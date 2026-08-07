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Elon Musk da un vistazo a Terafab, una fábrica de chips IA con una inversión inicial de USD 16.800 millones

Los chips de esta planta serán destinados a los robots Optimus y a los Cybercabs de Tesla

Tesla compartió un adelanto visual de cómo será Terafab. Asimismo, la compañía de Elon Musk aseguró que se construirá en Grimes County, Texas. (X: tesla)
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Tesla compartió nuevas imágenes de Terafab, el complejo industrial que Elon Musk proyecta en Texas para fabricar chips avanzados vinculados a inteligencia artificial. La compañía difundió el material en su cuenta oficial de X, donde mostró una animación con el tamaño y la escala prevista para la planta.

Además, Tesla y SpaceX confirmaron que Terafab se construirá en Grimes County, Texas, e informaron una inversión inicial de USD 16.800 millones para poner en marcha el proyecto.

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Según lo comunicado por SpaceX, el plan contempla un complejo “integrado verticalmente” que reunirá en un mismo predio etapas como fabricación, empaquetado y pruebas de chips, con una infraestructura de más de 100 millones de pies cuadrados.

Tesla difundió nuevas imágenes de Terafab, el complejo que Musk planea en Texas para producir chips avanzados de IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Tesla difundió nuevas imágenes de Terafab, el complejo que Musk planea en Texas para producir chips avanzados de IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La iniciativa apunta a cerrar la brecha entre la oferta global de chips y la demanda de cómputo que, según los propios impulsores, requerirán sus proyectos.

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En ese esquema, SpaceX señaló que Terafab produciría chips optimizados para “edge computing” e inferencia, con destino a desarrollos como los robots Optimus y los Cybercabs de Tesla, además de procesadores de alta potencia para centros de datos espaciales.

Qué se sabe de Terafab y por qué Musk la impulsa ahora

Terafab fue presentada como una megafábrica destinada a asegurar capacidad propia de semiconductores y cómputo para el ecosistema de empresas de Musk, en un contexto de competencia por hardware de IA.

El proyecto busca reducir la diferencia entre la oferta mundial de chips y el cómputo que sus desarrollos demandarán. REUTERS/Brendan McDermid TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo
El proyecto busca reducir la diferencia entre la oferta mundial de chips y el cómputo que sus desarrollos demandarán. REUTERS/Brendan McDermid TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo

El proyecto se concebía como un complejo por fases, con planes de integrar fabricación de chips y computación avanzada “bajo un mismo techo”.

Elon Musk sostuvo que la planta sería “la mayor y más valiosa” por su escala, mientras que SpaceX planteó que el objetivo es acelerar la disponibilidad de nuevo cómputo para demandas futuras.

Dónde estará y cuánto empleo proyecta

Las compañías ubicaron el proyecto en Grimes County, en las afueras de Houston, y afirmaron que la instalación emplearía al menos 3.000 personas de esa zona y del cercano Brazos County.

Reuters también consignó que el predio se encuentra cerca del Gibbons Creek Reservoir y que la intención sería usar agua de ese reservorio para operaciones industriales, en lugar de recurrir a aguas subterráneas locales.

Terafab se presentó como una megafábrica para garantizar semiconductores y capacidad de cómputo propios al grupo de empresas de Musk. REUTERS/Jeenah Moon/File Photo
Terafab se presentó como una megafábrica para garantizar semiconductores y capacidad de cómputo propios al grupo de empresas de Musk. REUTERS/Jeenah Moon/File Photo

Cómo sería la fábrica: integración total y escala industrial

Según SpaceX, Terafab funcionaría como una planta integrada que concentraría fabricación, empaquetado y testeo de dispositivos de lógica y memoria.

La empresa describió el esquema como un modo de acelerar mejoras “recursivas” y el despliegue de nuevo cómputo, con producción enfocada tanto en chips para inferencia como en procesadores de alta potencia.

En su cobertura anterior, Infobae había señalado que el proyecto contemplaba una inversión inicial informada en ese momento y que el plan total podía escalar a una cifra mayor si se completaban fases adicionales, en un proceso que todavía dependía de autorizaciones e incentivos.

Intel informó que se incorporará a Terafab. REUTERS/Dado Ruvic
Intel informó que se incorporará a Terafab. REUTERS/Dado Ruvic

Intel se unió al proyecto de Terafab

Intel anunció que se sumará a Terafab, el proyecto con el que Elon Musk busca producir chips de inteligencia artificial en una iniciativa conjunta de SpaceX, Tesla y xAI.

Según indicó la compañía estadounidense de microprocesadores, su adhesión apunta a aportar capacidad de diseño, fabricación y empaquetado de chips de alto rendimiento a gran escala, con el objetivo de acelerar la meta del complejo: producir 1 teravatio (TW) al año de capacidad de procesamiento, orientada a futuros desarrollos en IA y robótica.

La empresa señaló que está “satisfecha” de incorporarse para ayudar a “refactorizar” la tecnología de fabricación de silicio y agregó que fue “divertido” recibir a Musk en sus instalaciones durante el fin de semana.

La cuenta oficial de SpaceX celebró el anuncio en redes sociales y describió la iniciativa como “el esfuerzo de construcción de chips más épico de la historia”, al plantear la integración de lógica, memoria y empaquetado avanzado bajo un mismo techo.

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