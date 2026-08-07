Deportes
Agregar Infobae enGoogle

El enorme elogio que recibió un juvenil de River que fue cedido a Peñarol: “Nos dieron a Messi”

El extremo de 19 años descolló en sus primeros partidos con el elenco uruguayo y el DT Diego Aguirre reveló que se sorprendió por su nivel

Cristian Leonel Jaime en Peñarol
Cristian Leonel Jaime descolló en sus primeros partidos en Peñarol
Guardar

Cristian Jaime, el extremo de 19 años cedido por River Plate a Peñarol, fue el mejor jugador de la final del Torneo Intermedio de Uruguay tras anotar un gol y asistir en la goleada de 5 a 1 ante Montevideo Wanderers con la que el Carbonero se coronó campeón. El juvenil argentino descolló y se ganó un sorprendente elogio de un reconocido entrenador.

El juvenil lleva apenas cuatro partidos oficiales en el fútbol uruguayo, pero su impacto fue inmediato. En la final, primero asistió a Matías Arezo para el 2-1 parcial y luego definió mano a mano ante el arquero Agustín Buffa para el 4-1, su primer gol con la camiseta aurinegra. Esa actuación le valió el premio al MVP del partido.

PUBLICIDAD

El entrenador Diego Aguirre no escatimó elogios. “Es un pibe que no tenía lugar en River y que tiene potrero, analizamos su nombre y decidimos incorporarlo para que sea una alternativa. No nos imaginábamos que iba a jugar tanto, ha tenido una gran performance”, señaló el técnico en declaraciones a DSports. Aguirre también recordó la primera práctica del jugador: “Lo vimos el primer día y jodíamos con que nos habían dado a Messi”, bromeó entre risas en diálogo con D Sports.

Cristian Jaime River
Jaime con la camiseta de River (CARP)

El DT también subrayó la madurez del futbolista: “Cuando el jugador está cerca de cumplir 20 años, está apto para jugar y romperla. Me gusta tener chicos de esa edad y poder aconsejarlos. Es lindo que un futbolista llegue y juegue de la manera en la que él lo está haciendo”. Y lanzó un guiño al club dueño de su pase: “Esta experiencia le va a servir y le vamos a devolver a River un jugador más experimentado”.

PUBLICIDAD

El propio Jaime reflexionó sobre su rendimiento en zona mixta. “Más o menos. Sé lo que soy y lo que puedo dar, pero era venir y hacerlo acá. Gracias a Dios pude dar esto y ojalá pueda dar más”, afirmó.

El extremo también explicó la dinámica que encontró con los delanteros del equipo. “Se conectan mejor ellos conmigo porque tiran diagonales distintas, eso me favorece a mí porque puedo dar pases a un lado o al otro; yo los miro antes de dar el pase”, dijo sobre su vínculo con Abel Hernández y Arezo.

Sobre el esquema 3-4-3 que propuso Aguirre para la final, Jaime detalló cómo fue su adaptación táctica durante el partido: “Me fui acomodando, arranqué un poquito para afuera, y después me fui metiendo para adentro porque no me estaba llegando la pelota y ahí pude dar la asistencia en el gol de Arezo”. En cuanto a la celebración del título, fue directo: “Estoy feliz por el Torneo y también por mi familia, por darle una alegría a mi familia que se lo merecía después de tanto sacrificio que hicimos juntos”.

Jaime llegó a Peñarol cedido por un año sin cargo ni opción de compra, aunque River conserva la posibilidad de repescarlo en diciembre de 2026. El jugador debutó en Primera División de la mano de Marcelo Gallardo en 2025.

Temas Relacionados

Cristian Leonel JaimePeñarolRiver PlateDiego Aguirredeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La particular historia del jugador italiano que lidera la tabla de goleadores en el inicio del Torneo Clausura

Agustín Módica nació en Pietra Ligure y es el máximo artillero de la Primera División del fútbol argentino

La particular historia del jugador italiano que lidera la tabla de goleadores en el inicio del Torneo Clausura

En medio del furor que se generó por su arribo a Italia, Franco Mastantuono fue presentado en su nuevo club: cómo es el acuerdo con Real Madrid

La Fiorentina de la Serie A confirmó el arribo a préstamo del mediocampista argentino de 18 años

En medio del furor que se generó por su arribo a Italia, Franco Mastantuono fue presentado en su nuevo club: cómo es el acuerdo con Real Madrid

Pipino Cuevas reveló el problema que tuvo con un referente de River cuando llegó al club: “Me quiso agarrar a trompadas y no había hecho nada”

El ex delantero paraguayo contó cómo se manejaba el vestuario millonario a fines de los 90

Pipino Cuevas reveló el problema que tuvo con un referente de River cuando llegó al club: “Me quiso agarrar a trompadas y no había hecho nada”

Se pone en marcha la fecha 4 del Torneo Clausura con dos partidos: todo lo que hay que saber

Con las primeras tres jornadas completas, Rosario Central recibirá a Aldosivi desde las 19 y a las 21.45 jugarán Independiente Rivadavia-Estudiantes de Río Cuarto

Se pone en marcha la fecha 4 del Torneo Clausura con dos partidos: todo lo que hay que saber

“¿Y si volvemos?“: las imágenes de las vacaciones de Nico González y su pareja Ludmila Isabella en Aruba tras la final del Mundial

El futbolista de la selección argentina disfrutó de sus días de descanso mientras resuelve su futuro entre permanecer en Atlético Madrid o retornar a Juventus

“¿Y si volvemos?“: las imágenes de las vacaciones de Nico González y su pareja Ludmila Isabella en Aruba tras la final del Mundial

MALDITOS NERDS

Warrior Cats: Clans of the Forest llegará a Switch 2, PlayStation 5 y Xbox

Warrior Cats: Clans of the Forest llegará a Switch 2, PlayStation 5 y Xbox

Netflix cancela ‘Heckler’, el spin-off de ‘El juego del calamar’ de David Fincher

Quake celebra 30 años con ‘Dawn of the Machine’, una expansión gratuita

Atlus muestra a Yukiko Amagi en el nuevo tráiler de Persona 4 Revival

REVIEW | X-Men ‘97 - Temporada 2 - Episodios 1 a 4: Un gran remedio para un gran mal

ENTRETENIMIENTO

Perez Hilton intentó “hacer las paces” con Britney Spears, Neil Patrick Harris y otras celebridades antes de su crisis en TikTok

Perez Hilton intentó “hacer las paces” con Britney Spears, Neil Patrick Harris y otras celebridades antes de su crisis en TikTok

Las primeras palabras de Perez Hilton tras su crisis de salud mental: “Necesito ayuda”

Los hijos de Perez Hilton abandonaron su casa momentos antes de que sufriera una “grave crisis de salud mental”

Zendaya y Tom Holland habrían celebrado una boda privada meses antes de su reciente reunión familiar en Inglaterra

Todo lo que se sabe sobre el esperado regreso de ‘Ted Lasso’

INFOBAE AMÉRICA

Cuatro jóvenes fueron ejecutados frente a un local de comidas en Guayaquil en un nuevo ataque múltiple

Cuatro jóvenes fueron ejecutados frente a un local de comidas en Guayaquil en un nuevo ataque múltiple

Argentina avanza en el espacio con el satélite SABIA-Mar

El colegio de contadores y auditores de Guatemala elige a sus 11 delegados para la comisión postuladora con lo cual se completa dicha instancia

El presidente dominicano Luis Abinader llega a Cali para participar en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella

Nasry Asfura se reúne con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, para fortalecer la cooperación bilateral