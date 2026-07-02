EN VIVO: Lionel Scaloni habla en la previa de Argentina-Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial

Horario de la conferencia de prensa de Lionel Scaloni:
15:45 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 14:45 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 13:45 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 12:45 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 20:45 horas (España).
TV: TyC Sports, ESPN, DSports.
Scaloni cumplirá 100 partidos como director técnico de la Selección
El entrenador es el segundo con más partidos en la historia de la Albiceleste por detrás de Guillermo Stábile (124).
La previa de Agentina-Cabo Verde
Entrenamiento de la Selección
A partir de las 19 horas de la Argentina, el equipo hará una práctica oficial en predio Florida Blue de Inter Miami.
Antes de abandonar la concentración en Kansas City, que ofició como hogar de la selección argentina en esta primera etapa del Mundial 2026, Lionel Scaloni dirigió la última práctica antes del viaje a Miami, sede del choque ante Cabo Verde por los 16avos de final.
La selección argentina siguió con los entrenamientos este martes de cara al partido del próximo viernes 3 de julio ante Cabo Verde, en Miami, por los 16avos de final del Mundial 2026. En el Sporting KC Training Center de Kansas City, donde los campeones vigentes hacen base, Lionel Scaloni comienza a perfilar al equipo que irá en busca del pase a la siguiente instancia del torneo.
Bienvenidos al minuto a minuto de la conferencia de prensa de Lionel Scaloni en la previa al partido de la selección argentina ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial.