:00 hsHoy

Entrenamiento de la Selección

A partir de las 19 horas de la Argentina, el equipo hará una práctica oficial en predio Florida Blue de Inter Miami.

15:55 hsHoy

La prueba que realizó Scaloni de cara al duelo de la selección argentina ante Cabo Verde en el Mundial

El entrenador ensayó con el plantel en Kansas City antes del viaje a Miami, sede del choque por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026

Scaloni, en todos los detalles de cara al choque contra Cabo Verde (Reuters/Denny Medley)
Scaloni, en todos los detalles de cara al choque contra Cabo Verde (Reuters/Denny Medley)

Antes de abandonar la concentración en Kansas City, que ofició como hogar de la selección argentina en esta primera etapa del Mundial 2026, Lionel Scaloni dirigió la última práctica antes del viaje a Miami, sede del choque ante Cabo Verde por los 16avos de final.

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15:50 hsHoy

Las dos incógnitas de Scaloni de cara al partido de Argentina ante Cabo Verde: la maniobra de distracción en la práctica

La Albiceleste volvió a entrenarse en Kansas City y los jugadores realizaron trabajos de fútbol en espacios reducidos. Mañana viajarán a Miami

Lionel Scaloni durante el entrenamiento de la selección argentina en Kansas City (Reuters/Jay Biggerstaff)
Lionel Scaloni durante el entrenamiento de la selección argentina en Kansas City (Reuters/Jay Biggerstaff)

La selección argentina siguió con los entrenamientos este martes de cara al partido del próximo viernes 3 de julio ante Cabo Verde, en Miami, por los 16avos de final del Mundial 2026. En el Sporting KC Training Center de Kansas City, donde los campeones vigentes hacen base, Lionel Scaloni comienza a perfilar al equipo que irá en busca del pase a la siguiente instancia del torneo.

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15:45 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto de la conferencia de prensa de Lionel Scaloni en la previa al partido de la selección argentina ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial.

Lionel Scaloni habla en conferencia de prensa (AP Foto/Tony Gutierrez)
Lionel Scaloni habla en conferencia de prensa (AP Foto/Tony Gutierrez)

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