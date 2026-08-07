A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de año, según los principales analistas del mercado

Los analistas ajustaron sus pronósticos sobre el dólar y la inflación para los próximos meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora todos los meses el Banco Central (BCRA) difundió sus proyecciones para lo que resta de 2026. Según el conjunto de analistas consultados, la inflación será de 29,8% en 2026, mientras que el dólar mayorista promediará los $1.652 ese mes.

Para entender mejor las proyecciones de los expertos, resulta necesario repasar cuáles son sus pronósticos mes a mes hasta fin de año. De acuerdo con el relevamiento de julio, quienes participan del REM anticiparon una inflación mensual de 2,0% para ese mes, el mismo valor que en el relevamiento anterior.

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Para agosto y septiembre, la expectativa es de 1,8% mensual en ambos casos, mientras que para octubre se prevé una desaceleración a 1,7%. En noviembre la suba de precios se ubicaría en 1,6% y en diciembre repuntaría levemente a 1,8 por ciento. De esta manera, terminaría el año sin llegar a una inflación mensual menor al 1%, como lo había anticipado el presidente de Milei en varias oportunidades.

Con este recorrido, la inflación acumulada de 2026 alcanzaría el mencionado 29,8% interanual en diciembre, una décima por debajo de lo que había estimado el REM previo. El Top 10 de analistas proyectó una variación algo menor, de 29,7% interanual para el mismo mes.

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Para los analistas consultados por el BCRA, la inflación llegará a 29,8% en 2026. (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El informe también incluye proyecciones a más largo plazo. Para los próximos 12 meses, contados desde julio de 2026, el conjunto de analistas espera una inflación de 21,8% interanual, mientras que para diciembre de 2027 la estimación se ubica en 20 por ciento.

El dólar oficial, con subas moderadas hacia fin de año

Respecto del tipo de cambio nominal, la mediana de las proyecciones del REM ubicó el promedio de agosto en $1.512 por dólar, 40 centavos por debajo de lo estimado en el relevamiento anterior. Para septiembre, la expectativa es de $1.546, mientras que para octubre y noviembre las proyecciones se ubican en $1.577 y $1.618, respectivamente.

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Para diciembre de 2026, el conjunto de participantes del REM proyectó un tipo de cambio nominal de $1.652 por dólar, lo que implica una variación interanual de 14,1% respecto de diciembre de 2025. El Top 10 de analistas, en tanto, estimó un valor algo más bajo para el cierre del año, de $1.605 por dólar.

El tipo de cambio mayorista cerraría 2026 en $1.652, según la mediana de las proyecciones del REM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mirando más allá de 2026, la mediana de las proyecciones para los próximos 12 meses, es decir hasta julio de 2027, se ubicó en $1.859 por dólar. Para diciembre de 2027, el conjunto de analistas proyectó un tipo de cambio de $2.018.

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Actividad, comercio exterior y cuentas públicas

En materia de actividad económica, el REM de julio estimó que el Producto Bruto Interno (PBI), medido en su variación desestacionalizada, se habría contraído 0,4% en el segundo trimestre de 2026. Para el tercer y cuarto trimestre del año, en cambio, se proyecta un crecimiento de 1,0% en ambos casos.

Para el promedio de todo 2026, el conjunto de participantes del REM espera un nivel de PBI real 2,7% superior al de 2025, cuatro décimas por debajo de lo que se había estimado en el relevamiento previo.

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Las exportaciones de bienes rondarían los USD 100.207 millones en 2026, de acuerdo con las estimaciones del REM. (EFE)

En cuanto al mercado laboral, la tasa de desocupación abierta para el segundo trimestre de 2026 se ubicó en 7,7% de la Población Económicamente Activa, el mismo valor que en la encuesta anterior. Para el cuarto trimestre del año, la proyección es de 7,5 por ciento.

Sobre el comercio exterior de bienes, quienes participan del REM proyectaron que las exportaciones (FOB) de 2026 totalicen USD 100.207 millones, con una suba de USD 207 millones respecto de la encuesta anterior. Las importaciones (CIF), por su parte, se estimaron en USD 76.773 millones, unos USD 373 millones más que en el relevamiento previo. Con estos números, el superávit comercial anual esperado se ubica en USD 23.434 millones, un pronóstico USD 166 millones por debajo del REM anterior.

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Finalmente, en lo que respecta a las cuentas públicas, la proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero que realizan quienes participan del REM fue de un superávit de $15,6 billones para 2026, una cifra 146 mil millones de pesos menor que la proyectada en el relevamiento previo. Ningún participante del relevamiento proyectó un superávit primario inferior a $9,0 billones para este año, de acuerdo a lo informado por el Banco Central.