Medio Oriente, barreras comerciales y deuda: cuáles son los riesgos que advierte el Banco Central para la economía argentina

El BCRA identificó cinco riesgos externos en su Informe de Política Monetaria del segundo trimestre de 2026

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó ayer el Informe de Política Monetaria (IPOM) del segundo trimestre de 2026 e identificó cinco riesgos externos que podrían complicar el escenario macroeconómico del país en los próximos meses. En la presentación, el presidente de la entidad, Santiago Bausili, enumeró los riesgos que van desde la prolongación del conflicto en Medio Oriente hasta la acumulación de vulnerabilidades fiscales en las principales economías del mundo.

El primero y más desarrollado de esos riesgos es la extensión del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. El BCRA advierte en el documento que el amortiguador que contuvo el shock energético inicial está próximo a agotarse: “los stocks globales se ubican cerca de mínimos plurianuales” y la reducción de las compras de petróleo por parte de China —uno de los factores que frenó la escalada de precios— no puede sostenerse indefinidamente. Ante un nuevo episodio de tensión, señala el informe, “la ausencia de ese colchón podría traducirse en alzas de precios”.

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Según advirtió recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un análisis, entre marzo y mayo de este año más de 1.100 millones de barriles de crudo no llegaron al mercado como consecuencia del bloqueo del Estrecho de Ormuz —por donde circula una quinta parte del consumo mundial de petróleo—, un déficit que superó al registrado durante el shock petrolero de 1973, la guerra Irán-Irak y la Guerra del Golfo. El petróleo Brent llegó a cotizar a USD 118 por barril a fines de marzo, un 52% por encima del promedio de 2025, antes de retroceder hacia los USD 84 en junio y julio. El organismo subrayó que los mecanismos que evitaron una catástrofe energética “están prácticamente agotados” y que el punto de partida ante un próximo shock “será considerablemente más débil”.

Para la Argentina, el canal de contagio de ese riesgo sería doble: una mayor debilidad de la demanda externa —los principales socios comerciales del país ya proyectan un crecimiento promedio de 2,5% para 2026, por debajo del 2,7% de 2025— y condiciones financieras globales más restrictivas. El menor dinamismo esperado se explica por la desaceleración de China (4,6%), Brasil (2,2%) y la zona del euro (0,8%).

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La administración de Donald Trump puso en vigor el 24 de julio aranceles de entre 10% y 12,5% sobre importaciones provenientes de 60 países

Nuevas barreras comerciales

El segundo riesgo que señala el BCRA es la implementación de nuevas barreras comerciales, una amenaza que ya comenzó a materializarse. El pasado 24 de julio, la administración del presidente estadounidense Donald Trump puso en vigor aranceles de entre 10% y 12,5% sobre importaciones provenientes de 60 países, bajo el argumento de que esas economías no aplican con eficacia prohibiciones contra bienes producidos con trabajo forzoso.

La Argentina figura en esa lista con una tasa del 10%, junto a países como Canadá, México, India y el Reino Unido. La medida, amparada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, alcanza a países que concentran el 99,4% de las importaciones estadounidenses.

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La amenaza de un nuevo frente de guerra

El tercer punto de atención es el surgimiento de conflictos geopolíticos en otras regiones. El BCRA no especifica zonas concretas, pero el razonamiento es directo: un nuevo foco de tensión podría desencadenar una huida hacia activos de refugio —dólar y bonos del Tesoro estadounidense—, lo que endurecería las condiciones financieras para las economías emergentes.

Ese patrón ya se verificó con el conflicto en Medio Oriente: el índice de acciones de mercados emergentes retrocedió cerca de 7,6% desde su máximo del 22 de junio, y el de América Latina opera cerca de 9% por debajo de su pico de abril. El informe advierte que “un endurecimiento abrupto de las condiciones financieras globales por nuevos focos de tensión o movimientos hacia activos de refugio continúa siendo un factor de vulnerabilidad externa para la Argentina”.

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El riesgo tecnológico

El cuarto riesgo apunta a los mercados tecnológicos. El IPOM alerta sobre posibles correcciones abruptas en los mercados asociadas a las expectativas sobre la inteligencia artificial (IA). El ciclo tecnológico vinculado a ese sector es actualmente uno de los motores que sostiene la actividad global y, al mismo tiempo, uno de los factores que mantiene la presión inflacionaria: la inversión en IA genera demanda y le quita margen a la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos para bajar tasas. Los mercados de futuros ya descuentan un aumento de 0,25 puntos porcentuales en la tasa de la Fed en lo que resta de 2026, y el tramo largo de la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro supera el 5,25 por ciento.

El BCRA advierte que los principales socios comerciales de la Argentina están "mayormente ajenos" a las cadenas de valor de la inteligencia artificial

El BCRA subraya que los principales socios comerciales de la Argentina están “mayormente ajenos” a las cadenas de valor de la IA, por lo que no se benefician del impulso tecnológico pero sí quedarían expuestos a un ajuste abrupto de esos mercados.

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Tasas altas y deuda elevada

El quinto y último riesgo identificado en el informe tiene un componente fiscal. El BCRA advierte sobre “las vulnerabilidades fiscales globales que, ante presiones de gasto y elevados niveles de deuda pública, podrían elevar los rendimientos soberanos y restringir el crédito internacional”. Para una economía en proceso de reinserción en los mercados de capitales como la Argentina, ese canal de contagio tiene consecuencias directas sobre el costo y la disponibilidad del financiamiento externo.

Frente a ese panorama de riesgos externos, Bausili subrayó durante la conferencia que el BCRA llega a este escenario con más herramientas que en episodios anteriores. “La acumulación de reservas y la recuperación de herramientas de política ofrecen un mayor margen de maniobra para morigerar el impacto de eventuales períodos de tensión”, dijo. Desde enero y hasta el 31 de julio, el BCRA compró USD 13.337 millones en el mercado de cambios, por encima de los USD 10.000 millones previstos como meta para todo el año.

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Los cinco riesgos que advierte el BCRA

Prolongación del conflicto en Medio Oriente

Implementación de nuevas barreras comerciales

Surgimiento de conflictos en otras regiones

Correcciones abruptas en los mercados de IA

Aumento de vulnerabilidades fiscales y de deuda pública a nivel global