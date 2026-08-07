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Prepárate: Epic Games regalará estos juegos para PC por tiempo limitado

Todos los usuarios podrán obtener totalmente gratis los títulos Beacon Pines y We were here together

Epic Games anunció los próximos juegos gratis para PC, disponibles hasta el 13 de agosto de 2026. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Epic Games anunció los próximos juegos gratis para PC, disponibles hasta el 13 de agosto de 2026. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
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Epic Game anunció los próximos juegos gratuitos que tendrá disponibles hasta el 13 de agosto de 2026 para PC. Se trata de Beacon Pines y We were here together.

Para acceder a estos juegos basta con acceder a la plataforma con una cuenta registrada y seleccionar ‘Obtener’ o ‘Descargar’. Recuerda verificar que no se haga ningún cargo a tu cuenta.

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De qué tratan estos juegos gratis de Epic Games

Estos juegos tratan sobre:

  • Beacon Pines.

Es un juego de aventura narrativa con un tono “tierno y escalofriante” ambientado dentro de un libro misterioso. El jugador controla tanto al lector como a Luka, el protagonista, mientras investiga sucesos extraños vinculados a un viejo almacén en el pueblo de Beacon Pines.

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Un libro abierto con ilustraciones y texto, tres círculos dorados con personajes de ciervo, el título Beacon Pines y opciones de menú
Para conseguirlos, iniciá sesión y elegí “Obtener” o “Descargar”. (Epic Games)

A lo largo de la historia se recolectan amuletos dorados con palabras grabadas que, en momentos clave, permiten completar un espacio en blanco y cambiar drásticamente lo que ocurre después.

Las decisiones se recorren y comparan enThe Chronicle, un árbol interactivo de la historia que se ramifica y crece con cada elección.

  • We were here together.

We Were Here Together es una aventura cooperativa de puzles en primera persona pensada para dos jugadores. La historia comienza cuando una llamada de auxilio los lleva a una región helada, donde quedan atrapados y deben abrirse paso por instalaciones y escenarios conectados a un castillo.

La clave es la comunicación: cada jugador ve información distinta y tiene que describirla para que el otro resuelva mecanismos, símbolos y acertijos.

Captura de pantalla de videojuego con el título We Were Here Together, paisaje invernal, dos linternas y edificios al fondo
We Were Here Together es un juego cooperativo de puzles en primera persona para dos jugadores. (Epic Games)

El equipo avanza coordinando acciones a distancia, explorando, tomando decisiones y enfrentando desafíos que exigen cooperación constante para escapar.

Estos dos juegos hacen parte del programa de juegos semanales gratuitos que incluye Epic Games.

Más juegos gratuitos de Epic Games

Otros juegos gratuitos de Epic Games sin fecha límite de acceso son:

  • World of Warships
  • Asphalt Legends
  • Fishing Planet
  • Path of Exile 2
  • Where Winds Meet
  • Path of Exile
  • Shop Titans
  • Shadowverse: Worlds Beyond
  • Arena Breakout: Infinite
  • MONGIL: STAR DIVE
  • skate.
  • Once Human
  • Duet Night Abyss
  • SMITE 2
Un hombre con auriculares juega en una configuración de PC con dos monitores y un teclado iluminado, con un letrero del logo de Epic Games Store en la pared.
Ambos títulos integran el programa semanal de juegos gratuitos de Epic Games. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Warframe
  • Firestone Online Idle RPG
  • Destiny 2
  • RAVEN2
  • Magic: The Gathering Arena
  • League of Legends
  • NTE: Neverness to Everness
  • Idle Champions de Forgotten Realms
  • Metalstorm
  • Apex Legends
  • Fall Guys
  • VALORANT
  • Los Sims 4
  • Arknights: Endfield
  • PUBG: BATTLEGROUNDS
  • Crosshair V2
  • Marvel Rivals
  • Hone
  • Infinity Nikki
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege - Free Access
  • Fortnite
Fortnite siempre se puede encontrar gratis en Epic Games. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo
Fortnite siempre se puede encontrar gratis en Epic Games. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo
  • Rocket League
  • Genshin Impact
  • Zenless Zone Zero
  • Honkai: Star Rail

En qué otra plataforma encontrar juegos gratis para PC

Steam es otra plataforma clave para encontrar juegos gratis para PC. Dentro de su tienda, concentra una enorme oferta de títulos free-to-play y, además, reúne demos y eventos temporales que permiten probar lanzamientos sin pagar.

La búsqueda se puede filtrar por precio para ver solo opciones gratuitas, y cada ficha muestra requisitos, opiniones de usuarios y fecha de actualización.

También es útil seguir las páginas de desarrolladores y editoras para enterarse de nuevas incorporaciones o promociones por tiempo limitado.

Con una cuenta gratuita, el usuario puede descargar, instalar y administrar su biblioteca desde el cliente oficial.

Debes tener cuidado con los fondos de pantalla de Steam.
Debes tener cuidado con los fondos de pantalla de Steam. (Steam)

Algunos de los juegos gratis de Steam son:

  • Arena Breakout Infinite
  • Worlds Beyond
  • Blue Archive
  • TMNT Arena
  • GeoGuessr Steam Edition
  • Eternal Return
  • Path of Exile: Mirage
  • Wuthering Waves
  • Brawlhalla
  • FC 24
  • The Finals
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel
  • Team Fortress 2
  • The Sims 4
  • Where Winds Meet
  • Bongo Cat
  • Heartopia
  • Marvel Rivals
  • Overwatch S1: Conquest
  • Warframe
  • VRChat
  • NARAKA: Bladepoint
  • Delta Force
  • Counter-Strike 2
  • Dota 2
(Dota 2 / Counterstike)
Dota 2 y Counter Strike son gratuitos en Steam. (Dota 2 / Counterstike)
  • PUBG Battlegrounds
  • Apex Legends
  • War Thunder
  • Rainbow Six Siege
  • Sky
  • Lost Ark
  • Guild Wars 2
  • Reverse: 1999
  • Dark and Darker
  • Pixel Worlds
  • Cell to Singularity
  • Revolution Idle
  • Unturned
  • Fishing Planet
  • KARDS
  • StarCraft: Tempered Steel
  • Star Savior
  • Blood Strike

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