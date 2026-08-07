Este es el secreto de Jeff Bezos cuando se siente estresado y necesitar enfocarse

Jeff Bezos, fundador de Amazon, contó qué hace cuando se estresa. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

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Jeff Bezos, conocido por ser el fundador de Amazon, explicó qué hace cuando empieza a sentirse estresado: actuar sobre el problema que lo provoca.

Durante una charla en el Museo del Vuelo de Seattle en 2017, Bezos explicó ante un grupo de estudiantes que el estrés es, para él, “una especie de aviso del cuerpo”, una señal de que algo se está desatendiendo.

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Para él, la fórmula para combatirlo no es relajarse, sino todo lo contrario. “Si estoy estresado por algo, normalmente es porque no estoy haciendo nada al respecto. El estrés desaparece en el momento en que doy el primer paso”, aseguró durante la charla.

Ante estudiantes, Bezos dijo que el estrés es “una especie de aviso del cuerpo”. REUTERS/Abdul Saboor

Bezos explicó en aquel momento que su primer impulso al notar ansiedad es preguntarse “por qué está ahí”. Una vez identificado el origen, su estrategia consiste en buscar aliados y convertir el problema en un reto colectivo.

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“No hay nada más divertido que reunirte con un grupo de inventores y decir: aquí está el problema, vamos a inventar una solución”, contó. Según él, ese proceso transforma algo que genera ansiedad en algo que genera diversión.

En esa misma intervención, Bezos planteó que el estrés funcionaba como una señal de alerta: para él, indicaba que había un tema concreto que estaba quedando relegado.

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A partir de ese diagnóstico, sostuvo que el paso inicial, encarar la situación, era el punto de quiebre que empezaba a desactivar la ansiedad.

Cuando siente ansiedad, su primer reflejo es preguntarse “por qué está ahí”. REUTERS/Remo Casilli/File Photo

La Clínica Mayo aconseja hacer actividad física, llevar una alimentación saludable, evitar hábitos poco saludables como fumar, meditar, pedir ayuda, dormir lo suficiente, asesoramiento psicológico, para las personas que buscan una guía ante el manejo del estrés.

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Si aparecen nuevos factores de estrés y se te hace difícil manejar las situaciones, o si las medidas de autocuidado no te están aliviando, puedes considerar empezar terapia o buscar asesoramiento psicológico. También puede ser una buena opción si te sientes desbordado o atrapado.

Otra señal es cuando la preocupación se vuelve constante, o cuando te cuesta sostener la rutina y cumplir con tus responsabilidades en el trabajo, en casa o en la escuela.

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La Clínica Mayo recomienda ejercicio, buena alimentación, evitar fumar, meditar, pedir ayuda, dormir bien y, si hace falta, buscar apoyo psicológico para manejar el estrés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo inició Amazon

Amazon inició como un experimento empresarial que, con el tiempo, terminó convirtiéndose en una compañía capaz de expandirse a múltiples áreas.

Sobre la historia de Jeff Bezos y la empresa, Bezos fundó Amazon en 1994 y el proyecto comenzó como un sitio web de libros en línea, una apuesta acotada pero funcional para probar un modelo de comercio electrónico.

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Desde ese punto de partida, la lógica fue de crecimiento sostenido: Amazon dejó de ser solo una librería digital y pasó a consolidarse como un actor con presencia en sectores tan diversos como la computación en nube, comestibles, salud electrónica y entretenimiento.

Amazon empezó como una prueba de negocio y luego se expandió a muchas áreas. REUTERS/Ken Cedeno/Pool

Ese recorrido se apoyó en una cultura interna que Bezos definió en términos de “invención”.

En esa idea hay una explicación de por qué el inicio de Amazon no se agotó en una sola categoría de negocio: la empresa se fue empujando a lanzar productos y servicios que ampliaban su alcance como plataforma.

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Entre esos desarrollos, Platzi menciona lanzamientos como Kindle, tablets Fire, Amazon Prime, Prime Music y Prime Video, además de Amazon Pantry.

En ese mapa de expansión, Amazon Web Services (AWS) aparece como un giro empresarial clave: un servicio de infraestructura, procesamiento y almacenamiento de datos en la nube para gobiernos y empresas.

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En esa expansión, Amazon Web Services (AWS) fue un giro clave. REUTERS/Isabel Infantes

Este es uno de los negocios más importantes de la compañía y aporta una dimensión de su peso: representaba el 10% de las ventas en el último trimestre mencionado y el 52% de los beneficios.

La historia de cómo inició Amazon, entonces, se lee como una secuencia: una idea inicial concreta —vender libros por internet— y una estrategia posterior de innovación que transformó ese primer producto en el punto de apoyo para diversificar, sostener ingresos y construir un ecosistema de servicios.