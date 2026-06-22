Qué pasa si ves el partido de Argentina vs. Austria desde la app de FútbolLibre: virus, interrupciones y más

Argentina y Austria son el primer partido del 22 de junio. (Foto: REUTERS/Issei Kato)

La transmisión en directo de partidos del Mundial 2026 se ha convertido en una experiencia accesible para millones de personas a través de plataformas digitales. En pleno avance del Mundial 2026, la app FútbolLibre aparece como una alternativa gratuita y tentadora para ver partidos como el cruce entre Argentina y Austria.

No obstante, optar por esta solución puede implicar riesgos que van mucho más allá de la simple interrupción de la señal. A primera vista, sumarse al streaming gratuito parece una decisión práctica, sobre todo cuando los servicios oficiales presentan barreras de pago o restricciones geográficas.

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En este contexto, expertos en ciberseguridad y organizaciones internacionales advierten sobre los peligros ocultos detrás del uso de aplicaciones no oficiales.

Por qué FútbolLibre y apps similares son un riesgo para los usuarios

Las aplicaciones como FútbolLibre suelen estar ausentes en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. Esta ausencia obliga a los usuarios a buscar alternativas en sitios web poco conocidos, donde la falta de controles de calidad y seguridad se convierte en una constante.

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Es clave descargar apps únicamente de tiendas oficiales como Google Play Store. (Foto: Europa Press)

Según ESET, este escenario facilita la distribución de software malicioso, porque no existen los filtros que impone una tienda oficial.

Una de las señales de alerta en estas apps es la solicitud excesiva de permisos críticos en el dispositivo. Esto puede abrir la puerta a la instalación de spyware, troyanos u otras herramientas diseñadas para robar información personal.

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Además, la seguridad de toda la red doméstica puede verse comprometida si el dispositivo infectado está conectado a un entorno compartido.

Qué peligros puede tener la instalación de virus desde estas apps

Programas maliciosos infectan el dispositivo y producen errores. (Imagen ilustrativa Infobae)

La descarga de aplicaciones streaming no oficiales puede resultar en la infección del dispositivo con malware capaz de realizar diversas acciones perjudiciales.

Según los especialistas de ESET, los riesgos van desde el robo de datos personales hasta el acceso remoto no autorizado. En casos extremos, la integridad de otros dispositivos conectados a la misma red puede verse afectada.

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El malware detectado en estas apps incluye desde programas de publicidad invasiva hasta herramientas especializadas en el robo de contraseñas bancarias.

Las infecciones no solo se limitan al teléfono o la tableta; pueden extenderse a computadoras, televisores inteligentes y otros aparatos conectados, generando un problema de seguridad mucho más amplio.

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Cuáles sanciones legales pueden tener quienes usan apps ilegales

Leyes internacionales sancionan la transmisión de partidos sin derechos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retransmitir partidos a través de aplicaciones que no cuentan con los derechos de emisión constituye una infracción a la propiedad intelectual. INTERPOL advierte que el uso de servicios piratas es ilegal y expone a los usuarios a bloqueos por parte de los proveedores de Internet y eventuales acciones judiciales.

Por esta razón, identificar un sitio pirata puede resultar sencillo si se observan ciertos patrones. INTERPOL sugiere desconfiar de las páginas que ofrecen una gran variedad de contenido a precios muy bajos o de forma gratuita.

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Asimismo, los servicios oficiales suelen limitar su oferta a los territorios donde poseen derechos, mientras que los piratas suelen ignorar estas restricciones.

Por qué no debes usar dispositivos Set-Top Boxes

Los dispositivos que se adquieren para convertir un TV en Smart TV deben estar respaldados por empresas conocidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Son dispositivos diseñados para conectar televisores a internet y acceder a contenidos sin suscripción, se han popularizado como herramienta para eludir pagos. Sin embargo, estos aparatos pueden ser una vía de entrada para vrius.

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Según ESET, los STB pirateados o modificados frecuentemente incluyen aplicaciones con malware, lo que supone un riesgo tanto para el propio dispositivo como para la red doméstica.

En muchos casos, los STB infectados instalan aplicaciones capaces de mostrar publicidad invasiva, robar datos personales o permitir el acceso remoto no autorizado.

Si el dispositivo se conecta a una red WiFi compartida con otros dispositivos, la propagación del malware puede afectar computadoras, smartphones y otros aparatos vinculados.

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