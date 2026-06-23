Dónde ver Portugal vs. Uzbekistán, cuáles son los goleadores del Mundial 2026 y más tendencias en Google

Portugal llega con la obligación de ganar y Uzbekistán viene de perder con Colombia. (Composición Infobae: REUTERS/Rodrigo Antunes/Maxim Shemetov)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en una fase de máxima intensidad este 23 de junio con la disputa de otros cuatro partidos clave, un día en el que las selecciones de Portugal, Colombia e Inglaterra buscan definir su futuro en la competición.

El regreso al campo de estos combinados ha impulsado un fenómeno digital: las consultas en Google están motivadas por la necesidad de información sobre horarios, transmisiones y estadísticas.

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Las inquietudes de los aficionados se concentran en temas como dónde ver el encuentro entre Portugal y Uzbekistán, quiénes lideran la tabla de goleadores y cuál es la agenda completa de la jornada.

Dónde ver Portugal vs. Uzbekistán: plataformas y horarios

Cristiano Ronaldo no ha anotado su primer gol en el Mundial 2026. (Foto: REUTERS/Marco Bello)

El partido que enfrenta a la selección de Portugal, bajo la conducción de Cristiano Ronaldo, contra Uzbekistán se posiciona como uno de los más buscados en el calendario de esta segunda jornada. La transmisión en vivo es prioritaria para los seguidores, porque el resultado puede definir el destino del Grupo K.

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Para los espectadores de México, la plataforma principal es ViX, que ofrece cobertura en directo del torneo. En Estados Unidos, el acceso está garantizado a través de las señales de Fox Sports y Telemundo.

En Colombia, Argentina y otros países de Latinoamérica, la transmisión se complementa con la aplicación de DGO para la cobertura oficial del Mundial.

Además, el encuentro entre Portugal y Uzbekistán está programado para las 11:00 AM (hora del centro de México). La importancia de este compromiso radica en que el conjunto europeo necesita una victoria tras empatar frente a la República Democrática del Congo en la fecha anterior.

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Quiénes son los goleadores del Mundial 2026

Lionel Messi es el máximo goleador de la actual edición del Mundial. (Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La puja por la Bota de Oro es otro de los focos informativos más consultados durante el torneo en Google. Tras casi culminar la segunda jornada de la fase de grupos, Lionel Messi encabeza la lista de anotadores con 5 goles. El astro argentino, es seguido por el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland.

Asimismo, el rendimiento de Messi ha impulsado búsquedas relacionadas con récords históricos, pues recientemente superó la marca del alemán Miroslav Klose al alcanzar 18 goles oficiales en mundiales, un registro que coloca al argentino en la cúspide de la historia del certamen.

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Cuáles partidos del Mundial 2026 se juegan del martes 23 de junio

La jornada de este martes incluye cuatro enfrentamientos, ampliando la actividad de los Grupos K y L. El primer turno corresponde al duelo entre Portugal y Uzbekistán. Más tarde, Inglaterra se enfrenta a Ghana en la ciudad de Boston, un partido de alta exigencia para ambos combinados.

Inglaterra con Harry Kane quiere cerrar su clasificación frente a Ghana. (Foto: REUTERS/Issei Kato)

La programación sigue con el choque entre Panamá y Croacia, fundamental para las aspiraciones del conjunto centroamericano. El cierre de la fecha lo protagoniza Colombia ante la República Democrática del Congo en el Estadio de Guadalajara, con inicio a las 8:00 PM (hora de México) y 9:00 PM (hora de Colombia).

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Qué otras tendencias muestran las búsquedas en Google

Las métricas en Google muestran que, más allá de los horarios y los nombres de los goleadores, los usuarios buscan datos históricos y curiosidades del evento. Entre las consultas más frecuentes figura el registro de Lionel Messi como máximo goleador, los análisis tácticos previos a los partidos y las posibilidades matemáticas de clasificación.

El análisis de tendencias confirma que términos como “alineaciones Portugal” y “estado físico jugadores Colombia” concentran un alto porcentaje de búsquedas en América Latina.

Luis Díaz lidera la Selección Colombia en el Mundial 2026. (Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez)

Otro factor clave es que las consultas sobre combinaciones de resultados y tabla de posiciones han aumentado, reflejando el interés por los escenarios de clasificación rumbo a los dieciseisavos de final.

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Cómo está la clasificación en los últimos grupos del Mundial 2026

En el Grupo L, Inglaterra se encuentra en una posición favorable y un triunfo frente a Ghana aseguraría su presencia en la siguiente fase. El país africano, ganó su partido y enfrenta el reto de sumar puntos para seguir por un cupo a la siguiente ronda.

En el Grupo K, Colombia depende de sí misma: una victoria ante la República Democrática del Congo le entregaría el pase a la ronda de los 32 mejores. Por su parte, Portugal encara presión adicional al necesitar sumar frente a Uzbekistán, para evitar quedar comprometido en la tabla.

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