Sorpresa en un colegio de Buenos Aires: estudiantes recibieron una videollamada de la Selección Argentina

Estudiantes y docentes del colegio Regina, en Rafael Calzada, provincia de Buenos Aires, vivieron una jornada diferente. Futbolistas de la Selección Argentina realizaron una videollamada sorpresa. El contacto directo con los jugadores interrumpió la rutina escolar y generó un clima de emoción entre los presentes

El episodio se produjo en el contexto del Mundial de fútbol, cuando la escuela trabajaba en proyectos pedagógicos sobre el torneo. La jornada se transformó de manera inesperada al aparecer en pantalla figuras como Nicolás Tagliafico, Enzo Fernández y Thiago Almada. Los alumnos reaccionaron con entusiasmo al ver a sus ídolos en vivo.

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El contacto ocurrió durante un horario habitual de actividades, sin aviso previo para estudiantes ni docentes. La videollamada se extendió durante cerca de 15 minutos y permitió un breve intercambio entre los futbolistas y los niños, quienes recibieron mensajes de aliento para sus estudios.

La videollamada en el colegio

La directora del establecimiento, Patricia, contó a Infobae en Vivo que la comunicación fue completamente sorpresiva para la comunidad escolar. Describió el episodio como “uno de esos regalos que llegan una vez en la vida”. La maestra Jorgelina, quien facilitó el contacto, relató cómo se gestó la situación: “Tengo un allegado que trabaja con la selección. Le mandé un video mostrando cómo habíamos decorado la escuela para el Mundial”.

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Jorgelina explicó que, tras enviar el video, no esperaba ninguna respuesta especial. “Nunca imaginé que la repercusión iba a ser un llamado”, afirmó. Al atender el teléfono, se encontró con la presencia de Nicolás Tagliafico en pantalla. “Empecé a temblar, no sabía para dónde salir”, recordó la docente.

Estudiantes y docentes del colegio Regina de Rafael Calzada recibieron una videollamada sorpresa de la Selección Argentina en pleno horario escolar (Captura de video)

La videollamada se volvió viral en redes sociales producto de la reacción de los chicos y la presencia de otros jugadores del plantel. Los estudiantes intentaron interactuar con sus referentes del fútbol argentino, en medio de gritos y muestras de alegría. “No estábamos preparadas. Yo estaba haciendo una prueba de sonido para un acto escolar”, indicó una de las docentes.

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El episodio sorprendió tanto a los adultos como a los alumnos. Patricia, la directora, y otras integrantes del equipo docente participaron del encuentro virtual. Al escuchar la reacción de los estudiantes, las autoridades decidieron compartir el momento con los distintos grados.

Según el relato de Jorgelina, fue imposible retomar la normalidad luego del evento. “No se puede volver a clase después de esto”, expresó entre risas. La docente relató que los estudiantes intentaban tocar la pantalla como si pudieran llevarse un pedazo de Tagliafico a casa.

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Durante la comunicación, los futbolistas aprovecharon para dejar un mensaje sencillo y directo: “Hay que estudiar mucho, hay que estudiar mucho”, según recordó la maestra. El clima de algarabía impidió escuchar otros comentarios, pero el mensaje quedó registrado entre los presentes.

La videollamada duró aproximadamente entre 10 y 15 minutos, según estimaciones de las docentes. Los jugadores se engancharon y solicitaron que los niños de los distintos grados pudieran participar del encuentro virtual.

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Contexto educativo y valores transmitidos

Patricia, directora del colegio, subrayó que la actividad se produjo dentro de un proyecto escolar sobre el Mundial. “Estamos trabajando el Mundial en las escuelas con un proyecto con todas las docentes. La llamada fue inesperada, pero hay un contexto pedagógico detrás”, señaló. El trabajo incluyó la investigación sobre otros países, el análisis de los valores que transmiten las mascotas de la selección y la importancia de la superación personal.

La videollamada de la Selección Argentina ocurrió mientras la escuela desarrollaba un proyecto pedagógico sobre el Mundial de fútbol

La presencia de la selección argentina fue interpretada como un estímulo para los chicos. “Qué importante el mensaje de alguien que uno ve tan lejano pero se hace tan cercano”, reflexionó Patricia. La directora destacó el valor de transmitir ejemplos de superación y esfuerzo a los estudiantes.

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Jorgelina agregó que el episodio sirvió para motivar la asistencia escolar y reforzar el sentido de pertenencia. “Vale la pena venir a la escuela”, afirmó. Los docentes notaron que los alumnos siguieron a las autoridades por los pasillos, buscando prolongar el momento vivido.

Tras la videollamada, muchos estudiantes expresaron su deseo de repetir la experiencia. Patricia relató que los niños permanecían atentos ante la posibilidad de un nuevo contacto. “Los chicos están pendientes a ver si hay otra llamada”, indicó. La directora también resaltó la cercanía de las familias y la buena convivencia dentro del colegio.

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