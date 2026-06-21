Una taza de café vacía y una cafetera sin café: así iniciaron las transmisiones En Vivo y el mundo streaming

Una cámara a una cafetera en Cambridge sentó las bases del streaming en vivo - Europa Press

En 1991, en el Laboratorio de Computación de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, dos investigadores resolvieron uno de los problemas más frustrantes de su jornada diaria: llegar a la cafetera y encontrarla vacía.

La solución que idearon sentó las bases técnicas de lo que hoy conocemos como streaming y transmisión en vivo. No fue un proyecto de investigación planificado. Fue, literalmente, una cámara apuntando a una cafetera.

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El origen de tecnologías que hoy mueven miles de millones de dólares (las videollamadas, las clases virtuales, las transmisiones deportivas en directo) no estuvo en un laboratorio de investigación con grandes presupuestos ni en una visión estratégica de largo plazo. Estuvo en la incomodidad cotidiana de un grupo de científicos que no quería caminar en vano hasta una cafetera vacía.

Quentin Stafford-Fraser y Paul Jardetzky montaron una cámara en escala de grises que capturaba la cafetera varias veces por minuto para evitar viajes inútiles, una solución práctica que terminó abriendo camino a la cultura de la señal en tiempo real

La cafetera más famosa de internet

Quentin Stafford-Fraser y Paul Jardetzky instalaron una cámara en la sala donde se encontraba la cafetera del laboratorio. El dispositivo capturaba una imagen tres veces por minuto y la enviaba a la red interna del edificio. Antes de levantarse de su escritorio, cualquier investigador podía verificar en su pantalla si valía la pena el viaje. La cámara era una Philips en escala de grises, de baja resolución, pero cumplía su función.

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El salto definitivo ocurrió en 1993, cuando el científico Martyn Johnson conectó esa transmisión a la incipiente World Wide Web (WWW). De pronto, cualquier persona con acceso a internet podía observar en tiempo real el estado de la cafetera más vigilada del planeta. Miles de usuarios de todo el mundo se conectaban únicamente para saber si había café. Sin audio, sin interacción, sin ningún valor práctico para ellos. Y aun así, lo hacían.

La instalación, conocida como la “Trojan Room Coffee Pot”, permaneció en línea durante una década. En 2001 fue desconectada y adquirida por una revista alemana, que la preservó como pieza de historia tecnológica.

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Los hitos que construyeron internet

Lo que Stafford-Fraser y Jardetzky crearon sin proponérselo fue el primer sistema de transmisión de video en vivo por red. Pero ese experimento no ocurrió en el vacío: formó parte de una cadena de innovaciones que, en poco más de una década, transformaron la comunicación global.

Con el video online, el acceso móvil masivo y la expansión de plataformas sociales, el directo se volvió parte de la vida cotidiana, pero su origen se remonta a una cámara en blanco y negro en un laboratorio de Cambridge, activa durante una década hasta 2001 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 1989, el físico británico Tim Berners-Lee, con la colaboración de Robert Cailliau, había concebido la World Wide Web, lanzada públicamente en 1992. El sistema introdujo el hipertexto como base para organizar y distribuir información, y Berners-Lee desarrolló las herramientas y el primer navegador para hacerlo funcionar.

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Años después, el propio Berners-Lee reconoció que, de haber anticipado el alcance comercial de su creación, la habría patentado.

En 1997 llegó Google, fundado por Larry Page y Sergey Brin, con el objetivo declarado de organizar la información mundial. Su motor de búsqueda desplazó a Yahoo! gracias a una interfaz sin distracciones y resultados más precisos. La compañía comenzó con un servidor de 80 procesadores y dos routers; hoy opera centros de datos cuya ubicación exacta es uno de sus mayores secretos.

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En 2001 debutó Wikipedia, la enciclopedia colaborativa que acumula más de 20 millones de artículos en 282 idiomas, y que terminó por desplazar a la Enciclopedia Británica del formato impreso.

En 2005 llegó YouTube, creado por tres exempleados de PayPal y adquirido por Google en 2006 por 1.650 millones de dólares. Desde 2009 incorporó transmisiones en vivo, y sus cifras de uso alcanzaron las cuatro mil millones de reproducciones diarias. Está disponible en 54 idiomas, aunque 24 países lo tienen bloqueado.

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En 2007, Apple presentó el primer iPhone y reconfiguró el mercado de los dispositivos móviles. La reducción de costos que siguió masificó el acceso a internet desde cualquier lugar y disparó el desarrollo de aplicaciones móviles.

El ciclo se cerró con la expansión de las redes sociales, que comenzaron a ganar terreno masivo en 2003 con plataformas como MySpace, y que hoy tienen en Facebook, Instagram, TikTok y X sus principales exponentes.

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El presente digital no fue diseñado desde arriba: se construyó desde problemas pequeños, soluciones improvisadas y decisiones tomadas sin saber que cambiarían la forma en que el mundo se comunica.