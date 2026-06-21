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Roja Directa TV y Fútbol en vivo: dos ideas que no te harán feliz en el Mundial 2026

Las páginas ilegales para ver fútbol exponen a los usuarios a ventanas emergentes, anuncios invasivos y robo de datos

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Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone negro horizontalmente, mostrando un partido de fútbol en vivo con jugadores y público en la pantalla.
Las búsquedas para ver el Mundial 2026 gratis impulsan el uso de Roja Directa y de apps pirata de streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de aficionados buscan cada día cómo ver los partidos del Mundial 2026 sin pagar. Plataformas como Roja Directa y aplicaciones genéricas de “Fútbol en vivo TV” surgen como soluciones tentadoras, prometiendo acceso gratuito a todos los encuentros.

Sin embargo, detrás de esa facilidad aparente se esconden riesgos que pueden comprometer la seguridad, la privacidad y hasta la economía de los usuarios.

Principales riesgos de ciberseguridad al usar páginas y apps ilegales para ver el Mundial

Ingresar a portales web clonados de Roja Directa o descargar aplicaciones pirata expone al usuario a amenazas inmediatas. La navegación suele estar plagada de ventanas emergentes, anuncios invasivos y redireccionamientos sospechosos.

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Muchos de estos sitios activan descargas automáticas de archivos maliciosos sin intervención del usuario, lo que puede resultar en la infección del dispositivo con virus y troyanos.

Roja Directa - fútbol en vivo - streaming - partidos de fútbol - tecnología - 10 de junio
Las webs clonadas de Roja Directa y los archivos APK externos pueden instalar malware y troyanos bancarios en el celular. (Imagen ilustrativa Infobae)

Uno de los peligros más graves es la presencia de malware y troyanos bancarios. Al instalar aplicaciones desde archivos APK externos —fuera de Google Play Store— el usuario puede conceder permisos que permiten a la app leer mensajes SMS, robar contraseñas y capturar datos bancarios.

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Algunos códigos maliciosos como el troyano Malwar Massic están diseñados para tomar el control total del teléfono y acceder a información sensible sin que el usuario lo note.

El simple hecho de visitar una web clonada puede activar la descarga de software dañino capaz de robar datos personales, dañar archivos o incluso habilitar el control remoto del dispositivo.

Además, los botones de reproducción falsos llevan a la descarga de archivos peligrosos o a la instalación de programas no deseados, saturando el dispositivo y provocando su mal funcionamiento.

Manos de adultos tomando snacks y bebidas de una mesa con platos de frituras, papas, salsas, cervezas y vasos, frente a un televisor con fútbol.
Las apps y portales de streaming pirata buscan recopilar datos personales y derivan a formularios de phishing para robar correos, teléfonos y tarjetas de crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué buscan realmente estas aplicaciones y portales

El objetivo principal de muchas apps y webs de streaming pirata es recopilar datos personales y generar ingresos a través de publicidad engañosa. A menudo, obligan al usuario a completar formularios de registro o lo redirigen a páginas de phishing diseñadas para robar correos electrónicos, números telefónicos y datos de tarjetas de crédito.

La publicidad invasiva es otra fuente de riesgo. Estas plataformas suelen financiarse con anuncios agresivos. Un solo clic accidental puede llevar al usuario a sitios fraudulentos, suscribirlo a servicios de mensajería premium con cargos ocultos o exponerlo a falsas inversiones.

Algunos anuncios muestran alertas falsas del tipo “Tu teléfono tiene un virus, haz clic aquí”, buscando que el usuario entregue información sensible o instale más software dañino.

Además, ciertas aplicaciones pirata de streaming pueden integrar tu dispositivo a una red botnet. Esto significa que usan el procesador y la conexión a internet de tu celular o Smart TV en segundo plano para atacar otros sitios web o minar criptomonedas, lo que provoca lentitud y recalentamiento del equipo.

Ilustración de una mano presionando teclas de un teclado de ordenador portátil, iluminada en tonos azules sobre un fondo oscuro.
Algunas aplicaciones pirata para ver el Mundial 2026 pueden integrar el dispositivo a una botnet, usar sus recursos y causar lentitud o recalentamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acciones para protegerse ante apps y sitios inseguros

Ante estos riesgos, es fundamental tomar medidas inmediatas si se ha descargado una app o visitado un sitio sospechoso. Se recomienda desinstalar la aplicación desde los ajustes del celular, borrar cualquier archivo APK desconocido de la carpeta de descargas y limpiar el historial, las cookies y la caché del navegador.

Además, conviene verificar con el operador de telefonía que no existan cargos extraños o suscripciones no deseadas activadas en la línea móvil.

Mantenerse alejado de aplicaciones y webs piratas no solo protege el dispositivo, sino también la privacidad y la economía personal. Ante la duda, siempre es preferible optar por plataformas oficiales y autorizadas, que garanticen calidad de transmisión, protección de datos y soporte técnico.

Aplicaciones y canales legales para ver el Mundial 2026 por internet

Las opciones disponibles varían según el país y la región, pero existen múltiples servicios oficiales para seguir tanto la ceremonia inaugural como el resto de los encuentros.

México

  • ViX
  • Disney+
  • Aplicaciones oficiales de TelevisaUnivision
  • App oficial de TV Azteca

Argentina

  • DGO
  • Disney+
  • Flow
  • TyC Sports Play

Colombia y gran parte de Sudamérica

  • DGO, con las señales de DSports.
  • Disney+ (en algunos países con derechos compartidos).

Estados Unidos

  • Peacock
  • Aplicación oficial de Telemundo
  • Fox Sports App

España

  • Movistar Plus+
  • DAZN

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