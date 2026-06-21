Roja Directa TV y Fútbol en vivo: dos ideas que no te harán feliz en el Mundial 2026

Las búsquedas para ver el Mundial 2026 gratis impulsan el uso de Roja Directa y de apps pirata de streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de aficionados buscan cada día cómo ver los partidos del Mundial 2026 sin pagar. Plataformas como Roja Directa y aplicaciones genéricas de “Fútbol en vivo TV” surgen como soluciones tentadoras, prometiendo acceso gratuito a todos los encuentros.

Sin embargo, detrás de esa facilidad aparente se esconden riesgos que pueden comprometer la seguridad, la privacidad y hasta la economía de los usuarios.

Principales riesgos de ciberseguridad al usar páginas y apps ilegales para ver el Mundial

Ingresar a portales web clonados de Roja Directa o descargar aplicaciones pirata expone al usuario a amenazas inmediatas. La navegación suele estar plagada de ventanas emergentes, anuncios invasivos y redireccionamientos sospechosos.

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Muchos de estos sitios activan descargas automáticas de archivos maliciosos sin intervención del usuario, lo que puede resultar en la infección del dispositivo con virus y troyanos.

Las webs clonadas de Roja Directa y los archivos APK externos pueden instalar malware y troyanos bancarios en el celular. (Imagen ilustrativa Infobae)

Uno de los peligros más graves es la presencia de malware y troyanos bancarios. Al instalar aplicaciones desde archivos APK externos —fuera de Google Play Store— el usuario puede conceder permisos que permiten a la app leer mensajes SMS, robar contraseñas y capturar datos bancarios.

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Algunos códigos maliciosos como el troyano Malwar Massic están diseñados para tomar el control total del teléfono y acceder a información sensible sin que el usuario lo note.

El simple hecho de visitar una web clonada puede activar la descarga de software dañino capaz de robar datos personales, dañar archivos o incluso habilitar el control remoto del dispositivo.

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Además, los botones de reproducción falsos llevan a la descarga de archivos peligrosos o a la instalación de programas no deseados, saturando el dispositivo y provocando su mal funcionamiento.

Las apps y portales de streaming pirata buscan recopilar datos personales y derivan a formularios de phishing para robar correos, teléfonos y tarjetas de crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué buscan realmente estas aplicaciones y portales

El objetivo principal de muchas apps y webs de streaming pirata es recopilar datos personales y generar ingresos a través de publicidad engañosa. A menudo, obligan al usuario a completar formularios de registro o lo redirigen a páginas de phishing diseñadas para robar correos electrónicos, números telefónicos y datos de tarjetas de crédito.

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La publicidad invasiva es otra fuente de riesgo. Estas plataformas suelen financiarse con anuncios agresivos. Un solo clic accidental puede llevar al usuario a sitios fraudulentos, suscribirlo a servicios de mensajería premium con cargos ocultos o exponerlo a falsas inversiones.

Algunos anuncios muestran alertas falsas del tipo “Tu teléfono tiene un virus, haz clic aquí”, buscando que el usuario entregue información sensible o instale más software dañino.

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Además, ciertas aplicaciones pirata de streaming pueden integrar tu dispositivo a una red botnet. Esto significa que usan el procesador y la conexión a internet de tu celular o Smart TV en segundo plano para atacar otros sitios web o minar criptomonedas, lo que provoca lentitud y recalentamiento del equipo.

Algunas aplicaciones pirata para ver el Mundial 2026 pueden integrar el dispositivo a una botnet, usar sus recursos y causar lentitud o recalentamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acciones para protegerse ante apps y sitios inseguros

Ante estos riesgos, es fundamental tomar medidas inmediatas si se ha descargado una app o visitado un sitio sospechoso. Se recomienda desinstalar la aplicación desde los ajustes del celular, borrar cualquier archivo APK desconocido de la carpeta de descargas y limpiar el historial, las cookies y la caché del navegador.

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Además, conviene verificar con el operador de telefonía que no existan cargos extraños o suscripciones no deseadas activadas en la línea móvil.

Mantenerse alejado de aplicaciones y webs piratas no solo protege el dispositivo, sino también la privacidad y la economía personal. Ante la duda, siempre es preferible optar por plataformas oficiales y autorizadas, que garanticen calidad de transmisión, protección de datos y soporte técnico.

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Aplicaciones y canales legales para ver el Mundial 2026 por internet

Las opciones disponibles varían según el país y la región, pero existen múltiples servicios oficiales para seguir tanto la ceremonia inaugural como el resto de los encuentros.

México

ViX

Disney+

Aplicaciones oficiales de TelevisaUnivision

App oficial de TV Azteca

Argentina

DGO

Disney+

Flow

TyC Sports Play

Colombia y gran parte de Sudamérica

DGO, con las señales de DSports.

Disney+ (en algunos países con derechos compartidos).

Estados Unidos

Peacock

Aplicación oficial de Telemundo

Fox Sports App

España

Movistar Plus+

DAZN