El enorme elogio que recibió un juvenil de River que fue cedido a Peñarol: “Nos dieron a Messi”

Cristian Leonel Jaime descolló en sus primeros partidos en Peñarol

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Cristian Jaime, el extremo de 19 años cedido por River Plate a Peñarol, fue el mejor jugador de la final del Torneo Intermedio de Uruguay tras anotar un gol y asistir en la goleada de 5 a 1 ante Montevideo Wanderers con la que el Carbonero se coronó campeón. El juvenil argentino descolló y se ganó un sorprendente elogio de un reconocido entrenador.

El juvenil lleva apenas cuatro partidos oficiales en el fútbol uruguayo, pero su impacto fue inmediato. En la final, primero asistió a Matías Arezo para el 2-1 parcial y luego definió mano a mano ante el arquero Agustín Buffa para el 4-1, su primer gol con la camiseta aurinegra. Esa actuación le valió el premio al MVP del partido.

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El entrenador Diego Aguirre no escatimó elogios. “Es un pibe que no tenía lugar en River y que tiene potrero, analizamos su nombre y decidimos incorporarlo para que sea una alternativa. No nos imaginábamos que iba a jugar tanto, ha tenido una gran performance”, señaló el técnico en declaraciones a DSports. Aguirre también recordó la primera práctica del jugador: “Lo vimos el primer día y jodíamos con que nos habían dado a Messi”, bromeó entre risas en diálogo con D Sports.

Jaime con la camiseta de River (CARP)

El DT también subrayó la madurez del futbolista: “Cuando el jugador está cerca de cumplir 20 años, está apto para jugar y romperla. Me gusta tener chicos de esa edad y poder aconsejarlos. Es lindo que un futbolista llegue y juegue de la manera en la que él lo está haciendo”. Y lanzó un guiño al club dueño de su pase: “Esta experiencia le va a servir y le vamos a devolver a River un jugador más experimentado”.

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El propio Jaime reflexionó sobre su rendimiento en zona mixta. “Más o menos. Sé lo que soy y lo que puedo dar, pero era venir y hacerlo acá. Gracias a Dios pude dar esto y ojalá pueda dar más”, afirmó.

El extremo también explicó la dinámica que encontró con los delanteros del equipo. “Se conectan mejor ellos conmigo porque tiran diagonales distintas, eso me favorece a mí porque puedo dar pases a un lado o al otro; yo los miro antes de dar el pase”, dijo sobre su vínculo con Abel Hernández y Arezo.

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Sobre el esquema 3-4-3 que propuso Aguirre para la final, Jaime detalló cómo fue su adaptación táctica durante el partido: “Me fui acomodando, arranqué un poquito para afuera, y después me fui metiendo para adentro porque no me estaba llegando la pelota y ahí pude dar la asistencia en el gol de Arezo”. En cuanto a la celebración del título, fue directo: “Estoy feliz por el Torneo y también por mi familia, por darle una alegría a mi familia que se lo merecía después de tanto sacrificio que hicimos juntos”.

Jaime llegó a Peñarol cedido por un año sin cargo ni opción de compra, aunque River conserva la posibilidad de repescarlo en diciembre de 2026. El jugador debutó en Primera División de la mano de Marcelo Gallardo en 2025.

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