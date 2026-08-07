La AAT anunció a los seis tenistas que representarán a Argentina en los Juegos Suramericanos

Lautaro Midón y Jazmín Ortenzi encabezarán la delegación argentina

Guardar

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) confirmó la nómina de jugadores que representarán al país en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo masculino estará integrado por Lautaro Midón (191° del ranking ATP), Juan Manuel La Serna (286°) y Luciano Ambrogi (313°), mientras que el femenino contará con Jazmín Ortenzi (163° del ranking WTA), Luisina Giovannini (168°) y Luciana Moyano (563°).

El certamen de tenis se desarrollará entre el 21 y el 26 de septiembre en el óvalo del Hipódromo de Rosario, una de las tres sedes de los Juegos Suramericanos junto con Santa Fe y Rafaela. En el certamen estarán en juego cinco medallas de oro: singles masculino y femenino, dobles masculino y femenino, y dobles mixto.

PUBLICIDAD

Además del prestigio continental, la competencia ofrecerá un premio extra para los finalistas de los cuadros individuales masculino y femenino, quienes obtendrán la clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Cuatro de los seis tenistas convocados ya conocen el escenario rosarino. Midón, La Serna, Giovannini y Moyano participaron allí en los Juegos Suramericanos de la Juventud de 2022, donde la delegación argentina tuvo una destacada actuación en tenis.

PUBLICIDAD

En aquella oportunidad, Moyano conquistó la medalla de oro en singles tras derrotar en la final a Giovannini, quien se quedó con la presea de plata. Luego, ambas unieron fuerzas para consagrarse campeonas en el dobles femenino.

Por su parte, Midón obtuvo la medalla de plata en el cuadro individual masculino y más tarde se colgó la medalla de oro en dobles mixto junto a Moyano.

PUBLICIDAD

El equipo argentino llegará a la competencia con dos jugadoras ubicadas entre las mejores 200 del mundo, tales los casos de Ortenzi y Giovannini (168°), mientras que Midón será el mejor clasificado del conjunto masculino.

La delegación buscará ratificar el protagonismo que históricamente tuvo el tenis argentino en el ámbito sudamericano y, al mismo tiempo, asegurar plazas para la próxima edición de los Juegos Panamericanos.

PUBLICIDAD

El predio del Hipódromo, ubicado en el corazón del Parque Independencia, será el escenario del tenis y de otras dos disciplinas: rugby (seven) y tiro con arco.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, a cargo de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), se realizarán del 12 al 26 de septiembre de 2026. El evento reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas distribuidos en las tres subsedes.

PUBLICIDAD

La primera edición de los Juegos Sudamericanos se realizó en La Paz, Bolivia, en noviembre de 1978. Desde aquella ocasión, los Juegos se llevaron a cabo cada cuatro años en diversas ciudades de América del Sur. La última edición se celebró en Asunción, Paraguay, en 2022. Argentina terminó tercera en el medallero general con un total de 197 preseas, por detrás de Brasil (319) y Colombia (255).

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 | Tenis

Equipo masculino:

Lautaro Midón | 191°

Juan Manuel La Serna | 286°

Luciano Ambrogi | 313°

Equipo femenino:

Jazmín Ortenzi | 163°

Luisina Giovannini | 168°

Luciana Moyano | 563°